L'oroscopo della giornata di venerdì 13 settembre vedrà un Capricorno più perspicace in ambito professionale, aiutato dal pianeta Mercurio in trigono, mentre i nativi Cancro cercheranno di dare una svolta ai propri progetti professionali. I nativi Pesci volteranno pagina in amore grazie alla Luna in sestile, mentre la Bilancia non dovrà correre troppo in amore.

Previsioni oroscopo venerdì 13 settembre 2024 segno per segno

Ariete: anche in questo preludio di fine settimana il vostro umore non sarà così elevato in amore. La Luna e Venere vi metteranno ancora in difficoltà con il partner.

Desidererete soltanto stare un po' da soli in questo periodo. Anche nel lavoro non tutte le vostre idee sembrano funzionare bene a causa di Marte e Mercurio. Cercate di capire dove potete migliorare. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali che annunciano un buon cielo sopra di voi. Questo venerdì si rivelerà più che discreto in amore grazie alla Luna in trigono, che stimolerà i vostri sentimenti verso il partner. In ambito lavorativo Marte sarà forte nei vostri confronti, e ci metterete una certa energia in quel che fate. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che vi regalerà qualche emozione in più in questo periodo secondo l'Oroscopo. Venere sarà favorevole, e la Luna naviga in buone posizioni per voi.

Questo potrebbe essere un buon momento per esplorare il vostro rapporto con la persona che amate. Nel lavoro avrete bisogno di un nuovo scopo, che possa stimolarvi a dare il massimo, come solo voi sapete fare. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale poco attraente in questo periodo pieno di incertezze. Tra voi e il partner non ci sarà la solita attrattiva, complice anche una vita quotidiana poco stimolante.

Anche nel lavoro avrete bisogno di nuovi stimoli. Avete importanti progetti in mente, ma dovrete essere capaci di trasformarli in realtà e dare una svolta alla vostra carriera. Voto - 6️⃣

Leone: giornata di venerdì abbastanza tranquilla in amore. Il pianeta Venere in sestile porterà stabilità all'interno della vostra relazione di coppia, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Se siete single queste ultime giornate estive potrebbero regalarvi piccole sorprese. Nel lavoro sarete concentrati su progetti ambiziosi, che potrebbero dare tanto per la vostra carriera professionale. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale equilibrata per voi durante questo venerdì di settembre. La vostra relazione di coppia si rivelerà dolce e affiatata grazie alla Luna. Per i single ci saranno ancora buone opportunità romantiche. Sul posto di lavoro sarete un vulcano di idee grazie a Mercurio, e con Marte in sestile avrete tante energie da sfruttare. Voto - 9️⃣

Bilancia: sarà un venerdì sottotono dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna sarà in quadratura dal segno del Capricorno.

Nonostante Venere sia favorevole, attenzione a non correre troppo in amore. Per quanto riguarda il lavoro Ve la caverete bene, ma ricordatevi che non sempre potete fare tutto da soli. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale più che soddisfacente secondo l'oroscopo. Una bella Luna in sestile vi permetterà di poter vivere una relazione di coppia matura e romantica, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte lavorativo avrete cura dei vostri progetti grazie a Marte, che porterà energie a sufficienza per poter essere attivi e costanti tutto il giorno. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali ottime dal punto di vista amoroso. Una bella Venere governa sulla vostra relazione di coppia, spingendovi a mostrare la parte più romantica di voi.

In ambito lavorativo ve la caverete bene, ma attenzione a non prendervi troppi rischi considerato Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Capricorno: settore professionale che vi vedrà più perspicaci nei vostri progetti. Mercurio sarà favorevole, e cercherete di raggiungere il successo ottimizzando le risorse a vostra disposizione. In amore la Luna sarà dalla vostra parte, ciò nonostante non potrete pretendere di vivere un rapporto sereno se prima non mettete a tacere i problemi della vostra relazione di coppia. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà un venerdì piacevole per la vostra relazione di coppia. Il weekend si avvicina e con Venere in trigono potrete concedervi qualche momento di spensieratezza solo tra voi e il partner per chiudere al meglio quest'estate.

In campo professionale alcuni progetti richiederanno calma e tempo. Non abbiate dunque fretta. Voto - 8️⃣

Pesci: è arrivato il momento di voltare pagina per voi nativi del segno, soprattutto in campo sentimentale. Single oppure no, questo cielo sarà più sereno rispetto a qualche tempo fa. Adesso, dovrete mettere in mostra la parte migliore di voi e riuscire a legare con le persone per voi più importanti. Riguardo il lavoro, Marte porterà buone energie, che se ben gestite, potrebbero portarvi a buono risultati nei vostri progetti. Voto - 7️⃣