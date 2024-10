Volge al termine anche quest'altra settimana, e l'oroscopo di domenica 20 ottobre si lascia guidare da un quadro astrologico rilevante. Con la Luna in Gemelli, aumenterà la voglia di socializzare, di parlare e di uscire. Anche se il tempo fuori casa potrebbe non essere dei migliori, molti segni zodiacali desidereranno darsi da fare. A beneficiare del massimo supporto dalle stelle sarà il Cancro, primo nella classifica quotidiana e pronto a vivere delle esclusive emozioni. Al contrario, la Vergine si deve accontentare dell'ultima postazione in graduatoria così come il Toro.

Classifica e oroscopo del giorno 20/10: i peggiori

Vergine: 12°. L'immaginazione è un potente strumento, senza di essa non si va lontano. Non date retta a chi vi spinge a restare con i piedi per terra: sognate di più, anzi! Ora più che mai è il momento di lasciar fluire la creatività. Non sprecate tempo in lamentele, guardatevi attorno: un'idea brillante potrebbe arrivare all'improvviso, portandovi a nuove prospettive. Un incontro potrebbe farvi sorridere. Il partner sembra distante e non vi capisce. Avete bisogno di migliorare la vostra situazione economica o trovare un lavoro più soddisfacente. Lo stress e le preoccupazioni disturbano il sonno; forse avete avuto incubi di recente.

Pur trovando soddisfazione nel fare le cose da soli, in realtà potrebbe essere utile chiedere aiuto o costruire nuove alleanze.

Toro: 11°. Apatia. Non perdete tempo dietro a chi non vi comprende o vi scoraggia dal seguire la vostra strada. La vita è troppo breve per sprecarla così. Avete il diritto di sperimentare, di seguire ciò che la mente suggerisce e di sbagliare. Solo così si migliora e si perfeziona il percorso. Osate fare quel passo nel buio che tanto temete.

Potrebbero emergere vecchie questioni irrisolte. Potrebbero esserci ritardi o discussioni da affrontare.

Le questioni di famiglia richiedono la vostra attenzione. Fratelli, sorelle o figli potrebbero aver bisogno del vostro supporto. Gli imprevisti potrebbero innervosirvi e farvi sentire insoddisfatti di voi stessi. Anche nelle questioni di cuore si percepisce una certa tensione, e vorreste concedervi una pausa o un viaggio, ma per ora sembra difficile.

Acquario: 10°. A volte desiderereste solo rimanere al sicuro e al caldo, sotto le coperte, lontano dalle preoccupazioni esterne e dalle chiacchiere incessanti. Il mondo può sembrare caotico, ma in questo momento la soluzione è a portata di mano. Proprio per questo dovreste uscire di casa e affrontare la giornata con la grinta di un soldato. Sapete benissimo che i problemi non si risolvono da soli, quindi è il momento di agire. Pensateci bene: ogni difficoltà vissuta ha portato degli insegnamenti e avete scoperto che la felicità si trova nelle piccole cose quotidiane. I single potrebbero avere una cotta e desiderare di dichiararsi. Avere chiarezza mentale sarà fondamentale. State pensando a rimettervi in forma, ma tra il pensare e il fare c'è una certa distanza.

Questo è il momento giusto per fare il punto della situazione e pianificare la settimana a venire. Avere le idee chiare vi aiuterà a non procrastinare. Siete alla ricerca di attenzione, ma ricordatevi che per ottenerla dovete mettervi in mostra.

Leone: 9°. Continuare a procrastinare non farà altro che rendervi insoddisfatti e vuoti. Una recente perdita vi ha segnato profondamente, ma è proprio attraverso il dolore che si trova la forza di rafforzarsi. Non c'è insegnante migliore dell'esperienza stessa. In questo periodo potreste sentirvi apatici, in realtà è solo un segnale che necessitiate di cambiamenti. Esprimete le vostre capacità senza paura: la creatività non conosce limiti. Desiderio di coccole, mentre chi è single potrebbe rifugiarsi davanti alla tv.

Se qualcosa non funziona più come un tempo, è il momento di rinnovare. Mal di testa o pressione instabile potrebbero affliggervi.

Dopo una settimana intensa, sarebbe opportuno concedervi un po' di riposo. La vita non è sempre prevedibile e spesso porta con sé sofferenze e sacrifici: provate a concentrarvi solamente sulle cose che vi fanno stare bene ed esulate il resto. Ricordatevi di vivere ogni momento intensamente, senza rimandare ciò che vi fa divertire.

I segni zodiacali con domenica discreta

Scorpione: 8°. Siete sempre presi da mille impegni e non trovate mai tempo per voi stessi, perciò siete stressati. È il momento di ridefinire le vostre priorità e mettere ordine fra le vostre idee. Questa potrebbe essere la giornata giusta per farlo, specie se avete tempo.

Non rimandate niente: è ora di concludere uno degli obiettivi che vi eravate prefissati. Fate tesoro delle esperienze passate. Siete impegnati in un progetto importante. Concedetevi qualche cura personale; un appuntamento dal parrucchiere potrebbe essere rigenerante.

Amate la vita sociale e le feste, ma l'idea di compiere un anno in più potrebbe crearvi qualche apprensione. Nonostante ciò, l'età porta saggezza e consapevolezza. Fate tesoro delle esperienze passate, sia belle che brutte. Quando vi assale la tristezza, cercate di non lasciare che i pensieri negativi oscurino quelli positivi.

Sagittario: 7°. Le buone abitudini vi aiuteranno a raggiungere obiettivi significativi. Se sentite che il tempo non basta mai, è il momento di riorganizzare la vostra agenda.

A quanto pare, la vostra routine non è valida. Alzarsi un po' prima, oppure programmare la sera prima ciò che occorre per l'indomani, potrebbe darvi l'opportunità di dedicarvi a voi stessi e di vivere con maggior soddisfazione. Il cambiamento che desiderate è a portata di mano.

Qualche alti e bassi nella relazione. L’amore è presente, ma instabile. Desiderate più romanticismo e trasporto. Potreste sentirvi particolarmente suscettibili, soprattutto nei confronti della vostra famiglia o delle persone care, pronte a difenderle in ogni situazione. Avete una natura sensibile, ma anche momenti in cui reagite impulsivamente.

Bilancia: 6°. Non tutti i mali vengono per nuocere. Le difficoltà possono diventare opportunità di crescita e se qualcosa non dovesse andare come previsto, non arrendetevi.

Questo vale anche per chi ha avuto delle battute d'arresto sul lavoro o nello studio. Nessuno nasce sapendo tutto, ma con la volontà e la perseveranza si può arrivare lontano. Sfruttate il momento per superare i vostri limiti. Sarà impossibile resistervi. Potreste trovarvi davanti a una decisione importante. Cercate di riposare di più.

L’autunno vi piace, anche se l’estate vi ha lasciato dei bei ricordi. In queste 24 ore potrete godervi qualche ora di sonno in più e ricevere messaggi o chiamate da persone care. Le probabilità di uscite, soprattutto in mattinata, sono alte. In serata, godrete di momenti piacevoli in compagnia del partner o davanti alla tv.

Ariete: 5°. Circondatevi di persone che alimentano la vostra serenità e vi spronano a diventare migliori.

La qualità delle relazioni è più importante della quantità e questo equilibrio vi aiuterà a vivere in modo più armonioso. Da tempo correte senza sosta, ma avete bisogno di fermarvi e apprezzare anche i piccoli momenti. Gestire carriera e relazione non è facile, ma ci state mettendo tutto il vostro impegno per far funzionare entrambe le cose. Le idee innovative non mancheranno. Fate attenzione a non ripetere gli stessi errori del passato.

La vostra forza interiore e il desiderio di iniziare nuovi percorsi vi rendono creativi e intraprendenti. Siete sempre alla ricerca di nuove attività interessanti da svolgere, nonostante le giornate recenti siano state faticose e a tratti noiose. In questa giornata potreste trovarvi ad affrontare riparazioni o situazioni da sistemare.

Evitate di ripetere gli stessi errori del passato.

I migliori della giornata secondo le stelle

Capricorno: 4°. Questa è una fase piena di caos, con molte attività da svolgere. Cercate di non esagerare con le incombenze domestiche, organizzatevi e delegate. A volte sembrate fissati per le pulizie e l'ordine, il ché va bene ma non bisogna sconfinare nell'eccesso. Se avete abbandonato gli studi in passato, ora potreste sentire il desiderio di riprenderli. Ricordate: non è mai troppo tardi per ricominciare. Eventuali dissapori verranno risolti. Un po' di shopping potrebbe allietarvi l'animo.

Gli imprevisti fanno parte della vita e in queste 24 ore potreste affrontare qualche incomprensione. Evitate di cercare di imporre le vostre opinioni, ma ascoltate anche quelle degli altri con rispetto.

La cosa migliore da fare è esprimere il proprio pensiero in modo educato e poi accogliere le opinioni altrui con serenità. Anche nei momenti più difficili, un sorriso può fare la differenza.

Pesci: 3°. Gli ostacoli non sono altro che delle prove per mettere alla prova la vostra determinazione. Gettare la spugna è pericoloso perché i rimorsi vi perseguiterebbero. Dunque, sbarazzatevi delle preoccupazioni e concentratevi su ciò che potete fare adesso. Dedicate più tempo alle persone che vi stanno a cuore e non perdetevi in cose futili. La vicinanza della persona amata sarà particolarmente confortante. In generale, siete inclini a spendere denaro dietro alle sciocchezze, sul lungo tempo, ciò potrebbe rovinarvi.

Dovreste risparmiare quando i soldi ci sono, e non quando scarseggiano!

Per quanto riguarda la giornata, potrebbe essere segnata da una leggera malinconia. Provate a regolare meglio i vostri orari per evitare di sentirvi troppo stanchi e sopraffatti. Prendetevi del tempo per rilassarvi e alleggerire la mente attraverso qualche attività inedita.

Gemelli: 2°. Ultimamente vi sentite come bloccati, il tempo sembra avervi tolto molto e questo vi rattrista. Se guardate indietro, potreste ricordare un periodo in cui vivevate più leggeri, senza troppe preoccupazioni. Adesso, però, è il momento di liberarvi da ansie e paure, trovando una nuova serenità. Siete pronti a cogliere nuove opportunità. Siete un po' gelosi e possessivi, ma chi è in una relazione da lungo tempo potrebbe sentirsi oppresso e desiderare più libertà. L'energia non vi manca. Coltivate abitudini sane e non cullatevi nei vizi.

Potreste sentirvi particolarmente possessivi. Vi infastidisce l'idea che qualcuno possa danneggiare ciò a cui tenete. Fate attenzione durante gli spostamenti e alle eventuali insidie che potreste incontrare. Anche se qualcuno potrebbe parlare alle vostre spalle, sarà comunque una giornata attiva, piena di energia, che è meglio convogliare in attività interessanti. Le coppie potrebbero sentire il bisogno di emozioni nuove.

Cancro: 1°. Solo perché qualcosa ha funzionato in passato, non significa che funzioni ancora oggi. I tempi cambiano rapidamente e bisogna essere pronti a evolversi e a fare scelte diverse. Non aspettate l'ultimo momento per agire: sfruttate ogni occasione che vi si presenta. Abbandonatevi alla passione. Il vostro spirito imprenditoriale vi sta guidando nella giusta direzione. Prendetevi il tempo per mangiare con calma.

La giornata si presenta ricca di esclusive emozioni, soprattutto per chi è single e potrebbe fare incontri interessanti. Le coppie dovranno prendere decisioni importanti riguardo al futuro. In casa ci sono attività da svolgere, e potreste ricevere la visita di parenti o amici. Se vi piace cucinare, provate nuove ricette e ricordate che la vita è un continuo apprendimento.