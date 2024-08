L'Oroscopo del weekend è pronto a mettere in campo le novità estrapolate dalle effemeridi del 10 e 11 agosto, ad ognuno dei dodici segni dello zodiaco. Potenzialmente favorito dalla Luna nel segno, pertanto favorito nel ricevere buone notizie, lo Scorpione, primo in classifica. Anche Cancro e Capricorno potranno contare su un fine settimana con aspetti favorevoli, guadagnandosi meritatamente un posto sul podio più alto delle buone nuove.

Previsioni zodiacali delle novità weekend 10-11 agosto e posizioni: belle notizie anche per Pesci

12° posto - Ariete.

Purtroppo, questo weekend non porterà grandi novità e nemmeno cambiamenti. Meglio dedicarsi al relax e ricaricare le energie. Un po’ di dolce far nulla non guasta mai: occasione perfetta per dedicarsi a un hobby trascurato. Le stelle nel vostro caso consigliano di non scoraggiarsi e di adattarsi a eventuali cambiamenti. Organizzandovi bene, supererete le difficoltà e potreste persino scoprire nuove opportunità. Chi è solo potrebbe sentirsi sotto pressione; se non riuscite a concentrarvi, prendetevi una pausa e rimandate gli impegni. Mantenendo un atteggiamento positivo, recupererete serenità e ottimismo.

11° posto - Acquario. Sarà un fine settimana tranquillo, senza particolari sorprese. Lasciarsi un poco andare alla tranquillità quotidiana, seppur tediosa, alla fine lascia sempre qualcosa di buono nei pensieri.

Una passeggiata in riva al mare, di sera, potrebbero essere l’ideale. A metà domenica, comunque, potrebbe sortire dal nulla una complicazione: sul fronte sentimentale, la mancanza di dialogo potrebbe causare tensioni. È il momento di affrontare i problemi con sincerità e ammettere eventuali errori. Chi è solo dovrebbe smettere di rimandare situazioni scomode: affrontandole, eviterete conseguenze negative.

Mantenete la calma, tenete sotto controllo le spese e cercate di evitare acquisti impulsivi.

10° posto - Sagittario. Poche innovazioni all’orizzonte. Approfittate di questo momento per riflettere e pianificare i prossimi passi da fare. Un po’ di introspezione può fare miracoli, e magari scoprirete nuove passioni o interessi da poter mettere in gioco.

Il fine settimana a tratti richiederà una certa prudenza. Sul fronte affettivo, ci saranno tensioni, in particolare in coppia. Non rimandate chiarimenti necessari ma siate diretti nei confronti del partner. Chi è solo potrebbe sentirsi più egoista e rischiare di mettere in crisi amicizie importanti. Evitate di farvi distrarre da inutili emulazioni: concentratevi sugli impegni con determinazione.

9° posto - Gemelli. Il weekend sarà piuttosto ordinario. Non aspettatevi grandi colpi di scena, godetevi in serenità questo sabato e conseguente domenica di agosto. A volte, la semplicità è la chiave della felicità. Un film rilassante o una serata con amici intimi potrebbe essere una scelta perfetta.

Qualche piccolo turbamento potrebbe farsi sentire, forse a causa di un po' di nostalgia. In ambito sentimentale, mantenete gli occhi aperti e ascoltate il cuore. Potreste trovarvi in una situazione in cui desiderate affetto ma non riuscite a sopportare la persona accanto a voi. Chi è single potrebbe non sentirsi pronto per una relazione stabile; prendetevi il tempo necessario. Fate attenzione alle persone gelose.

8° posto - Bilancia. Qualche piccola scoperta potrebbe arrivare in questo finale di settimana, ma nulla di eclatante. Rimanete aperti alle possibilità e non sottovalutate i piccoli cambiamenti. Anche una breve uscita fuori dalle mura casalinghe potrebbe riservare qualche piacevole novità.

Il weekend sarà tranquillo invece per quanto riguarda gli affetti. Le relazioni di coppia si apriranno sotto buoni auspici, rendendo questo fine settimana come un momento ideale per avanzare progetti a lungo termine o consolidare quelli esistenti. I single riaprano i cassetti della memoria e rispolverino sogni: state seguendo la giusta strada. Cercate di non compromettere eventuali progressi fatti.

7° posto - Leone. Il weekend per voi del segno sarà moderatamente interessante. Qualche buona occasione potrebbe presentarsi, quindi tenete gli occhi aperti. La fortuna aiuta gli audaci! Magari un invito inaspettato o un incontro fortuito potrebbe ravvivare almeno una delle due giornate. Il fine settimana sarà caratterizzato da alti e bassi, con gli astri che influenzeranno l'andamento del periodo.

In amore, inizierete il weekend con poca energia, ma successivamente potrete gustare novità positive con la persona amata. Single, potreste sentirvi disorientati dai recenti cambiamenti; è il momento di prendere in mano la vostra vita e affrontare ciò che non va. Sul fronte delle amicizie alcuni contrattempi stanno per risolversi.

6° posto - Toro. Le previsioni dell'oroscopo mettono sul piatto un weekend positivo. Buone le possibilità di vivere momenti piacevoli e alcuni anche interessanti. Siate pronti a cogliere ogni avvenimento, magari partecipando a un evento cittadino o una ricorrenza paesana. Trascorrerete momenti sereni con le persone care, allontanando preoccupazioni. Le stelle vi offriranno nuove opportunità, da cogliere con accortezza.

In ambito sentimentale, sarà fondamentale ascoltare e sostenere il partner, dedicando tempo e attenzione. La vostra compagnia sarà apprezzata da tutti e questo risolleverà il vostro umore, facendovi capire che gli ultimi sforzi fatti non sono stati vani.

5° posto - Vergine. Il fine settimana in imminente arrivo promette bene. Ci saranno opportunità di fare nuove esperienze e di divertirsi. Lasciatevi sorprendere dalle piccole gioie quotidiane: improvvisate una cena con amici o una attività ricreativa. In amore, weekend discreto, a patto di saper gestire alcune necessità urgenti. L’intesa di coppia migliorerà, accompagnata da momenti di passione. Nella serata, aspettatevi novità fuori dall'ordinario.

Chi non è in coppia, si troverà a dover impegnarsi per ottenere risultati, ma alla fine saranno comunque soddisfacenti. Concentratevi sulle cose da fare, senza distrarvi.

4° posto - Pesci. Le giornate di sabato e domenica si prevedono possano essere abbastanza ricche di (piccole) sorprese, con anche momenti gratificanti. Siate pronti a cogliere ogni occasione e a godervi ogni attimo. Una inaspettata informazione potrebbe rendere questi due giorni davvero speciali. Questo fine settimana sarà ricco di soddisfazioni persino in ambito familiare. Trascorrerete momenti sereni con i vostri cari. In coppia, la passione sarà al centro delle vostre attenzioni, complice una forte attrazione fisica con il partner.

Nel settore delle amicizie, riuscirete a concludere nuove conoscenze, il che vi permetterà di aumentare la possibilità di stare in compagnia.

3° posto - Capricorno. Grandi novità vi attendono. Sarà un fine settimana entusiasmante, con molte opportunità di successo. Preparatevi a brillare! Potreste ricevere un riconoscimento o un’opportunità che aspettavate da tempo. Le stelle vi doneranno immaginazione e ottimismo, ottimi strumenti da usare in ambito famigliare, amicale e nelle relazioni. In amore, la Luna favorirà nuove avventure e legami, anche se temporanei. Sarete carichi di energia, risolvendo finalmente alcune questioni che vi trascinavate dietro da tempo. Siate prudenti e muovetevi con calma, poiché verrete premiati solo se pazienti.

2° posto - Cancro. Preparatevi a un weekend fantastico. Le stelle vi sorridono portando in dono specialissime buone nuove. Godetevi ogni momento, magari organizzando una festa o un’uscita con le persone care. La giornata di sabato inizierà con energia positiva, ideale per realizzare diversi vostri desideri. In ambito sentimentale, il partner sarà più che disposto a soddisfare alcuni recenti desideri. La lucidità e la determinazione saranno le vostre migliori alleate per dare una svolta alla vita affettiva. Se siete ancora alla ricerca dell'amore, il periodo porterà fresche opportunità, facendovi sentire fiduciosi e combattivi.

1° posto - Scorpione. Sarete i protagonisti di questo weekend! Belle novità con anche buone notizie vi accompagneranno, rendendo questi due giorni davvero speciali.

Festeggiate e condividete la vostra gioia con chi amate, magari con una serata speciale o un’avventura emozionante. Una splendida Luna nel segno influenzerà positivamente le relazioni affettive e familiari. Sarete più consapevoli delle vostre emozioni, pronti a fare passi importanti in ogni contesto. Se siete in cerca dell’anima gemella, sfruttate al massimo il buon momento per raggiungere traguardi impensabili. Prestate attenzione alle spese non previste: valutate pro e contro.