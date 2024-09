Con l'arrivo dell'autunno molte energie si riequilibrano e ognuno di noi è chiamato a fronteggiare nuove sfide e opportunità. L'estate ha lasciato spazio a riflessioni più profonde, e mentre alcuni segni, come l'Ariete, potrebbero sentirsi affaticati, altri, come la Bilancia, sono pronti a rinascere con una nuova energia. Di seguito l'oroscopo completo dell'autunno con tutti i dettagli.

Previsioni astrologiche dell'autunno 2024 con classifica: Bilancia, Scorpione e Sagittario sul podio

12° Ariete: dopo un’estate vivace e piena di energia, l’autunno potrebbe portare un calo di vitalità e una certa vulnerabilità emotiva.

L’apatia stagionale potrebbe farvi sentire demotivati e sarà facile cercare conforto nello shopping. Tuttavia, questo non è il momento migliore per spese impulsive: risparmiare e gestire con attenzione le vostre finanze vi aiuterà a evitare problemi futuri. Sul piano fisico mantenere una routine di esercizio regolare sarà essenziale per contrastare la stanchezza e prevenire l’inerzia. In ambito relazionale le coppie di lunga data potrebbero affrontare un periodo di diminuzione della passione, ma questo non significa necessariamente una crisi. Nuove relazioni, invece, raggiungeranno una fase cruciale, in cui sarà necessario prendere decisioni importanti sul futuro. Dicembre si prospetta un mese di rinascita energetica, in cui recupererete forza e motivazione, trovando anche maggiore soddisfazione sia in amore che nel lavoro.

11° Vergine: con l'arrivo dell’autunno potreste sentirvi più inclini all’introspezione e all’ansia, influenzati dall’accorciarsi delle giornate e dall'atmosfera più cupa della stagione. Tuttavia questo è il momento ideale per mettere ordine nella vostra vita, risolvere questioni rimaste in sospeso e organizzare il vostro ambiente, che si tratti della casa o del lavoro.

Anche se l’umore potrebbe essere soggetto a fluttuazioni, un atteggiamento pragmatico vi aiuterà a superare eventuali ostacoli. Verso la fine di novembre e l’inizio di dicembre, grazie alle festività, il vostro spirito si solleverà, permettendovi di godere di un’atmosfera più leggera e serena. Coloro che hanno responsabilità familiari o professionali dovranno però fare attenzione a non sovraccaricarsi: bilanciare doveri e momenti di riposo sarà cruciale per evitare stress eccessivo.

10° Cancro: il 2024 potrebbe non essere iniziato come sperato, portandovi a rivedere il vostro budget e le vostre scelte economiche. Questo potrebbe farvi sentire un senso di sacrificio, ma è importante non rimpiangere il passato. Concentratevi invece sul presente e sulle soluzioni pratiche per migliorare la vostra situazione. Potreste prendere in considerazione l’idea di cercare un secondo lavoro o di esplorare nuove opportunità professionali, per equilibrare le vostre finanze. Anche se il periodo è impegnativo, dicembre vi porterà momenti di profondità emotiva, specialmente nelle relazioni sentimentali, dove troverete conforto e supporto. Anche sul piano lavorativo, nuove opportunità potrebbero emergere, offrendovi una via d'uscita dalle difficoltà attuali e una speranza di miglioramento.

9° Capricorno: l’autunno sarà un periodo impegnativo, soprattutto sul fronte economico. Se gestite un’attività, potreste incontrare ostacoli e difficoltà finanziarie, che richiederanno creatività e determinazione per essere superate. Nonostante le sfide, è importante non arrendersi: cercate soluzioni innovative e non abbiate paura di chiedere aiuto se necessario. Le discussioni familiari legate ai soldi potrebbero intensificarsi, creando momenti di tensione, ma cercate di mantenere la calma e di non farvi sopraffare dalla malinconia o dall'ansia. Con un approccio razionale e paziente, riuscirete a trovare un equilibrio e a uscire da questo periodo più forti e più consapevoli delle vostre risorse.

8° Toro: Settembre sarà un mese di alti e bassi emotivi, ma con il tempo riuscirete a trovare maggiore stabilità. La vostra crisi esistenziale potrebbe farvi riflettere sul senso della vostra vita e sui cambiamenti che desiderate apportare. In amore potrebbero esserci delle tensioni o incomprensioni con il partner, ma se riuscirete a mantenere aperta la comunicazione, potrete superarle. Sul lavoro, invece, sarete estremamente focalizzati e determinati a raggiungere i vostri obiettivi, ottenendo risultati notevoli. Fate attenzione alla salute: prendetevi delle pause per evitare il burnout e adottate una routine che promuova il benessere fisico e mentale. La vostra famiglia avrà un ruolo centrale in questo periodo, offrendovi supporto e conforto nei momenti di incertezza.

7° Acquario: l'autunno sarà un periodo caratterizzato da distrazione e difficoltà a mantenere la concentrazione su progetti e passioni. Il rischio di prendere decisioni affrettate sarà alto, soprattutto in ambito lavorativo. Evitate di fare cambiamenti impulsivi, come cambiare lavoro o affrontare conflitti in maniera precipitosa. Le spese legate alla casa o alla salute potrebbero aumentare, quindi sarà essenziale pianificare attentamente il budget per evitare di trovarvi in difficoltà economiche. Inoltre, un membro della famiglia potrebbe richiedere il vostro aiuto, spingendovi a rivedere le priorità e a dedicare più tempo a questioni domestiche o familiari.

6° Pesci: questo autunno sarà importante per voi, anche se non mancheranno momenti di frustrazione.

Avrete la tentazione di spendere oltre le vostre possibilità, quindi sarà fondamentale fare attenzione alle finanze. Stabilite un piano finanziario e attenetevi a esso per evitare di trovarvi in situazioni complicate. Per chi è in coppia l’idea di allargare la famiglia potrebbe farsi strada, aprendo discussioni importanti sul futuro. Dicembre sarà un mese particolarmente positivo per i creativi: nuove opportunità potrebbero presentarsi, portando sorprese e successi. Sfruttate questo periodo per esplorare nuove idee e progetti.

5° Gemelli: l’autunno sarà un periodo di grande intensità sia per chi è in pensione sia per chi è alla ricerca di un lavoro. La gestione della vita quotidiana richiederà maggiore organizzazione e disciplina.

È importante cercare di mantenere una routine regolare e salutare per gestire al meglio il tempo e le energie. Dedicate del tempo ad attività all'aria aperta, come passeggiate o escursioni, e cercate di mantenere la mente impegnata con attività che stimolino la vostra curiosità. Evitate eccessi alimentari e cercate di seguire una dieta equilibrata. Sarà anche un buon momento per esplorare nuovi hobby o passioni che potrebbero diventare una fonte di ispirazione e stimolo mentale.

4° Leone: nonostante il cambio dell'ora e il clima più freddo possano influenzare il vostro umore, riuscirete comunque a mantenere una certa serenità. Le coppie che convivono o che si sono sposate da poco vivranno momenti felici e intensi, rafforzando il loro legame.

Dicembre porterà con sé un’energia speciale, che vi darà la spinta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Sarà importante, però, gestire con attenzione le spese per non trovarsi in difficoltà durante le festività. Questo periodo vi invita a concentrarvi sul risparmio e sulla gestione responsabile delle vostre risorse finanziarie.

3° Sagittario: questo autunno segna un periodo di grande ispirazione per voi. Se nelle prime settimane vi sentirete sopraffatti da sfide lavorative o personali, non disperate. La vostra capacità di adattamento e l’energia creativa vi aiuteranno a trasformare ostacoli in opportunità. Novembre sarà un mese decisivo per i progetti a lungo termine: i vostri sforzi verranno finalmente riconosciuti, portando gratificazioni sia personali che professionali.

Sul fronte delle relazioni, potreste iniziare nuovi rapporti che, anche se inizialmente complessi, con il tempo si evolveranno in qualcosa di più profondo. Dicembre si rivelerà particolarmente emozionante per chi cerca di consolidare legami familiari o romantici, con l’arrivo delle feste che accentuerà il desiderio di connessione e calore.

2° Scorpione: l'autunno sarà un periodo di trasformazioni continue, ma con una chiara tendenza verso la positività. Anche se l'anno ha presentato ostacoli e momenti di crisi, la vostra capacità di introspezione vi guiderà verso un equilibrio migliore. A livello sentimentale, vi aspetta un periodo ricco di intensità. Alcune relazioni che non erano più in linea con il vostro percorso di crescita potrebbero concludersi, lasciando spazio a nuove connessioni più appaganti.

Novembre sarà un mese di riflessioni profonde e di decisioni importanti, soprattutto per chi si trova a un bivio in amore o carriera. Dicembre porterà serenità e la possibilità di costruire un futuro più stabile, con il potenziale per trovare un equilibrio tra desideri personali e relazioni.

1° Bilancia: questo autunno rappresenta una rinascita per voi. Dopo un periodo di incertezza, troverete la forza di lasciar andare le situazioni che vi hanno trattenuto. Le emozioni negative e i dubbi che vi hanno afflitto fino a questo momento si dissolveranno, lasciando spazio a nuove opportunità. Ottobre potrebbe riservare una sorpresa inaspettata, che vi costringerà a rivedere le vostre priorità e a cambiare prospettiva.

Sul piano sentimentale, l’amore tornerà protagonista della vostra vita: vi sentirete più aperti e disposti a vivere relazioni profonde e appassionate. La vostra crescita interiore sarà evidente soprattutto a dicembre, quando sarete pronti ad affrontare nuove sfide con rinnovata fiducia in voi stessi.