L'oroscopo della giornata di giovedì 29 agosto prevede che la Bilancia scalpiterà in amore, pronta ad accogliere il pianeta Venere, mentre il Toro porterà avanti i suoi progetti, nonostante le mille difficoltà da superare. Per i Pesci è arrivato il momento di fare ordine nella propria vita sentimentale.

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 29 agosto segno per segno

Ariete: questo giovedì sarà caratterizzato dalla Luna in quadratura, che non sarà così favorevole nei vostri confronti. Anche il pianeta Venere sta per mettersi in una posizione disagiata per voi, e non avrete molte possibilità in amore.

Per quanto riguarda il lavoro invece avrete ancora buone stelle dalla vostra parte. Sfruttatele per riuscire a portare avanti le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Toro: questo cielo sarà contrario nei vostri confronti per quanto riguarda il lavoro. Mercurio sarà in quadratura ancora per un po’, ma in ogni caso, cercherete comunque di portare avanti i vostri progetti, dimostrando grande determinazione. In amore il sostegno del partner si rivelerà prezioso per riuscire a costruire un legame più forte e superare i momenti di difficoltà. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che inizierà a cambiare forma nel corso di questa giornata di giovedì. Il pianeta Venere sta per allontanarsi dal segno della Vergine, e voi ritroverete lentamente un sano ottimismo nei confronti della persona che amate.

Nel lavoro sarete abbastanza sicuri delle vostre scelte, che presto si trasformeranno in successi. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in congiunzione al vostro segno vi aiuterà a capire cosa volete dalla vostra relazione di coppia. Venere sarà presto in cattivo aspetto, dunque cercate di dedicarvi al benessere del partner, fortificando il vostro legame.

In campo professionale gli impegni non vi mancheranno, ma non fate credere agli altri che siete così pieni di lavoro da non avere tempo per nessuno. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di giovedì nel complesso buona in amore secondo l'Oroscopo. Tra voi e il partner ci sarà una piacevole intesa, ciò nonostante attenzione a non esagerare e prendervi troppe libertà.

In campo professionale riuscirete a essere più ottimisti nei vostri progetti, forti anche di alcuni recenti successi. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali che vedranno un cielo sul viale de tramonto nei vostri confronti. Il pianeta Venere sta per lasciare il vostro segno. La Luna sarà inoltre in sestile. Approfittate di questo periodo per mettere in risalto il vostro rapporto. Sul fronte professionale riflettete bene su quale direzione prendere per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: il vostro cuore scalpita durante questa giornata di giovedì. Nonostante la Luna sia in quadratura, vi preparate ad accogliere il pianeta Venere nel vostro segno. Potreste avere infatti interessanti occasioni per costruire un legame migliore con la vostra fiamma o avvicinarvi a qualche nuova conoscenza.

Nel lavoro tutto procede secondo una precisa tabella di marcia: le aspettative saranno rispettate. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà una giornata fantastica per vivere il vostro rapporto in maniera più intima e romantica grazie alla Luna nel segno. Può essere il momento adatto per mettere in risalto la relazione con la vostra fiamma, soprattutto se appartenete alla terza decade. Nel lavoro ci saranno ancora alcune cose da sistemare, ciò nonostante siete sulla strada giusta per raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che sta per cambiare per voi nativi del segno. Il pianeta Venere sta per arrivare nel segno della Bilancia, e sarà il momento di ritrovare una buona intesa con la persona che amate.

In campo professionale Mercurio vi aiuterà a non commettere errori, ciò nonostante, con Marte e Giove negativi, idee ed energie non saranno sempre al top. Voto - 6️⃣

Capricorno: stanno per arrivare alcune nubi sopra di voi. L'arrivo di Venere in Bilancia potrebbe causare problemi alla vostra relazione di coppia. Attenzione dunque a non causare spiacevoli discussioni con l'anima gemella. Sul fronte professionale sarete concentrati a sufficienza da riuscire a svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale per il momento tranquilla per voi nativi del segno, ma pronta a dare il meglio nelle prossime giornate. L'arrivo di Venere in trigono metterà in risalto il vostro rapporto, anche se potrebbe volerci un po’ di tempo in più per voi.

Sul fronte professionale sarete pieni di risorse, sempre con un'idea in più che potrebbe portarvi dritti verso il successo. Voto - 8️⃣

Pesci: è arrivato il momento di fare un po’ di ordine nella vostra vita sentimentale. La Luna sarà dalla vostra parte, e presto Venere smetterà di essere contraria. Single oppure no, è ora che anche voi vi prendiate la vostra felicità. In campo lavorativo avrete bisogno ancora di tempo e delle giuste idee per riuscire a proporre progetti di successo. Voto - 7️⃣