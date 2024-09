L'oroscopo del sette settembre si lascia influenzare dalla Luna in Scorpione, che porta in primo piano i segni d'acqua tra cui Cancro, Pesci e per l'appunto lo Scorpione. Tutti loro si godranno il podio della classifica quotidiana, mentre a chiudere la fila sarà il Toro. Per quest'ultimi si prospettano 24 ore non certo facili, in cui bisognerà fare uno sforzo per superare delle brutte situazioni.

Gli ultimi classificati secondo l'oroscopo del giorno

12° Toro - Le stelle predicono una giornata non proprio facile da vivere ma dovreste sforzarvi di lasciare alle spalle le brutte vicende che vi hanno colpito di recente.

Voltate pagina. Non recriminate, altrimenti finireste in una posizione svantaggiosa. Sarete tenaci e determinati, soprattutto con gli impegni di lavoro che vi attendono. Concentratevi su un compito alla volta e ignorate i commenti negativi che circolano sui social. Potreste attraversare un momento difficile nella vostra relazione. Alcune incomprensioni latenti potrebbero emergere, causando tensioni. Evitate reazioni impulsive e prendetevi del tempo per riflettere prima di affrontare discussioni importanti. Se siete single, potreste sentirvi insicuri nei confronti di nuove conoscenze ma non lasciatevi scoraggiare dalle prime impressioni.

11° Bilancia - Gli astri remano a vostro sfavore e potrebbero riservarvi spiacevoli sorprese.

Se siete single e pronti a intraprendere una nuova relazione, questo potrebbe essere il giorno giusto per un incontro speciale ma dovreste uscire di casa e fare attenzione a non idealizzare troppo chi incontrate. La sfera sentimentale della coppia potrebbe essere turbolenta. Un malinteso potrebbe creare una distanza emotiva con il partner.

Evitate di rimuginare su dettagli insignificanti e cercate il dialogo per chiarire la situazione.

10° Gemelli - L'Oroscopo si concentra su chi è alla ricerca di lavoro o non viene adeguatamente ricompensato per i propri sforzi. È il momento giusto pe r avanzare richieste, partecipare a nuovi colloqui o chiedere un aumento. Anche un piccolo cambiamento può trasformare la vostra vita e settembre si preannuncia promettente.

Per quanto riguarda l'amore, non è da escludere che possiate sentirvi distanti dal partner. Forse la colpa è vostra poiché vi stiate concentrando troppo su voi stessi, trascurando i bisogni dell’altro. Per i cuori solitari, potrebbero esserci flirt fugaci, ma nessuno sembra soddisfare completamente le vostre aspettative.

9° Vergine - La giornata si prospetta frenetica, al punto che sognerete una vacanza rilassante lontano da tutto e tutti. Anche se attualmente non potete permettervi di rifugiarvi alle terme, basterà un massaggio fai-da-te o un bagno profumato per rigenerare corpo e mente. La vostra vita sentimentale potrebbe essere scossa da preoccupazioni familiari o immobiliari. State cercando di conciliare il lavoro e l’amore ma non è semplice.

Potreste avere difficoltà a dedicare tempo al partner, portando a frustrazione. Riflettete sui fallimenti passati e chiedetevi come potete rimediare.

I segni zodiacali nella media

8° Capricorno - Giornata di riflessione per voi che ancora combattete con alcune questioni irrisolte. Tagliate via ciò che vi succhia energia e concentratevi su ciò che conta davvero. Dovreste smettere di giacere nell'apatia e nel pessimismo. La vostra tendenza a essere introspettivi potrebbe finire per allontanare il partner che potrebbe non capire il vostro bisogno di spazio. È importante comunicare i propri sentimenti prima che le distanze diventino incolmabili. I single potrebbero sentirsi emotivamente bloccati, incapaci di aprirsi alle nuove opportunità che si presentano.

7° Acquario - L'aria sarà carica di aspettative e potreste vivere qualcosa di inaspettato nelle prossime 24 ore. Le novità sono dietro l'angolo, quindi tenetevi pronti e fate attenzione alle decisioni che prenderete. La vostra vita amorosa potrebbe attraversare un momento di incertezza. Siete alla ricerca di nuove emozioni, ma attenzione a non ferire chi vi è vicino con atteggiamenti troppo distaccati o imprevedibili. I cuori solitari non dovrebbero illudersi troppo su una certa persona.

6° Ariete - C'è qualcuno che nutre dei forti sentimenti per voi e potrebbe dichiararsi presto. Tuttavia, se siete già in una relazione stabile, evitate di cedere alla tentazione di tradire, perché poi non si potrà più tornare indietro.

Questo è il momento perfetto per concentrarsi sul proprio benessere e dedicare del tempo a se stessi. Aria di nuove avventure romantiche: potrebbe nascere una connessione speciale con qualcuno di nuovo.

5° Leone - Le entrate e le uscite si bilanciano, ma le spese sono tante e sentite il peso di dover gestire ogni cosa. Avete bisogno di una pausa per ritrovare energia e vitalità. La vostra famiglia dipende molto da voi, ma non lasciatevi sopraffare dalle responsabilità. L’amore è dalla vostra parte. Se siete in una relazione, potreste vivere momenti di forte intesa con il partner, grazie a una ritrovata complicità. I single, invece, potrebbero fare un incontro significativo che riaccenderà la speranza in una nuova relazione stabile e duratura.

I top del giorno

4° Sagittario - Siete immersi in una routine che sembra non finire mai, ma solo voi potete cambiare le cose. Gli astri incoraggiano a essere più intraprendenti e a non temere le nuove opportunità. Uscite dalla vostra comfort zone per raggiungere gli obiettivi desiderati. Se siete in una relazione, potreste sperimentare una innovativa fase di stabilità e serenità. Le vostre preoccupazioni si dissolveranno, lasciando spazio a un maggiore equilibrio. Per i single: potrebbe essere il momento giusto per fare nuove conoscenze che vi sorprenderanno positivamente.

3° Cancro - Ripensando a un evento passato, potreste provare un brivido di disagio. Le delusioni subite vi rendono diffidenti e faticate a fidarvi degli altri.

Tuttavia, è importante lasciarsi alle spalle i vecchi rancori e guardare avanti. Se siete in coppia, vivrete un momento di rinascita, riscoprendo la passione e l’affetto reciproco. Se siete dei cuori solitari, potreste finalmente incontrare una persona capace di scalfire la corazza che avete costruito attorno a voi.

2° Pesci - La giornata sarà piuttosto impegnativa, specialmente per chi deve gestire la famiglia e la casa. Qualcosa potrebbe andare storto, ma non lasciatevi abbattere. La vostra generosità è un punto di forza. L’amore vi sorride. Se siete in una relazione, vi sentirete particolarmente vicini al partner e potreste vivere momenti di grande complicità. Per i single, una nuova storia d’amore potrebbe nascere in modo inaspettato, portando gioia e serenità.

1° Scorpione - Inseguite un sogno da tempo, ma le stelle vi chiedono ancora un po' di pazienza. Tra burocrazie e indecisioni altrui, è normale sentirsi esausti. Tuttavia, da qui a fine anno avrete ancora molto da fare e vedrete che il tempo volerà. La sfera sentimentale sarà particolarmente positiva. Se siete in una relazione, vivrete momenti di grande passione e intesa con il partner. I single avranno l’opportunità di incontrare qualcuno di speciale, con cui potrebbe nascere un legame profondo e duraturo.