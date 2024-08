L'oroscopo della giornata di mercoledì 28 agosto vede la Luna nel Cancro, segno che si dimostrerà più interessato e romantico nei confronti del partner, mentre i Gemelli saranno più ambiziosi in campo professionale. L'Acquario avrà buone energie da investire, mentre la Bilancia non dovrà avere pretese elevate in amore. La Vergine sarà affiatata.

Previsioni oroscopo mercoledì 28 agosto 2024 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana scarsa di sentimenti. La vostra relazione di coppia non sarà la personificazione dell'amore considerato la Luna in quadratura, ciò nonostante farete sempre del vostro meglio affinché possiate garantire tutto ciò che il partner desidera.

In ambito lavorativo avrete le idee chiare per i vostri progetti grazie a Mercurio, facendo buoni passi avanti. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale eccellente in amore. Questo cielo vedrà la Luna e Venere ben allineati nei vostri confronti, spingendovi a vivere il vostro rapporto con romanticismo e maturità. Nel lavoro vi piacerà stare al centro dell'attenzione, ma dovrete dimostrare di avere sempre qualcosa da dire, che possa essere proficuo. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna lascerà spazio a Venere in quadratura. Per vostra fortuna, il pianeta dell'amore sta per cambiare segno, e vi darà l'occasione di ricostruire il legame con la persona che amate. In campo professionale sarete particolarmente ambiziosi, con la voglia di dare vita a qualcosa di estremamente proficuo e soddisfacente.

Voto - 7️⃣

Cancro: dimostrerete maggiore interesse e buone emozioni nei confronti del partner. La Luna in congiunzione accenderà il vostro entusiasmo verso il partner, prendendovi cura della persona per voi più importante. In campo professionale portate avanti i vostri progetti senza correre troppo. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale stabile.

Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante vi permetterà di costruire un legame piacevole con la persona che amate. Nel lavoro avrete abbastanza idee ed energie in questa giornata, che però dovrete sapere mettere a frutto per rendere questa giornata proficua. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale ottima.

La Luna tornerà ad agire a vostro favore. Insieme a Venere in congiunzione, riuscirete a godere di una bella relazione affiatata, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro sarete aiutati da Mercurio, ma con Marte e Giove in quadratura non sarà tutto così semplice. Voto - 8️⃣

Bilancia: non sarà la giornata perfetta per le emozioni. L'astro argenteo in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà con il partner. Attenzione a non avere pretese elevate, che possono causare divergenze. Nel lavoro tutto procederà secondo un preciso ordine grazie a Mercurio. Marte e Giove in trigono invece vi daranno energie e un pizzico di fortuna. Voto - 7️⃣

Scorpione: una bella Luna in trigono dal segno del Cancro riempirà di emozioni questa giornata.

Venere in sestile invece penserà a rendere l'atmosfera decisamente più romantica. Se siete single non avrete occasione migliore per farvi avanti. Nel lavoro serviranno buone idee per i vostri progetti e, forse, questa potrebbe essere la giornata adatta. Voto - 9️⃣

Sagittario: la Luna smetterà di essere contraria, ciò nonostante avrete ancora Venere in cattivo aspetto. Di contro il pianeta dell'amore sta per cambiare posizione, abbiate ancora un po’ di pazienza, e cercate di dare un tono più romantico al vostro rapporto. Nel lavoro il sostegno di Mercurio sarà molto importante per portare avanti i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: sarà un mercoledì altalenante per quanto riguarda i sentimenti, considerate Luna e Venere in contrasto.

Non ci sarà sempre una perfetta intesa con la vostra fiamma, soprattutto per voi nati nella prima decade. In campo professionale avrete cura dei vostri progetti, ma per i buoni risultati dovrete essere pazienti. Voto - 6️⃣

Acquario: avrete buone energie da investire in questa giornata, aiutati da un ottimo Marte in trigono. Sul fronte professionale sarà possibile mettere in piedi interessanti progetti, purché non siate troppo avventati. In amore sarà una giornata tutto sommato discreta. Se giocherete bene le vostre carte, potrebbero arrivare momenti interessanti con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale che si rivelerà appagante. La Luna in trigono dal segno amico del Cancro vi darà una mano con la vostra relazione di coppia, che forse potrebbe finalmente uscire da questa crisi. Nel lavoro invece avrete ancora molto da fare prima di poter ambire più in alto. Voto - 7️⃣