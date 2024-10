L'oroscopo del fine settimana dal 19 al 20 ottobre vedrà la Luna tra il segno del Toro e dei Gemelli. Il segno d'aria in particolare, troverà una migliore intesa con il partner, invece il Toro sarà più maturo e attento ai desideri della persona che ama. I Pesci potrebbero assumere un atteggiamento tagliente in amore, mentre il Leone sarà un po’ più rigido.

Previsioni oroscopo weekend 19-20 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: questo weekend di ottobre sarà dolce e tranquillo per voi nativi del segno. Adorerete questo momento autunnale, anche grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, che porteranno equilibrio e buone emozioni tra voi e il partner.

Riguardo il lavoro, farete del vostro meglio, ma senza correre troppo. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in congiunzione al vostro cielo durante la giornata di sabato renderà questo fine settimana più intimo e maturo per voi e la vostra anima gemella. Sarete più attenti ai desideri del partner, prendendovi il giusto tempo per costruire un buon legame. Nel lavoro dimostrerete interesse in quel che fate, ma dovrete anche saper mettere in pratica le vostre conoscenze, e con Mercurio opposto non sarà facile. Voto - 7️⃣

Gemelli: nonostante Venere si trovi in opposizione, troverete una migliore intesa con il partner grazie alla Luna in buon aspetto. Anche di dolci emozioni al momento non se ne parla, riuscire a stabilire un dialogo costruttivo con la vostra anima gemella sarà molto importante.

Sul posto di lavoro studiate bene i vostri piani per i vostri progetti, affinché tutto possa andare per il verso giusto. Voto - 7️⃣

Cancro: il sostegno di Marte e Mercurio sarà molto importante per delineare lo sviluppo dei vostri prossimi progetti professionali. Avete bisogno di prendere una posizione chiara e precisa per il futuro, e con questo cielo sereno, non avrete occasione migliore.

In amore il vostro rapporto passerà un po’ in secondo piano, ma questo non vorrà dire che il vostro rapporto passerà un periodo di incertezza. Voto - 8️⃣

Leone: questo fine settimana non inizierà con il piede giusto per voi nativi del segno, complice la Luna in quadratura. Fortunatamente, Venere sarà dalla vostra parte, ciò nonostante, potreste essere comunque un po’ troppo rigidi.

Sul fronte professionale sarete alla ricerca di qualcosa di più per i vostri progetti, che però non riuscirete a trovare anche a causa di Mercurio che vi frena. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali poco allettanti per quanto riguarda i sentimenti. Nonostante la Luna in buon aspetto durante la giornata di sabato, con Venere in quadratura faticherete a trovare un buon motivo per stare bene insieme alla vostra metà. Molto bene invece il settore professionale. Sarete aiutati da Marte e Mercurio in buon aspetto per realizzare progetti di primo livello. Di contro, sappiate che il vostro entusiasmo non sarà così elevato. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà un weekend davvero coinvolgente in campo amoroso per voi nativi del segno.

La vostra relazione di coppia viaggerà lungo i giusti binari, e grazie a Venere e alla Luna in trigono domenica, riuscirete a mettere in risalto i vostri sentimenti. Sul fronte professionale non vi lascerete scoraggiare da Marte in cattivo aspetto. Anche se le energie non saranno molte, cercherete di fare comunque del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Scorpione: settore professionale promettente nel lavoro grazie a Marte e Mercurio in buon aspetto. Tutto procederà secondo i vostri piani, e avrete grandi ambizioni per il futuro. In amore questo fine settimana non inizierà al meglio a causa della Luna. La vostra relazione di coppia non sarà in crisi, ciò nonostante non proverete forti sentimenti in questo periodo.

Voto - 7️⃣

Sagittario: questo weekend di ottobre sarà tutto sommato positivo sul fronte sentimentale, ciò nonostante meglio non avere grandi pretese per il vostro rapporto, perché la Luna sarà di traverso nella giornata di domenica, mettendovi in difficoltà con il partner. In campo professionale non sentitevi troppo in dovere verso i colleghi. State facendo abbastanza già così. Voto - 7️⃣

Capricorno: vita di coppia tutto sommato stabile in questo periodo. Il carisma non vi mancherà per la vostra relazione di coppia, ma a volte potreste essere un po’ troppo estroversi verso il partner. In ambito professionale Mercurio in sestile vi permetterà di avere buone idee, ma con Marte in opposizione potreste come avere la sensazione di non avere tutto sotto controllo.

Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali convincenti per quanto riguarda i sentimenti. L'influenza positiva di Venere farà davvero bene al vostro rapporto, spingendovi a credere nuovamente nella persona che amate, nonostante le tante difficoltà da superare. In campo professionale attenzione alle decisioni che prenderete. Con Mercurio in quadratura dal segno dello Scorpione, potrebbero esserci degli imprevisti. Voto - 8️⃣

Pesci: con Venere in cattivo aspetto e la Luna contraria durante la giornata di domenica, il vostro atteggiamento tagliente verso il partner potrebbe farsi sentire e non poco. Se siete single concentratevi di più sul vostro benessere per il momento. In ambito lavorativo avrete le idee chiare su come gestire i vostri progetti e raggiungere il successo, ma sappiate che il lavoro non è tutto. Voto - 6️⃣