L'oroscopo di settembre afferma che il mese metterà fine ai tormenti nella vita degli Ariete. Inoltre, invita i Toro ad approfittare di questa configurazione planetaria per cambiare carriera o per fare nuovi affari. Sarà un mese stabile per i Cancro dal punto di vista finanziario, anche se ci saranno dei momenti tristi per la mancanza di fondi e per le troppe spese da affrontare. Infine, molti Pesci daranno sfogo alla creatività nel proprio ambiente di lavoro. Acquario avrà un mese da 9.

Previsioni per il mese di settembre, pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Una situazione che vi ha turbato giungerà alla fine. Se vi siete portati dietro un bagaglio del passato, ora è il momento di andare avanti. Liberatevi da tutto ciò che vi ha inchiodato. Potreste anche essere in grado di liberarvi dalle vostre dipendenze. Per quanto riguarda la carriera, questo è un mese importante per i professionisti delle pubbliche relazioni. È un buon momento per espandere la vostra cerchia professionale, andare agli eventi del settore e creare connessioni influenti. I gruppi finanziari potrebbero vedere un migliore lavoro di squadra e collaborazione. In amore, vi godrete la vostra vita di coppia con momenti pieni di romanticismo, creerete spazio nel cuore dell'altro, entrambi porterete nuovi doni.

Dovete prestare attenzione alla vostra situazione economica questo mese. All'inizio della settimana, i vostri sforzi per guadagnare denaro continueranno e inizierete a guadagnare denaro. I vostri guadagni aumenteranno in modo positivo. Voto: 7,5

Toro – Visitate un luogo spirituale, questo sarò un buon mese. Se avete sempre voluto cambiare carriera o addirittura entrare nel mondo degli affari, ora è il momento.

Gli uomini d'affari cercheranno nuovi mercati per partnership redditizie. Il networking può portare a grandi avanzamenti di carriera. L'influenza planetaria rafforzerà le connessioni sociali e il supporto nelle comunità professionali. In campo amoroso, mantenete aperte le linee di comunicazione ed evitate incomprensioni poiché possono danneggiare l'onore della vostra relazione.

Qualsiasi tipo di incomprensione può danneggiare la vostra relazione e dovrebbe essere evitato. Questo mese di settembre porterà un aumento dei profitti dal settore di vostra competenza e questo è un buon momento per gli investimenti. Voto: 8

Gemelli – Questo mese di settembre è dedicato alle relazioni e ai legami di qualsiasi natura. Mantenete una mente aperta e siate disposti a incontrare nuove persone, o anche vecchi amici, che potrebbero conoscere qualcuno che può aiutarvi. Fate investimenti saggi e a lungo termine. Dal punto di vista del benessere, tutto sembra andare bene. Questo non è il momento di rimandare. Seguite il vostro istinto e non esitate ad agire. Questo è un momento eccellente per posizioni di leadership e avanzamento di carriera.

Attualmente, poiché i politici interagiscono con il pubblico e gestiscono con sicurezza gli affari, la gestione di un gran numero di persone diventa cruciale. In amore, programmi come uscire insieme, guardare un film o mangiare fuori saranno sempre più frequenti. Entrambi vorrete trascorrere il massimo del tempo insieme. Se siete follemente innamorati del vostro partner, dovete fidarvi di lui, questa è la definizione del vero amore. Parlando di soldi, i vostri cari vi aiuteranno a tenere sotto controllo le spese. Inoltre, usate il reddito in modo appropriato e questo andrà a vostro vantaggio. La spesa sarà destinata alle attività domestiche appropriate. Voto: 7,5

Pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Potreste avere un mese fortunato.

Le cose prenderanno velocità rapidamente e saranno possibili progressi significativi. Avete la possibilità di apportare cambiamenti significativi alla vostra vita quando vi vengono presentate opportunità inaspettate. Potreste anche scoprire un talento nascosto in voi stessi. I manager che dimostrano abilità e visione potrebbero ricevere un grande riconoscimento. Ci sarà più lavoro per i supervisori. Molti lavoratori di questo segno potrebbero ricevere incarichi più difficili. Contribuirete molto per il loro amore. Tutto il vostro sforzo sarà rivolto a fare cose che renderanno felice la persona amata e porteranno anche sorrisi sui suoi volti. La situazione finanziaria rimarrà stabile e alcuni di voi affronteranno anche una carenza di fondi.

Agli inizi di settembre, i pianeti saranno posizionati in modo tale da aumentare le spese extra. Voto: 7,5

Leone – Potrebbe essere necessario prendere decisioni chiare e ferme molto rapidamente. Siate sicuri e fidatevi dei consigli che ricevete. Potete chiedere agli altri la loro opinione, ma alla fine siete proprio voi a prendere la decisione finale. La vostra libertà e indipendenza sono le più importanti. Parlando di carriera, gli insegnanti si sentiranno più ispirati e saggi. I ricercatori esploreranno nuove idee, alimentando la loro curiosità. I ​​viaggiatori andranno all'avventura, ampliando le loro conoscenze ed esperienze. In amore, ci sarà supporto reciproco nella felicità e nel dolore.

Vi avvicinerete al vostro partner, parlerete amorevolmente e capirete anche l'importanza della vostra relazione. In campo finanziario, i pianeti aiuteranno nell'accumulo di ricchezza e aumenteranno anche il saldo bancario complessivo. In questo modo, la prima settimana di settembre aumenterà la condizione finanziaria generale. Voto: 8

Vergine – Imparate tutto quello che c'è da sapere sui vostri interessi seguendo corsi, trovando un mentore o collaborando con persone che la pensano come voi. Non preoccupatevi perché le cose andranno a meraviglia. Dedicatevi anche ad attività che migliorano la pace come yoga, pisolini, musica e passatempi. Gli agenti di viaggio potrebbero eccellere nell'organizzare grandi viaggi per i clienti.

I filosofi avranno crescita spirituale e nuove intuizioni. I sacerdoti e i leader spirituali condivideranno insegnamenti e guida. I consulenti aiuteranno gli altri con le sfide della vita. Sul fronte amoroso, sentirete anche l'importanza reciproca nella vostra vita. Vi mancherà il tempo di parlare con il vostro compagno di vita, se in qualche modo non siete in grado di parlare tra di voi. Ciò si tradurrà in una buona relazione. Per i soldi, questo mese migliorerà gli afflussi di denaro. Alcune spese avranno un impatto negativo sulla vostra condizione finanziaria. Voto: 7

Pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Opportunità importanti potrebbero bussare alla vostra e dovete assicurarvi di coglierle perché il tempismo è a vostro favore.

Sappiate che siete qualificati e pronti per questa opportunità e lasciate che tutti i dubbi vengano spazzati via. Coloro che lavorano in attività legate alla morte, come i servizi di pompe funebri, potrebbero ricevere più opportunità di crescita. I professionisti delle assicurazioni gestiranno i rischi e le questioni legati ai cambiamenti. In campo amoroso, il vostro cuore sarà colmo d’amore, avrete voglia di esprimere i sentimenti alla persona che amate. Ciò migliorerà gradualmente la relazione amorosa e accrescerà la vicinanza con il partner. L'influenza planetaria porterà spese extra e dovrete prestarci attenzione. Voto: 7

Scorpione – Relazioni potenti possono svilupparsi con individui appena incontrati, o relazioni già consolidate potrebbero iniziare a progredire a un livello più profondo.

Se dovete prendere una decisione importante, è fondamentale esaminare tutti i lati della questione con molta attenzione. Trascorrete del tempo di qualità con i membri della famiglia durante i fine settimana. Gli astrologi potrebbero attingere a misteri cosmici più profondi, offrendo intuizioni profonde ai clienti. I medici e i guaritori di medicina alternativa potrebbero scoprire che le loro competenze sono migliorate, promuovendo la guarigione e la crescita spirituale. In amore, aumenterà l’affetto e la complicità tra i due partner. Questo mese favorirà i discorsi d'amore. Sforzatevi di più per rendere bella la vostra relazione romantica. In campo finanziario, dovrete bloccare i progetti vitali a causa di una carenza di fondi o denaro.

Ciò potrebbe comportare un aumento delle spese complessive. Inoltre, dovrete trovare qualcosa di rilevante per evitare tali problemi. Voto: 7

Sagittario – È tempo di prendere una nuova direzione o apportare modifiche che corrispondano ai veri desideri del vostro cuore. Potrebbe trattarsi di un cambiamento nella vostra carriera, nella vostra posizione lavorativa o persino nelle persone con cui vi associate. Mettete in stand-by la vostra voglia di fare viaggi e concentratevi di più sul lavoro. Per quanto riguarda il settore dedicato alla carriera, questo mese si concentra su partnership, collaborazioni e relazioni. Il lavoro di squadra è fondamentale negli affari. Ci saranno molti affari con i clienti.

È anche un buon momento per gli affari esteri. I pianeti proteggono i rapporti di coppia contro e verso tutti. Nella vostra relazione, l'amore e il romanticismo aumenteranno e vi avvicinerete l'uno all'altro. Parlando di soldi, alcune stelle assicureranno il giusto tipo di guadagni finanziari. Ci saranno miglioramenti che rafforzeranno ancora di più la vostra situazione economica. Voto: 7

Oroscopo e pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Forse ci sarà un evento che vi aiuterà a liberarvi di vecchie convinzioni in favore di una filosofia di vita completamente nuova. Il cambiamento può sembrare impegnativo, ma alla fine vi farà sentire felici e realizzati. Abbracciate la verità con amore e gratitudine e sarete benedetti dalle stelle. Potreste esplorare i mercati globali e creare connessioni con i partner internazionali. Ciò incoraggia la collaborazione interculturale. L'industria alimentare potrebbe vedere una maggiore efficienza e redditività. Gli addetti alla cura degli animali troveranno gioia nel loro lavoro. Sul fronte amoroso, sarà un mese luminoso, trascorrete del tempo di qualità insieme in luoghi desiderabili. Alcuni pianeti saranno posizionati in modo tale da mantenere le spese a un livello difficilmente gestibile, il che può diventare una questione di preoccupazione per voi. In verità, sarete combattuti tra cosa fare o non fare. Voto: 7

Acquario – Settembre partirà alla grande e vi metterà di fronte a una nuova sfida intellettuale. Potrebbe venirvi in mente un'idea nuova e brillante che varrà la pena mettere in pratica. È importante comunicare in modo chiaro e approfondito con gli altri che sono coinvolti nell'implementazione della tua idea. Questo è un momento importante per i professionisti medici con opportunità di avanzamento e riconoscimento. I dottori eccelleranno nelle loro specialità, attraendo più pazienti e realizzando innovazioni terapeutiche. Dal punto di vista amoroso, le posizioni planetarie vi renderanno autocratici nel rapporto con il vostro partner. Riceverai soldi, ma anche le spese saliranno. I livelli di reddito potrebbero aumentare o diminuire, ma ci saranno delle spese grosse da affrontare. Voto: 9

Pesci – Non lasciatevi scoraggiare dalle piccole sfide. Prendete in considerazione qualsiasi cambiamento imprevisto nei vostri piani per rendere tutto più perfetto. Siate più aperti ai suggerimenti delle persone intorno a voi per vedere soluzioni miracolose. Gli avvocati mostreranno le loro capacità di difesa, vincendo casi e guadagnando rispetto. Ci sarà un'ondata di creatività e auto espressione nel vostro lavoro. Gli agenti di cambio potrebbero trovare nuove strategie per navigare nel mercato e cogliere le opportunità. L’amore e il comportamento romantico manterranno viva la scintilla nella vostra vita di coppia e garantiranno il funzionamento delle relazioni in modo meraviglioso. Questo mese di settembre vedrà migliorare la vostra situazione economica e offrirà nuove opportunità finanziarie. Non si escluderanno grosse spose da affrontare. Voto: 7,5