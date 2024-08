L'oroscopo settimanale da lunedì 2 a domenica 8 settembre è pronto a dire la sua in merito al possibile andamento del periodo. Nel contesto, a essere testati i segni relativi alla prima sestina dello zodiaco. A emergere, in quanto a positività e fortuna, la Vergine, voto 9. Ottimo momento anche per l'Ariete, valutato in pagella con un bel voto otto. Periodo lento, non esente da piccole discrepanze, per Cancro, questo mercoledì sotto pressione da Marte in entrata nel segno.

Oroscopo e valutazioni stellari per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 8.

Splendida la settimana numero uno del nuovo mese settembrino. In particolare, giovedì sarà una giornata davvero piacevole, senza intoppi in vista. In amore, avrete un periodo di grande fortuna: qualcuno vicino a voi saprà come viziarvi e rendervi felici. Rilassatevi e godetevi questi momenti speciali con il vostro partner. Per chi è single, la serata di lunedì e quella di venerdì promettono ottime opportunità: fate attenzione a non lasciarvele sfuggire. Le stelle suggeriscono di mettere da parte l'ansia e di vivere ogni attimo con pienezza. Sul fronte lavorativo, avrete la possibilità di operare con piacere e allo stesso tempo aumentare le entrate economiche. Osate di più, le stelle vi sostengono!

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno giovedì 5 settembre;

giovedì 5 settembre; ★★★★★ lunedì 2 e venerdì 6;

★★★★ martedì 3, mercoledì 4 e sabato 7;

★★★ domenica 8 settembre.

♉ Toro: voto 7. Buon periodo in programma. Questo venerdì inizierà con un'energia positiva. Anche se alcune altre giornate non saranno alla stessa altezza, le stelle non mancheranno di riservare buoni eventi.

Lunedì e martedì non lasciatevi abbattere dai flussi astrali negativi ma cercate di dare una svolta al vostro destino. In amore, per le coppie, sarà importante organizzare bene la giornata, pianificando gli impegni e dando priorità alle attività da svolgere insieme. Per i single, è il momento di uscire e divertirsi: frequentate posti animati, uscite con amici e lasciatevi sorprendere dall’amore.

Sul lavoro, è il momento di svegliare la vostra intraprendenza e dimostrare di cosa siete capaci. Riflettete su ciò che desiderate raggiungere e agite di conseguenza.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno venerdì 6 settembre;

venerdì 6 settembre; ★★★★★ sabato 7 e domenica 8;

★★★★ mercoledì 4 e giovedì 5;

★★★ martedì 3 settembre;

★★ lunedì 2 settembre.

♊ Gemelli: voto 7. Sarà una settimana dal sapore in parte scontato. Insomma una sorta di già vissuto, impregnato nella consueta normalità. In generale, le giornate saranno da vivere senza troppe aspettative, ma con la certezza di essere in parte sostenuti dagli astri. In amore, le coppie dovrebbero cercare di camminare insieme sullo stesso percorso, evitando incomprensioni che potrebbero creare tensioni.

Comunicate apertamente con il partner per evitare malintesi. I single avranno l'opportunità di mettersi in mostra, attirando l'attenzione di chi li interessa. Godetevi ogni tanto una serata speciale, magari un weekend con chi vi piace. Sul piano professionale, piccole soddisfazioni vi daranno l'energia necessaria per essere più dinamici. Nuovi progetti stimoleranno a dare il massimo.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno domenica 8 settembre;

domenica 8 settembre; ★★★★★ venerdì 6 e sabato 7;

★★★★ lunedì 2 e giovedì 5;

★★★ mercoledì 4 settembre;

★★ martedì 3 settembre.

Previsioni zodiacali e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. La prima settimana di settembre in generale sarà positiva, ma richiederà un po' di attenzione e l'accortezza di evitare qualsivoglia superficialità.

Nei rapporti con amici, colleghi e parenti, cercate di non esasperare situazioni già tese. In amore, moderate eventuali critiche verso il partner, sarà essenziale per evitare discussioni spiacevoli. Imparate a superare le divergenze con calma. I single, per risolvere questioni delicate lasciate in sospeso, dovrebbero permettere alla persona interessata di esprimere le proprie opinioni. Sul lavoro, mantenete la calma e non alimentate conflitti inutili con colleghi e superiori. Restate con i piedi per terra!

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ sabato 7 e domenica 8;

★★★★ lunedì 2, martedì 3 e venerdì 6;

★★★ mercoledì 4 settembre (Marte in Cancro);

★★ giovedì 5 settembre.

♌ Leone: voto 6.

All'inizio di questa settimana, sarete di fronte a diverse possibilità tutte buone e da sfruttare pienamente. Anche se alcune altre giornate, tipo venerdì o sabato, vi portassero fuori rotta, restate fedeli ai vostri principi e non esitate a cambiare direzione se necessario. In amore, troverete nel partner le risposte che cercate, risolvendo molti dei vostri dubbi. I single avranno un fascino irresistibile che li renderà particolarmente attraenti, facilitando nuove conoscenze stimolanti. Sul lavoro, se le vostre finanze hanno subito una battuta d'arresto, questo è il momento giusto per rimettersi in carreggiata. Tra non molto tornerete a essere tranquilli e sereni.

La valutazione settimanale, le stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ martedì 3 e mercoledì 4;

★★★★ lunedì 2, giovedì 5 e domenica 8;

★★★ venerdì 6 settembre;

★★ sabato 7 settembre.

♍ Vergine: voto 9.

Splendida settimana in arrivo, con un lunedì tutto all'insegna della Luna nel settore. Sarà una giornata brillante, soprattutto in amore, grazie all'influenza positiva dell'Astro d'Argento. Le coppie avranno numerose occasioni da sfruttare per rafforzare il legame, mentre i single avranno l'opportunità di incontrare qualcuno che li farà sentire a proprio agio e con cui potranno condividere emozioni profonde. Nel corso dei prossimi sette giorni non lasciatevi sfuggire eventuali belle opportunità. Nel lavoro, è importante costruire buoni rapporti con i colleghi, favorendo la collaborazione e il rispetto reciproco. In un ambiente sereno e unito, l'attività diventa più piacevole e meno gravoso.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno lunedì 2 settembre;

lunedì 2 settembre; ★★★★★ martedì 3 e giovedì 5;

★★★★ mercoledì 4, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8.

Si può proseguire con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo settimanale.