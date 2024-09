L'oroscopo del weekend del 7 e 8 settembre è pronto a svelare quali saranno i segni dello zodiaco ad avere il completo supporto astrale. I riflettori stellari si direzionano sul podio più alto della scala di valori, dove in questo caso brilla il Ariete, primo in classifica. Energia e determinazione per il Leone, mentre il Toro potrà contare su una ritrovata stabilità finanziaria.

Previsioni zodiacali del weekend 7-8 settembre e classifica: molto bene anche il Gemelli

12° posto - Pesci. Un periodo "non buono", di riflessione e introspezione. Le difficoltà, in primis nella comunicazione, saranno di breve durata, grazie alla Luna in Scorpione che vi aiuterà a trovare il tono e i modi giusti per risolvere i malintesi.

Gli affetti sono particolarmente favoriti, e anche l’umore e la salute sono ottimi. Al lavoro, nonostante qualcuno cerchi di ostacolarvi, riuscirete a superare ogni controversia con eleganza. In amore, se avete qualcosa da chiarire, scegliete un luogo romantico, poiché l’atmosfera giusta può fare la differenza nelle questioni delicate. Pensate positivo, Marte in discreto aspetto promette energie e buonumore, rendendo perfetti i momenti di svago, i viaggi e i ritocchi all’immagine.

11° posto - Acquario. Fine settimana con situazioni in emergenza, ma con possibilità di crescita a breve. Se la tranquillità in casa è disturbata, la causa potrebbe essere la vostra ipersensibilità, che trasforma piccole cose in grandi drammi.

Cercate di non restare fermi sulle vostre posizioni, ma di venire incontro alle esigenze dell’altro. Sul lavoro, nonostante il timore di non riuscire, seppur a fatica alla fine riuscirete a convincere chi conta della validità delle vostre richieste, superando le aspettative. In amore potreste trovare nella sfera intima la soluzione a molti problemi di coppia, ma non siete in vena di tenerezze o coccole.

Per la salute, evitate di improvvisare diete o trattamenti estetici, fate sport e alimentatevi in modo sano. La regolarità e la voglia di procurarvi benessere sono fondamentali.

10° posto - Capricorno. Attenzione alle relazioni interpersonali. Mantenere lucidità e fermezza è essenziale per evitare di cadere nelle trappole tese da persone astute e malevole.

È importante ridimensionare i progetti vaghi e incerti, che potrebbero rivelarsi costosi sotto vari aspetti. Sul fronte lavorativo, ci sono buone prospettive per avviare un’attività indipendente, se lo desiderate, ma è fondamentale non fare il passo più lungo della gamba. In amore, gli astri indicano una possibile battuta d’arresto nel rapporto di coppia, segnale di un disagio che va affrontato al più presto. Per quanto riguarda la salute, il contatto con la natura vi aiuterà a rigenerarvi dallo stress e a ritrovare l’armonia interiore, mentre cure estetiche e soggiorni termali saranno particolarmente benefici.

9° posto - Sagittario. Sabato e domenica con momenti di incertezza, ma con opportunità di apprendimento.

Le recenti inquietudini amorose forse sono causate da cieli non troppo sereni, portando dubbi su una persona che vi piace: sarà l’anima gemella? Un amore travolgente potrebbe nel frattempo cogliervi alla sprovvista, scombussolando piacevolmente il vostro equilibrio emotivo. Sul lavoro, l’attività professionale sta assumendo una nuova fisionomia, espandendosi in diverse direzioni e portando a un aumento dei guadagni. In amore, l’intesa di coppia non è al massimo, ma per i single ci sono buone notizie in arrivo. Per la salute, dedicarsi ai propri hobby con maggiore costanza vi permetterà di conoscere persone che condividono le stesse passioni

8° posto - Scorpione. Equilibrio abbastanza buono tra vita personale e professionale, anche se non al massimo.

I disegni del cielo, armonici e sufficientemente ben architettati, vi permettono di sfruttare abilmente le occasioni, andando oltre ciò che avete a portata di mano. Con il vostro spirito d’avventura sempre presente, esplorate nuovi settori per avviare o ampliare l’attività. Sul lavoro, la prospettiva di un viaggio professionale prende forma grazie all’aiuto di una persona autorevole che vi ha preso a benvolere. In amore, con la complicità della Luna in Scorpione che alimenta romanticismo e complicità, la coppia vive due giornate ricche di momenti magici. Per la salute iniziate a fare qualche minuto di meditazione al mattino, prima di immergervi nelle attività quotidiane.

7° posto - Bilancia.

Nuove connessioni sociali in arrivo. Grazie al supporto della Luna buona posizione e alla vostra cerchia di amici, ogni situazione diventa gestibile. Nulla è impossibile. Sarete bravi a destreggiarvi tra le difficoltà e a far quadrare i conti. Sul lavoro, non potrete fare a meno di dire le cose come stanno, anche se qualcuno potrebbe storcere il naso, ma alla fine sarete apprezzati per la vostra onestà. In amore, dovreste uscire di più dal vostro guscio e lasciarvi guidare dall’istinto, senza farvi bloccare da paure ancestrali. Per la salute, fate attenzione a non ascoltare musica a volume troppo alto con lettori mp3 o simili, per evitare danni irreparabili all’udito.

6° posto - Vergine. Ci sarà un miglioramento generale.

Grazie all’influenza favorevole della Luna, state gettando basi solide per il vostro futuro. Come una formica previdente, non lasciate nulla al caso e accogliete con entusiasmo le novità che si presentano nella vostra vita, senza lamentarvi. Sul lavoro, è cruciale esaminare attentamente le opportunità che vi vengono proposte. Se le condizioni sono favorevoli, perché non coglierle? In amore, se siete certi della reciprocità dei sentimenti, è il momento di mostrare coraggio e rompere il ghiaccio. Per la salute, se dovete fare un lungo discorso, parlate a un volume moderato e sorseggiate una bevanda tiepida per proteggere le corde vocali.

5° posto - Cancro. Weekend allietato da buoni successi in ambito familiare e domestico.

Grazie alla Luna favorevole, il vostro autocontrollo sarà al massimo e le vostre qualità brilleranno mentre i difetti sembreranno scomparire. Preferite pianificare a lungo termine piuttosto che agire impulsivamente, una strategia che si rivelerà vincente. Sul lavoro, la vostra costanza vi ha portato a ottenere una meritata gratificazione, e anche le critiche taceranno. In amore, cercate una relazione seria e duratura piuttosto che flirt passeggeri che non soddisfano il vostro bisogno di affetto. Per la salute, dormire su un cuscino anatomico può prevenire fastidiosi torcicollo, un piccolo investimento che vale la pena.

4° posto - Gemelli. Progetti creativi in evidenza. Grazie all’influenza positiva del Sole e di Saturno, svilupperete grandi abilità organizzative.

Pianificando attentamente sia il sabato che ovviamente la domenica, realizzerete molte attività. Non permetterete a nessuno di intromettersi nelle vostre faccende, gestirete tutto autonomamente. Sul lavoro, abbandonerete le illusioni di grandezza e vi concentrerete su compiti concreti, ottenendo risultati sorprendenti. In amore, accetterete qualche difetto del partner, riconoscendo che nessuno è perfetto. Per la salute, con un impegno costante nelle attività sportive, vedrete risultati evidenti, ma farete attenzione a non esagerare.

3° posto - Toro. Stabilità finanziaria e nuove opportunità soprattutto sabato, con risvolti anche per domenica. Soddisfare i piccoli desideri non è certo un atto infantile.

Se tutti si concedessero qualche coccola ogni tanto, il mondo sarebbe un posto migliore. Eviterete l’austerità e la serietà eccessiva, soprattutto verso voi stessi. Sul lavoro, aiuterete il prossimo anche se richiederà del tempo, e quando sarete in difficoltà, avrete un amico in più dalla vostra parte. In amore, la vostra unicità emergerà dal fatto che non vi accontenterete di un rapporto sterile e banale, ma cercherete la perfezione. Per la salute, il diritto a una chiara informazione è fondamentale, soprattutto riguardo alle malattie, cercherete a fondo.

2° posto - Leone. Energia e determinazione in aumento. Grazie all’influenza positiva della Luna, darete il meglio di voi stessi. Pazienza, misura ed esperienza saranno dalla vostra parte, permettendovi di realizzare finalmente quei sogni che avevate tenuto nascosti troppo a lungo.

Sul lavoro, avrete tutte le carte in regola per migliorare la vostra posizione sociale ed economica, non declinerete gli impegni proprio ora. In amore, scoprirete che la persona giusta per voi era già una conoscente, aprendo gli occhi solo adesso. Per la salute, nella dieta non dimenticherete il giusto apporto di calcio, essenziale per denti e apparato scheletrico.

1° posto - Ariete. Weekend di grande fortuna e successi in tutti i campi. Ottime le opportunità che si profilano all’orizzonte sul fronte professionale. Seguire il proprio istinto senza esitazioni vi guiderà verso le scelte migliori per ottenere vantaggi significativi. La situazione è in continuo cambiamento, ma con metodo, organizzazione e una pianificazione accurata, sarà possibile gestirla al meglio.

Se siete pronti a mettervi in gioco, le stelle vi offrono una meta davvero allettante. È solo questione di aspettare il momento giusto. La stabilità vi rende appagati e vi permette di esprimere al meglio la vostra dolcezza, sensualità e fascino, per la gioia del partner. Amate stare all’aria aperta e a contatto con la natura. Quando ciò non è possibile, vi sentite meno energici.