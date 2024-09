L'Oroscopo del 22 e 23 settembre indica nel Cancro - voto dieci - il segno favorito del periodo, buono il momento anche per Scorpione, Gemelli, Leone e Acquario. Per Vergine e Pesci saranno invece due giornate assai impegnative da superare. Di seguito i dettagli.

Previsioni zodiacali di lunedì 22 e martedì 23 settembre, stelle e voti: Cancro da 'dieci'

Ariete - voto 6: Lunedì e martedì saranno giornate stabili ma senza grandi slanci, perfette per prendere una pausa dai ritmi frenetici. In ambito sentimentale, concedetevi momenti di tranquillità con la persona amata, magari passando una serata rilassante insieme, senza preoccuparvi troppo degli impegni.

Chi è alla ricerca di una relazione seria e continuativa farebbe meglio a pazientare, visto che non è il momento ideale per avventure sentimentali. Sul fronte lavorativo, queste giornate vi offriranno l'energia necessaria per portare avanti i vostri progetti, ma fate attenzione ai colleghi: non tutti saranno pronti a supportarvi sinceramente.

Lunedì ★★★★.

Martedì ★★★★.

Toro - Voto 6: La settimana inizierà in modo piuttosto positivo. In ambito affettivo, avrete la possibilità di consolidare il rapporto con chi vi sta a cuore, vivendo momenti di grande serenità. Se siete single, non esitate a lasciarvi andare: è il periodo giusto per aprirvi a nuove storie. Lavorativamente parlando, potrete ricevere opportunità interessanti, specialmente se avete l'ambizione di migliorare la vostra posizione.

Non sottovalutate le proposte che vi arriveranno, potrebbero rappresentare un importante passo avanti nella carriera.

Lunedì ★★★★.

Martedì ★★★★.

Gemelli - voto 8: La settimana inizierà con una buona energia, ma sarà martedì a regalarvi un giorno davvero speciale. In ambito personale, vi sentirete particolarmente ispirati e pronti a lasciarvi affascinare da una nuova conoscenza o dal riaccendersi di una vecchia fiamma.

Approfittate di questi giorni per divertirvi e coltivare nuovi rapporti. Sul lavoro, sebbene lunedì vi sentiate un po' stanchi, martedì vi darà la spinta giusta per far decollare i progetti e ottenere i risultati tanto desiderati. Mantenete la concentrazione e lasciatevi guidare dagli eventi positivi.

Lunedì ★★★★.

Martedì ★★★★★.

Cancro - voto 10: Lunedì sarà un ottimo giorno per cominciare la settimana con il piede giusto, ma sarà martedì a regalarvi l'eccellenza.

Le stelle vi offriranno tutto ciò di cui avete bisogno per vivere momenti intensi, soprattutto in ambito emotivo. Se siete in una relazione, preparatevi a fare passi importanti insieme al partner, grazie all'influenza favorevole della Luna. Per chi è solo, questo è il momento perfetto per decidere cosa desiderate davvero e agire di conseguenza. Nel settore professionale, vi attendono successi concreti: è il momento di raccogliere ciò che avete seminato con pazienza e costanza.

Lunedì ★★★★★.

Martedì Top del giorno.

Leone - voto 8: Lunedì sarà una giornata solida, ma martedì brillerete sotto una luce tutta vostra. In campo sentimentale, vi sentirete pronti a risolvere questioni irrisolte nel rapporto di coppia, raggiungendo un'armonia quasi perfetta.

Se siete liberi, fate attenzione a chi si presenta con troppe apparenze: non sempre ciò che luccica è oro. Lavorativamente parlando, vi aspetta una giornata produttiva, con grandi risultati all'orizzonte. Non temete di impegnarvi a fondo: tutto ciò che farete in questi giorni sarà ripagato con grandi soddisfazioni e nuove prospettive.

Lunedì ★★★★.

Martedì ★★★★★.

Vergine - voto 5: Lunedì sarà una giornata piuttosto impegnativa, con poche influenze astrali a vostro favore, ma martedì porterà un miglioramento graduale. In ambito affettivo, fate attenzione a non lasciarvi sopraffare dall'umore altalenante. Potreste avere momenti di sconforto alternati a eccessi di entusiasmo: trovate un equilibrio e non prendete decisioni affrettate.

Se siete single, agite con prudenza e diplomazia nelle relazioni. Nel lavoro, è meglio non rischiare troppo: il consiglio è quello di mantenere la calma e procedere con cautela.

Lunedì ★★.

Martedì ★★★.

Un bel 'nove' allo Scorpione

Bilancia - voto 7: Lunedì, secondo l'oroscopo, si prospetta ricco di energie positive. Le stelle vi incoraggiano a dedicarvi a nuovi progetti e a migliorare la sintonia con la persona amata. Sarà il momento perfetto per esplorare desideri nascosti e dare una spinta alle relazioni. Martedì, invece, le cose potrebbero rallentare leggermente. In amore, potrebbe esserci qualche piccola tensione, ma nulla di irrisolvibile: mantenete la calma e cercate di evitare inutili discussioni.

Sul lavoro, lunedì vi vedrà pronti a prendere decisioni importanti, mentre martedì sarà una giornata in cui la prudenza sarà fondamentale. Non fate mosse avventate.

Lunedì ★★★★★.

Martedì ★★★★.

Scorpione - voto 9: Lunedì sarà una delle migliori giornate del mese per voi. La Luna in Vergine favorirà il settore sentimentale, rendendo l'amore un'esperienza appagante e piena di emozioni intense. Se siete in coppia, il rapporto fiorirà grazie a una maggiore intimità e complicità. Martedì sarà altrettanto positivo, ma con un'energia più calma e riflessiva. In questo giorno, potrete consolidare ciò che avete iniziato lunedì, magari pianificando nuove esperienze con la persona amata. Sul lavoro, lunedì porterà grandi soddisfazioni, e martedì vi permetterà di continuare su questa strada, con la possibilità di nuove opportunità.

Lunedì Top del giorno .

. Martedì ★★★★.

Sagittario - voto 7: Lunedì sarà un giorno di conquiste. In amore, vi sentirete più sicuri di voi stessi e sarete pronti a dare una svolta decisiva alla vostra vita sentimentale. La comunicazione con il partner sarà fluida e carica di significati profondi. Martedì, invece, l’energia rimarrà positiva, ma con qualche piccola sfida da affrontare. Potrebbero emergere dubbi o piccole incomprensioni, ma nulla che non possa essere risolto con un po' di pazienza. Per i single, lunedì sarà il giorno ideale per fare nuovi incontri, mentre martedì potrebbe richiedere una maggiore attenzione nelle scelte. Sul fronte professionale, ma comunque periodo produttivo con l'opportunità di consolidare i progressi.

Lunedì ★★★★★.

Martedì ★★★★.

Capricorno - voto 7: Lunedì sarà un giorno fantastico per le relazioni. Se siete in coppia, avrete la possibilità di rafforzare il vostro legame e vivere momenti di grande intensità emotiva. Martedì, invece, sarà una giornata positiva ma più pacata: avrete comunque modo di godervi la tranquillità della relazione, magari pianificando il futuro con il partner. I single, invece, avranno maggiori possibilità lunedì, con incontri interessanti all’orizzonte. Martedì sarà più adatto a riflettere su ciò che desiderate davvero. Nel lavoro, lunedì vi vedrà in grande forma e vi sentirete pronti a prendere in mano situazioni complesse, mentre martedì potreste affrontare piccole sfide, ma senza che queste vi scoraggino.

La settimana si preannuncia comunque fruttuosa.

Lunedì ★★★★★.

Martedì ★★★★.

Acquario - Voto 8: In arrivo una possibile risalita in amore quanto nel lavoro. L’inizio della settimana sarà sereno, ma martedì sarà decisamente migliore, con stelle particolarmente favorevoli. In amore, preparatevi a novità interessanti: la Luna e Giove vi daranno la spinta per far nascere nuove amicizie o consolidare rapporti già esistenti. Se state cercando qualcuno di speciale, questo è il momento di agire con decisione. In ambito lavorativo, potrebbero presentarsi situazioni complesse da gestire, ma con un po' di calma riuscirete a trovare le giuste soluzioni. Evitate di farvi sopraffare dallo stress e concentratevi sui risultati che arriveranno presto.

Lunedì ★★★★.

Martedì ★★★★★.

Pesci - voto 5: La settimana inizia con un lunedì non troppo positivo, ma martedì sarà ancora più complesso. Le influenze astrali non sono delle migliori e vi sentirete destabilizzati, soprattutto sul piano sentimentale. Non è il momento giusto per avanzare pretese o chiedere troppo al partner. Dovrete cercare di essere più flessibili, anche se non è semplice. Nel lavoro, la situazione non sarà delle migliori, ma potrebbero comunque arrivare piccoli vantaggi economici inattesi che vi faranno tirare un sospiro di sollievo. Tuttavia, sarà necessario qualche sacrificio in più per far fronte ai piccoli ostacoli che vi si presenteranno.