L'oroscopo del 27 agosto preannuncia un ottimo martedì in amore al Sagittario, primo in classifica. Pronostico astrale altamente positivo anche per Ariete, Gemelli, Bilancia e Pesci, tutti in periodo fortunato. Non troppo a favore, invece, il secondo giorno dell'attuale settimana per quelli del Toro, inseriti in coda della scaletta giornaliera.

Previsioni zodiacali del 27 agosto da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★★. Giornata super-fortunata. Le stelle si preparano a brillare per tanti di voi. Certamente, il momento è perfetto per vivere momenti rilassanti con il partner, magari lasciando da parte eventuali pensieri superflui.

Sarà un'esperienza più entusiasmante del previsto, capace di infondere una carica di energia positiva. Se siete single, la luce che splende nei vostri occhi avrà il potere di creare un'atmosfera incantevole intorno a voi. Gli altri saranno attratti dallo stato d'animo radioso posseduto, questo circolo virtuoso porterà benefici inaspettati. Vi sentirete dotati di straordinarie capacità anche in ambito lavorativo. Tutto ciò su cui metterete mano, avrà esito positivo. Dimostrerete ai superiori di essere pronti per un nuovo incarico o una meritata promozione.

Toro: ★★. Un martedì valutato poco positivo. In questi giorni si avverte una certa distanza tra voi e il partner. Il modo in cui comunicate non rispecchia ciò di cui avete realmente bisogno; vi sentite sotto osservazione, quasi esaminati, quando in realtà desiderate solo un po' di affetto e serenità.

Se siete single, potreste accusare una forte pressione da parte di una persona a voi vicina: mantenete la calma e seguite il vostro istinto. Anche perché rimandare le questioni importanti all'ultimo momento non farà che aumentare l'ansia. Sul lavoro, vi troverete di fronte a un impegno gravoso, con imprevisti dell'ultimo minuto che sembreranno ricadere su di voi.

L'ansia iniziale sarà comprensibile, soprattutto se detestate le sorprese. Con pazienza riuscirete a gestire ogni situazione.

Gemelli: ★★★★★. Ottimo giorno per fare e disfare, il tutto sotto la generosa protezione della dea bendata. Le stelle saranno dalla vostra parte, e questo si rifletterà in una sintonia straordinaria con il partner.

Date libero sfogo ai vostri desideri più nascosti, e vedrete la persona accanto a voi diventare la più felice del mondo. Se siete single, una Luna passionale vi infonderà coraggio e determinazione, facilitando una eventuale dichiarazione a chi ha catturato il vostro cuore. Una nuova fiamma, accesa durante le recenti vacanze, continuerà a ravvivare il vostro spirito, rendendovi sereni e fiduciosi per il futuro. Le stelle vi guideranno con energia positiva, illuminando il lavoro e l'organizzazione generale. La razionalità necessaria l'avete, quindi raggiungere i risultati desiderati non sarà difficile.

Cancro: ★★★★. Un periodo abbastanza sostenibile vi attende, senza troppi affanni né virtù. Esprimere i vostri sentimenti può essere un impegno, ma con un po' di creatività potrete farlo in modo impeccabile.

Perché non ideare qualcosa di davvero speciale per la persona che amate? In fondo, chi avete accanto merita tutta la vostra attenzione, e voi sarete pronti a offrirgliela. Se cuori solitari, esplorare il terreno prima di fare il passo successivo è una strategia saggia. Meglio rallentare un po' il ritmo, prendere tempo per dialogare e conoscersi a fondo; altrimenti, rischiate di non essere presi sul serio. Nel lavoro, non aspettate che siano sempre gli altri a proporre idee: avete un grande potenziale, fate sentire la vostra voce.

Leone: ★★★★. Questo martedì è previsto sulla linea della media positività. La relazione si rivelerà sorprendentemente esplosiva, andando oltre ogni aspettativa. Sentirete il bisogno di un'intesa perfetta con il partner, trovando così un rimedio piacevole per alleviare qualsiasi tensione nella coppia.

Se siete single, vi aspetta una giornata positiva, in cui riuscirete a gestire con grazia ed equilibrio anche le situazioni più imprevedibili, grazie al vostro innato buon senso. Potreste avere l’opportunità di entrare in contatto con persone molto influenti sul lavoro, quindi tenete gli occhi ben aperti. Approfittate di ogni occasione per migliorare il vostro status, soprattutto in ambito finanziario.

Vergine: ★★★★. Non eccessivamente positivo il periodo, anche se alla fin fine una certa soddisfazione non mancherà. Le coppie prenderanno decisioni inusuali, ma sarà un bene, perché le novità, si sa, portano quasi sempre qualcosa di positivo. Anche se potrebbero nascere discussioni su qualche dettaglio, alla fine troverete una soluzione insieme.

Se siete single, vi distinguerete per una forma fisica invidiabile, soprattutto se appartenenti al gentil sesso. Venere infatti regalerà intense emozioni e si impegnerà a portare armonia nella vostra vita, riempiendola di piccole preziose tenerezze. Sul lavoro, mostrerete maggiore sicurezza nell'esprimere alcune esigenze prioritarie. Qualche collega inizierà a notare e rispettare questo vostro cambiamento, anche se con una certa sorpresa.

Oroscopo e stelle del 27 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★★. L'Oroscopo di martedì evidenzia un periodo decisamente fortunato. In amore, sarete padroni della situazione, grazie al vostro carisma e simpatia naturale. Questa giornata sarà perfetta per rafforzare il legame di coppia oppure per apportare cambiamenti.

Avete il talento e determinazione per trasformare ogni momento in un'opportunità. Single, il vostro innato buon gusto e la capacità di cogliere le sfumature più sottili nel campo dei sentimenti vi daranno un vantaggio unico. L'eleganza e il fascino naturale attireranno l'attenzione di chi vi circonda, creando un'aura di armonia e seduzione. Nel lavoro, la giornata si presenta promettente e ricca di opportunità. Il cielo favorisce iniziative audaci e nuove collaborazioni, quindi è il momento di mettere in campo tutte le vostre abilità e sfruttare al meglio le occasioni.

Scorpione: ★★★★. Le stelle vi incoraggiano a dedicare del tempo alle persone che apprezzate, poiché questi piccoli gesti potranno rafforzare legami importanti e portare serenità.

In amore, il secondo giorno dell'attuale settimana sarà perfetto per momenti di tranquillità domestica. Approfittate del calore della vostra casa per rafforzare il legame con la vostra metà e creare un'atmosfera di intimità e complicità. Una sorpresa semplice ma sentita potrebbe fare la differenza. Per i single, questo potrebbe essere il momento giusto per aprirsi a nuove esperienze romantiche. La curiosità e la voglia di scoprire vi guideranno verso incontri significativi, portandovi più vicino a un nuovo amore. Sul lavoro, avrete l'opportunità di risolvere situazioni in sospeso e affermare la vostra presenza.

Sagittario: 'top del giorno'. Giornata speciale, certamente da vivere al massimo.

Gli astri vi doneranno un tocco di fortuna, aiutandovi a realizzare progetti ambiziosi. Sarete pieni di energia e voglia di divertirsi, perfettamente in sintonia con il desiderio di vivere momenti spensierati con amici e persone care. In amore, saprete essere particolarmente affettuosi e dolci, e un gesto semplice o una parola gentile riusciranno a conquistare il cuore del vostro partner. Per i single, Venere sarà favorevole, creando opportunità a chi desiderasse rimettersi in gioco sul piano sentimentale. Sfruttate questo periodo propizio per fare nuove conoscenze e lasciarsi andare alle emozioni. Nel lavoro, l'energia e l'entusiasmo saranno contagiosi. Colleghi e superiori non faranno mancare complimenti e riconoscimenti.

Capricorno: ★★★. In arrivo una giornata sottotono. In amore, potreste avere qualche difficoltà a soddisfare le aspettative del partner, ma ricordate che a volte è necessario fare delle concessioni per mantenere l'armonia nella relazione. È importante trovare un equilibrio tra i vostri desideri e quelli della vostra metà, evitando tensioni inutili. Single, la giornata potrebbe apparire monotona e priva di stimoli, ma questo non deve scoraggiarvi. Forse è il momento di rompere la routine e aggiungere un po' di colore alla vita amorosa. Nel lavoro, potrebbero sorgere delle discussioni inaspettate: con calma e determinazione riuscirete a superarle. Questo periodo vi metterà alla prova, ma saprete dimostrare ottime capacità nel rafforzare la posizione.

Abbiate fiducia in voi stessi.

Acquario: ★★★. Giornata poco movimentata e piuttosto monotona per voi Acquario. Le stelle suggeriscono di riflettere e mantenere la calma, evitando di farsi travolgere da emozioni negative. In amore, potreste sentirvi un po' inquieti, con la mente rivolta a ricordi del passato. È importante vivere nel presente e non lasciarsi trascinare da vecchie ferite. Evitate di fare progetti sentimentali oggi, poiché il rischio di incomprensioni o fraintendimenti è alto. Per i single, è un buon momento per fare un po' di introspezione e capire meglio cosa desiderate veramente. Potrebbero emergere tensioni nelle relazioni sociali, quindi cercate di essere chiari e diretti nel dialogare con le persone che interessano.

Nel lavoro, avrete l'opportunità di prendere decisioni importanti che influenzeranno il vostro futuro. Valutate attentamente ogni opzione.

Pesci: ★★★★★. Martedì sarà un giorno favorevole per voi nativi, soprattutto nelle relazioni con famiglia e amici. Le previsioni indicano un clima di armonia e benessere, ideale per rafforzare i legami e godere della compagnia di chi amate. In amore, non ci sono ostacoli all'orizzonte, quindi approfittate di questa serenità per vivere appieno i momenti con la dolce metà. Un gesto affettuoso o una sorpresa romantica potrebbero fare la differenza e rendere la giornata ancora più speciale. Per i single, il periodo inizierà con il piede giusto. Gli astri spingeranno a fare qualcosa di diverso dal solito, magari a osare un po' di più nelle interazioni sociali. Nel lavoro, fate attenzione alle persone che possono causare stress o problemi. Concentratevi sugli obiettivi e non lasciatevi distrarre da influenze negative.