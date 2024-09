L'oroscopo della fortuna della settimana tra il 16 e 22 settembre è pronto. Il periodo prospetta tanta buona sorte per l'Acquario, primo in classifica. A stretto giro, seguono a pieno merito Toro e Pesci, mentre la Vergine si troverà in una posizione di svantaggio e insoddisfazione generale.

Molto bene anche Gemelli

12° posto - Vergine. La settimana in arrivo sarà segnata da un periodo particolarmente difficile con l'assenza totale della Buona sorte. Sarà cruciale evitare decisioni azzardate o rischi inutili. Concentratevi sulle attività di routine, mantenendo la calma e non facendovi sopraffare dall'impulsività.

Giovedì e Venerdì saranno giornate difficili per l’amore: tensioni e incomprensioni potrebbero farsi strada nelle relazioni di coppia, creando momenti di disagio. La prudenza sarà l’arma migliore per evitare discussioni. I single, invece, potranno intravedere qualche spunto interessante nel campo sentimentale, ma le nuove opportunità non saranno facili da conquistare. Nel lavoro, la parola d'ordine sarà pazienza. Gli astri vi consigliano di essere cauti e, se necessario, di mettere da parte l’orgoglio per affrontare ogni cosa senza attriti. I successi arriveranno, ma dovrete guadagnarveli usando tenacia e tolleranza.

11° posto - Sagittario. Un periodo complesso si prospetta per tanti di voi, con pochi momenti di fortuna e molte prove da superare.

Gli ostacoli imprevisti metteranno alla prova la capacità di adattamento e la determinazione. Non lasciatevi abbattere ma cercate di affrontare ogni situazione critica con massima positività. Mercoledì, poi, quasi certamente sarà un giorno difficile, soprattutto per quanto concerne affetti e sentimenti in generale. Sentirete il bisogno di allontanarvi dalla routine quotidiana e di ritrovare un po’ di serenità da soli.

Questo distacco, se ben gestito, potrà servire a riflettere sui sentimenti e a riordinare le idee. I single, invece, si sentiranno fiacchi e poco inclini a socializzare. Nel lavoro, le previsioni indicano una certa difficoltà nel portare a termine i compiti previsti. I compromessi saranno inevitabili: cercate di non perdere la vostra fermezza.

La flessibilità sarà la chiave per evitare scontri con colleghi e superiori.

10° posto - Cancro. La fortuna sembrerà irraggiungibile nei sette giorni in analisi. Infatti il periodo sarà caratterizzato da alti e bassi, con giornate discrete alternate a fasi meno brillanti. Non aspettatevi grandi sorprese pertanto, ma cercate comunque di sfruttare al meglio ogni situazione favorevole che si presenterà. Martedì e mercoledì saranno le due giornate peggiori: gli astri non sembreranno sorridervi particolarmente. In amore, sarà difficile ritrovare l'armonia perduta. Le relazioni di coppia che hanno subito delle crepe recenti non vedranno miglioramenti significativi; fondamentale evitare di rimuginare su problemi irrisolti.

Per i single, eventuali scatti di tensione potrebbero portare a esplosioni di nervosismo, per cui meglio restare tranquilli e lontani da potenziali conflitti. Nel lavoro, gli sforzi non sembreranno portare i frutti sperati, ma non dovrete scoraggiarvi. La situazione finanziaria rimarrà stabile, anche se dovrete aspettare ancora un po' prima di vedere risultati concreti.

9° posto - Leone. Una settimana altalenante vi attende, con momenti di soddisfazione alternati a lievi frustrazioni. La fortuna sarà intermittente, quindi dovrete essere pronti a cogliere ogni opportunità positiva che si presentasse. A metà settimana la vostra (santa) pazienza sarà messa a dura prova. In amore specialmente, le tensioni con il partner potrebbero intensificarsi, soprattutto se ci fossero questioni irrisolte che si trascinano da tempo.

Sarà necessario un approccio calmo e razionale per evitare discussioni inutili. I single vivranno un momento di confusione e forse si sentiranno un po' isolati: non serve perdere la speranza; le cose miglioreranno a breve. Nel lavoro, l’umore sarà altalenante, perciò, cercate di non farvi travolgere da stati d'animo negativi. Le responsabilità saranno molte, ma con la giusta determinazione riuscirete a portare a termine tutto ciò che vi è richiesto.

8° posto - Capricorno. Un periodo di moderata fortuna si profila per voi. Non ci saranno eventi eclatanti, ma nemmeno grossi ostacoli da superare. Questo periodo sarà perfetto per consolidare ciò che avete già ottenuto o per pianificare con attenzione i prossimi passi da fare.

In generale sarà un periodo abbastanza tranquillo, all'insegna della buona normalità. In amore, la calma regnerà sovrana, ma attenzione a non lasciarvi distrarre troppo dalla routine. Introducete qualche elemento di novità nella relazione per mantenere viva la fiamma. I single, d’altro canto, si troveranno in una situazione più complicata, in bilico tra la voglia di amare e la paura del futuro. Nel lavoro, avrete l’opportunità di assumervi nuove responsabilità, ma dovrete fare attenzione a non sovraccaricarvi di impegni. Le decisioni prese ora potrebbero influenzare il percorso professionale nei mesi a venire, quindi pensateci bene prima di agire.

7° posto - Scorpione. Sette giornate mediamente sostenute da una discreta fortuna.

Alcune opportunità faranno capolino nel corso della settimana, ma per coglierle sarà necessaria una certa determinazione e un deciso impegno. Per quanto riguarda la parte sentimentale, si prospetta un periodo abbastanza tranquillo per tanti del segno. In amore, parlando di coppia, sarà importante mettere ordine nel menage affettivo, concentrandosi in primis sulle questioni davvero rilevanti. Saturno sarà dalla vostra parte, aiutando a rafforzare i legami in stallo oppure favorendo la possibilità di superare eventuali incomprensioni. Per i single, le stelle invitano a guardare con ottimismo al futuro e a lasciarsi andare a nuove avventure. Nel lavoro, non ci saranno grandi cambiamenti, anche se avrete voglia di fare di più.

Alcuni di voi potrebbero essere tentati di cercare nuove opportunità: valutate bene tali scelte e non abbiate paura di cambiare strada, se lo riterrete necessario.

6° posto - Ariete. Le previsioni dell'oroscopo pronosticano una discreta dose di fortuna, anche se non mancheranno momenti a cui prestare attenzione. Gli astri indicano l’arrivo di opportunità interessanti, sarà fondamentale agire tempestivamente quando queste si presenteranno. Il periodo inizierà con il piede giusto, favorevole specialmente per quanto riguarda le questioni sentimentali. La sera sarà il momento clou, quando l’affetto del partner sarà una vera e propria panacea per le piccole frustrazioni accumulate durante il giorno.

In caso di lievi incomprensioni, lasciate che un sorriso o un gesto affettuoso facciano da ponte verso la riconciliazione. Single, vi sentirete stanchi e poco motivati, perciò il momento risulterà ideale per concedersi una pausa e ricaricare le energie. Sul fronte lavorativo, sarà saggio mantenere un profilo basso. Qualcuno cercherà di ostacolarvi o mettervi in cattiva luce, quindi non fatevi coinvolgere in discussioni: agite con prudenza.

5° posto - Bilancia. La settimana sarà caratterizzata da un buon livello di positività e una discreta dose di buona sorte. Le stelle suggeriscono che potreste trovarvi di fronte a opportunità inaspettate che vi permetteranno di fare progressi significativi in alcuni progetti.

In particolare, il periodo settimanale segnerà un buon equilibrio tra impegni e successi, con l’amore che si rivelerà fonte di gioia. Le prime due giornate porteranno piccole nubi di negatività: non preoccupatevi, poiché qualsiasi tensione sarà solo temporanea e facilmente risolvibile nel prosieguo del periodo. Per i single, il momento potrebbe essere indicato per riflettere su possibili decisioni (importanti) nel campo sentimentale: saprete come muovervi, senza esitazioni. In ambito lavorativo, la settimana richiederà ancora un ultimo sforzo, ma presto riuscirete a superare definitivamente una questione che vi ha tenuti bloccati per un po’. Lo sguardo fiducioso verso il futuro vi permetterà di affrontare le difficoltà con serenità.

4° posto - Gemelli. Settimana estremamente positiva per voi nativi, con la fortuna che si manifesterà in diverse aree della vita. Gli astri saranno dalla vostra parte, rendendo questo periodo perfetto per fare passi avanti importanti e raggiungere traguardi significativi. La giornata di domenica, soprattutto, sarà eccezionale sia dal punto di vista fisico che mentale, con un’energia che vi accompagnerà durante tutto il periodo. In amore, il buon umore che vi caratterizza renderà ancora più forti i legami sentimentali. Le ore trascorse con il partner saranno un susseguirsi di momenti appassionati e romantici, quindi approfittatene per vivere appieno la relazione. Single, novità interessanti all’orizzonte: qualcosa bolle in pentola e potrebbe presto trasformarsi in una relazione stabile e ufficiale.

Nel lavoro, chi fosse chiamato a superare una prova importante, sarà accompagnato dalla benevolenza degli astri: possibile ottenere risultati eccellenti.

3° posto - Pesci. Davvero straordinaria la terza settimana di settembre! Vi attende un ottimo periodo con la fortuna che illuminerà il cammino giorno per giorno. Le stelle vi sorrideranno favorendo situazioni super-positive: si presenteranno all’orizzonte. Domenica sarà una giornata interessata dall'arrivo del Sole nel segno, quindi una delle migliori dell'anno. In amore, grandi novità vi attendono: le coppie consolidate potranno finalmente mettere in cantiere progetti importanti, come l’acquisto di una casa o l’avvio di un percorso di vita comune. L’intesa e la passione cresceranno, portando una nuova energia all'interno del rapporto. Per i single, le risposte che stavate aspettando stanno finalmente per arrivare. Una persona speciale entrerà nella vostra vita, pronta a farvi battere il cuore come non accadeva da tempo. Sul lavoro, sarete al massimo delle potenzialità: produttivi e concentrati, riuscirete a portare a termine con successo anche i compiti più impegnativi.

2° posto - Toro. Settimana estremamente favorevole, con grandi successi e opportunità a portata di mano. La fortuna sarà pienamente dalla vostra e vi accompagnerà nella realizzazione di progetti a lungo attesi. In molti vi sentirete particolarmente in armonia con voi stessi e con gli altri. Gli astri consigliano di avere piena fiducia nelle vostre capacità, soprattutto in amore: se siete in coppia, l’intesa sarà perfetta, con un’apertura emotiva che vi permetterà di rafforzare ulteriormente il rapporto. Ogni piccolo tassello del vostro puzzle sentimentale si allineerà alla perfezione. I single, invece, si troveranno di fronte a una scelta importante: continuare una bella amicizia o trasformarla in qualcosa di più profondo e passionale? Qualunque sia la decisione, le stelle vi sosterranno, ma preparatevi ad accettarne anche le conseguenze. Nel lavoro, l’entusiasmo sarà alle stelle. Avrete la sensazione di poter fare tutto e meglio di chiunque. La fiducia nelle vostre capacità sarà la chiave per ottenere grandi risultati.

1° posto - Acquario. La settimana prossima sarà segnata da una fortuna eccezionale. Tutto sembrerà andare per il verso giusto, con successi e riconoscimenti che vi daranno grande soddisfazioni. Gli astri saranno decisamente dalla vostra parte, soprattutto in ambito sentimentale, dove l’amore dominerà incontrastato. Iniziare ogni giornata con una carica di energia positiva sarà per voi quasi automatico, poiché il supporto celeste sarà forte e costante. Le relazioni di coppia vivranno un periodo di grande armonia: l’eros sarà alle stelle, e la complicità con il partner raggiungerà livelli altissimi. Per i single, l’inizio della settimana potrebbe essere un po’ turbolento, ma la parte finale del periodo porterà grande serenità e nuove opportunità. Nel lavoro, la routine si arricchirà di qualche sorpresa positiva, con la possibilità di ricevere una chiamata inaspettata o una proposta interessante. Non lasciatevi sfuggire le occasioni, poiché la fortuna sarà decisamente dalla vostra parte.