L'Oroscopo della settimana di Ferragosto è pronto a svelare la Fortuna rilasciata dalle stelle ad ognuno dei dodici segni zodiacali. Le sette giornate sotto analisi saranno portatrici di buone novelle al Capricorno, in prima posizione nella classifica settimanale. Buone nuove anche per Acquario e Sagittario che potranno fare affidamento su circostanze assai favorevoli. Le previsioni zodiacali dal 12 al 18 agosto annunciano un periodo sotto le attese per Bilancia.

Previsioni zodiacali della fortuna, settimana di Ferragosto e classifica: sorprese positive anche al Cancro

12° posto - Bilancia. Ahimè, cari Bilancia, questa settimana sembra proprio che la buona sorte non sia dalla vostra parte. Poche opportunità e qualche ostacolo vi metteranno alla prova. Tenete duro, tempi migliori arriveranno. Intanto, il periodo richiederà concentrazione, quindi mantenete la mente focalizzata per ottenere i risultati desiderati. Una scelta potrebbe essere imminente, anche se preferireste evitarla: forse qualcuno ha bisogno di voi. Valutate con attenzione se accettare un compromesso, poiché potrebbe portare benefici, ma anche un costo. Sul fronte sentimentale, evitate di isolarvi e, se sorgono problemi con il partner, affrontateli con calma.

I single avranno opportunità interessanti. Lasciarsi prendere dal panico non servirà a niente.

11° posto - Toro. Amici del Toro, preparatevi a una settimana abbastanza ostica "da digerire". Le difficoltà non mancheranno, ma con la vostra proverbiale determinazione riuscirete a superarle. Prudenza e pazienza saranno le vostre alleate.

Non lasciatevi guidare solo dall’istinto, ma date spazio alla riflessione: con il tempo, tutto si chiarirà. Se appartenete alla prima decade, potreste avere un’intuizione brillante che vi permetterà di raggiungere un obiettivo ambito. In coppia, sarà importante scegliere il dialogo per risolvere eventuali tensioni, ammettendo anche i propri errori.

I single dovrebbero evitare di procrastinare e cercare di chiarire eventuali malintesi con persone care. Un cambiamento di rotta sarà possibile solo se lo desiderate davvero.

10° posto - Ariete. Simpatici amici dell'Ariete, gli imprevisti saranno dietro l’angolo e potrebbero complicare diversi vostri piani. Non lasciatevi scoraggiare e affrontate ogni situazione con spirito combattivo. Se state per prendere una decisione cruciale, fidatevi del vostro intuito e portate avanti le vostre idee con tranquillità, senza isolarvi. In amore, la settimana potrebbe portare un tocco di romanticismo: fate un passo avanti e non lasciate che il turbamento interno vi renda scontrosi con il partner. I single dovrebbero rivedere alcune convinzioni, poiché ciò che sembrava stabile potrebbe non esserlo.

In generale, evitate la pigrizia e portate a termine gli impegni presi: più rimandate, più sarà difficile riprendere il ritmo.

9° posto - Pesci. Carissimi Pesci, la vostra settimana sarà un po’ altalenante. Alti e bassi richiederanno tutta la vostra capacità di adattamento. Non perdete la speranza, la della della fortuna spesso arriva quando uno meno se lo aspetta. Cercate piuttosto di costruire una maggiore complicità con il partner, senza chiedere troppo. Se siete single, potreste sentirvi confusi e irrequieti: non fate promesse se non siete sicuri di poterle mantenere. Nel lavoro, sarà fondamentale rimboccarvi le maniche e ridurre le distrazioni per raggiungere gli obiettivi prefissati. La settimana sarà caratterizzata da momenti alterni, ma un piccolo colpo di fortuna potrebbe darvi una mano.

Attenzione a non trascurare troppo la persona amata.

8° posto - Scorpione. Per voi dello Scorpione la situazione è prevista stabile, senza grandi fortune o novità. Approfittate di questo momento di calma per ricaricare le energie e prepararvi a future avventure. Le stelle promettono anche momenti di serenità, soprattutto nella seconda parte della settimana. Sul piano sentimentale, i rapporti di coppia godranno di un periodo tranquillo, con forti emozioni in arrivo, grazie all’influenza positiva di Urano. I single dovrebbero seguire il proprio cuore, senza lasciarsi frenare dai dubbi: il momento giusto non va sprecato. Avrete la determinazione necessaria per raggiungere quei traguardi a cui aspirate da tempo.

Sfruttate l’energia del periodo per realizzare i vostri obiettivi.

7° posto - Leone. Per voi, nati nel regale simbolo del Leone, fortuna moderata. Questa settimana qualche buona occasione si presenterà, ma dovrete essere pronti a coglierla al volo. Rimanete vigili e determinati. Dunque, si annunciano nella norma le sette giornate ferragostane, senza grandi scossoni. In amore, un dialogo affettuoso porterà allegria e rinnovamento nelle relazioni, dando nuovo vigore sia agli amori di lunga data sia a quelli appena iniziati. I single che hanno appena concluso una relazione avranno l’opportunità di ricominciare: basterà guardarsi intorno e cogliere le occasioni. In alcune situazioni, mantenendo un profilo discreto e riservato, riuscirete a evitare contrasti e a gestire i problemi con abilità.

6° posto - Gemelli. Le previsioni dell'oroscopo indicano una settimana positiva per voi, Gemelli. Buone possibilità di successo vi attendono, quindi non esitate a mettervi in gioco. Dunque periodo portatore di vantaggi anche in ambito sentimentale. L'intuito sarà il vostro alleato, aiutandovi a interpretare meglio i segnali nella vostra relazione. Se siete in coppia, organizzate momenti piacevoli con il partner, come una cena romantica o una passeggiata. Chi è single, grazie alle influenze stellari, si sentirà più aperto e cordiale, pronto al dialogo anche con chi solitamente ignora. In ambito amicale, sarete soddisfatti di aver portato a termine una situazione difficile, aumentando la vostra autostima e il desiderio di fare ancora meglio.

5° posto - Vergine. Nati sotto il segno della Vergine, la settimana di Ferragosto promette abbastanza bene. Opportunità di crescita e miglioramento sono all’orizzonte. Sfruttate al massimo ogni occasione fortunata che si dovesse presentare. Il periodo vi metterà di buon umore, permettendovi di risolvere piccoli problemi e di rendere la settimana produttiva, anche se faticosa. La sfera privata richiederà maggiore attenzione e presenza. In amore, potrete programmare qualcosa di semplice ma significativo, sorprendendo il partner con gesti inaspettati. Per chi è cuore solitario, è tempo di riconciliarsi con il passato e guardare al futuro con maggiore fiducia. Le novità vi stimoleranno a dare il massimo, portando miglioramenti significativi alla vostra quotidianità.

4° posto - Cancro. Carissimi nati sotto il segno del Cancro, la fortuna è in arrivo, aumentando ogni giorno che passa. Giornate assai gratificanti vi aspettano, quindi preparatevi a godere di qualche bella soddisfazione. Pertanto, niente ostacoli insuperabili in ambito sentimentale, soprattutto per chi ha un legame solido. Potreste rinnovare il rapporto con un nuovo progetto di vita comune. Non dimenticate di sostenere il partner in questi giorni. Se siete single, è un buon momento per risollevare il morale di una persona cara, offrendo consigli e motivazioni. Sul lato umano, chi cerca qualcuno per compagnia o solo per parlare, troverà persone interessanti.

3° posto - Sagittario. Molti di voi, appartenenti al segno del Sagittario, sarete carichi di buona energia e positività.

La settimana di Ferragosto vi sorride e vi offre tanta buona sorte, con la possibilità di realizzare i vostri obiettivi. Non lasciatevi sfuggire questa occasione fortunata. Anche di fronte a piccoli contrattempi, non ci sarà nulla di preoccupante. In amore, le maggiori gioie verranno dalla vita familiare, con effusioni e tenerezza che renderanno speciale la relazione di coppia. Per chi è solo, sarà facile conquistare con dolcezza e persuasione: non esitate a fare nuovi incontri. Sul lato amicale, la comunicatività sarà potenziata dalle stelle, permettendovi di migliorare la vostra leadership nella cerchia delle amicizie.

2° posto - Acquario. Per voi sarà una settimana più che ottima, sotto l'egida di una dea bendata quasi tutta dalla vostra.

Opportunità e momenti di successo vi attendono. Siate pronti a cogliere ogni occasione con entusiasmo. Il periodo sarà anche caratterizzato da armonia e cambiamenti positivi, che vi faranno vedere la vita sotto una nuova luce. In amore, vivrete momenti speciali, grazie a una felice ispirazione che vi gratificherà sotto ogni aspetto. La vostra forza di seduzione sarà notevole, favorendo incontri appassionati. Chi è solo, potrà divertirsi con uscite serali in compagnia di amici. In diversi casi vi dedicherete con determinazione alle attività più urgenti, dimostrando capacità e ottenendo risultati.

1° posto - Capricorno. Capricorno, siete voi "i re" della settimana di Ferragosto, super-favoriti da tantissima fortuna, grandi soddisfazioni e risultati positivi.

La giornata ferragostana del 15 porterà in dono una pimpante Luna nel segno: preparatevi a festeggiare. In amore, sarete più decisi e combattivi, pronti a parlare con franchezza al partner. Grazie alla posizione lunare favorevole, vivrete emozioni intense e momenti di grande entusiasmo con la dolce metà. Se siete soli, accettate inviti e lasciatevi andare a nuovi incontri, che potrebbero evolvere in amicizie profonde o amori travolgenti. In massima parte matureranno condizioni favorevoli per ottenere risultati significativi, mettendo di buon umore e regalando una nuova visione delle cose.