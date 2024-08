Le previsioni oroscopo della giornata di venerdì 2 agosto annunciano un Cancro più etico e corretto in amore, capace di comprendere meglio i sentimenti del partner, mentre i Gemelli saranno pieni di energie, ma con poche idee valide. I Pesci dovranno essere capaci di prendere decisioni adeguate per i propri progetti, mentre l'Acquario sarà instancabile.

Previsioni oroscopo venerdì 2 agosto 2024, posizioni e pagelle

Ariete: vi accorgerete che forse sarebbe più opportuno sospendere alcuni rapporti in questo periodo un po’ incerto. La Luna in quadratura vi metterà a disagio, nonostante Venere sia a favore.

Prendetevi qualche momento per riflettere. In campo professionale sarete abbastanza produttivi in questo periodo, con idee sempre interessanti da portare a termine. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale difficile da gestire in questo periodo poco chiaro in amore. Anche se la Luna sarà favorevole, la vostra relazione di coppia non sarà così appagante a causa di Venere. Avrete un po’ di cose da risolvere per poter stare bene insieme. Nel lavoro, anche se i vostri progetti procedono lungo la giusta direzione, fate attenzione a non dare nulla per scontato. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di venerdì interessante per quanto riguarda i sentimenti. Il pianeta Venere sarà a favore, e vi accompagnerà verso un weekend piacevolmente romantico, soprattutto se siete nati nella terza e prima decade.

In ambito lavorativo, a volte qualcosa potrebbe non apparirvi chiaro a causa di Mercurio, ma con Marte e Giove favorevoli riuscirete a trovare la quadra dei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà un cielo sereno sopra di voi, dominato dalla Luna in congiunzione. Sarete etici, corretti e romantici a sufficienza nei confronti del partner, cercando di costruire una relazione che valga la pena vivere.

Per quanto riguarda il lavoro, dimostrerete buona volontà e idee interessanti grazie a Mercurio, ma dovrete avere pazienza. Prendetevi dunque il tempo che serve. Voto - 8️⃣

Leone: comprensione e romanticismo saranno alla base del vostro rapporto in questa giornata di venerdì. Vi lascerete guidare dall'amore per la vostra anima gemella, godendo di un rapporto solido e appagante.

In ambito lavorativo, questo periodo sarà molto importante per voi per cercare di gettare le basi verso nuove opportunità professionali. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un venerdì interessante per quanto riguarda i sentimenti. Qualcosa di inaspettato potrebbe portare momenti di piacere tra voi e il partner. Abbiate fiducia in questa Luna in sestile. Per quanto riguarda il lavoro, le buone idee non mancheranno grazie a Mercurio, ma con Marte e Giove negativi non sempre tutto potrebbe andare come previsto. Voto - 7️⃣

Le Previsioni oroscopo del 2 agosto e pagelle: malumore in Capricorno

Bilancia: giornata produttiva in campo professionale, secondo l'oroscopo. Il sostegno di Marte e Giove, in trigono dal segno amico dei Gemelli, vi spingeranno a esprimere tutto il vostro potenziale con grande impegno, anche a costo di qualche piccolo sacrificio.

In amore, Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno del Cancro non ci sarà una splendida intesa con il partner. Voto - 7️⃣

Scorpione: cercare di recuperare il vostro rapporto con il partner non sarà facile, considerato Venere in quadratura. In questa giornata, però, la Luna vi renderà più comprensivi, capaci di capire cosa non va tra di voi. Sul fronte professionale, se dovrete prendere delle decisioni, fatelo senza essere troppo avventati. Voto - 7️⃣

Sagittario: avrete bisogno di sentirvi amati dal partner, e in questo venerdì di agosto riuscirete nel vostro intento, sfruttando la presenza benefica di Venere in trigono. Per quanto riguarda il lavoro, questo periodo non sarà estremamente produttivo.

Avrete grandi ambizioni, ma con questo cielo faticherete a emergere e raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Capricorno: non sarà un venerdì particolarmente sereno per quanto riguarda i sentimenti. La Luna si troverà in opposizione dal segno del Cancro e non sarete sempre di buon umore nei confronti del partner. In ambito lavorativo, sarà importante partire con il piede giusto con le vostre mansioni per cercare di ottimizzare i vostri progetti e raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Acquario: con Marte e Giove in buon aspetto sarete instancabili in campo professionale durante questo venerdì di agosto. Sarete capaci di trovare soluzioni adeguate per i vostri progetti, dimostrando impegno ed efficienza.

In amore, non sarete ancora in ottima forma a causa di Venere in opposizione. Single oppure no, non sarete sempre così romantici. Voto - 6️⃣

Pesci: questo cielo non sarà estremamente efficace per quanto riguarda il lavoro, considerato Marte, Giove e Mercurio in cattivo aspetto. Saturno e Urano saranno favorevoli, ma in ogni caso, dovrete essere capaci di prendere decisioni adeguate per i vostri progetti. In amore potrete contare sul sostegno della Luna in trigono per mettere in risalto la vostra relazione di coppia con momenti maturi e romantici. Voto - 6️⃣