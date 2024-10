L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre vedrà un Leone alla ribalta in campo amoroso, forte del passaggio di Venere nel segno amico del Sagittario, mentre Mercurio passerà rapidamente dal segno dello Scorpione, aiutando il segno d'acqua a gestire in maniera più efficace le proprie mansioni. I Pesci potranno mettere sul tavolo lavori ben pensati e di successo, mentre l'Ariete ritroverà ottimismo, sia in amore che nel lavoro.

Previsioni oroscopo dal 14 al 20 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: con il passaggio di Venere e Mercurio in posizioni più comode per voi, la vostra vita quotidiana tenderà a farsi più interessante nel prossimo periodo.

In amore sarete capaci di mettere al centro il vostro rapporto con il partner. Le giornate di mercoledì e giovedì, proprio quando Venere sarà in Sagittario, e la Luna nel vostro segno, saranno le più adatte per rilanciare il vostro rapporto. Nel lavoro prendete con la giusta calma le nuove iniziative, e siate capaci di costruirci attorno progetti di successo. Voto - 8️⃣

Toro: il pianeta Venere smetterà di essere contro di voi nel prossimo periodo secondo l'Oroscopo. Avrete modo di costruire un legame migliore con la persona che amate, anche se non dovrete avere troppa fretta. Cercate prima di riconquistare la fiducia del partner. Nel lavoro invece ci saranno ancora molte cose da sistemare, e con Mercurio in Scorpione, anche se per poco, ci saranno fastidiosi imprevisti da scavalcare.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che tenderà a farsi più cupa per voi nativi del segno. La Luna navigherà in buone posizioni per voi, ma a partire da mercoledì, Venere sarà in opposizione, causando spesso alcune incomprensioni con il partner. Per quanto riguarda il settore professionale, dovrete dimostrare di saper gestire bene le vostre mansioni, anche quando questo cielo non sarà del tutto favorevole.

Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà l'addio del pianeta Venere in trigono. Questo però non vorrà dire che la vostra relazione sarà in crisi, anzi. In questa settimana ci saranno giornate di Luna favorevole, in particolare tra lunedì e martedì, utili per rafforzare il vostro legame. Nel lavoro le cose tenderanno a migliorare con Mercurio e Marte in buon aspetto.

Finalmente, alcune delle vostre più grandi ambizioni potrebbero prendere forma. Voto - 8️⃣

Leone: periodo interessante per quanto riguarda i sentimenti, ora che il pianeta Venere si trova in trigono dal segno del Sagittario. Ritroverete un discreto entusiasmo nei confronti della vostra relazione di coppia. Fate in modo che tra voi e il partner possa esserci un rapporto più spontaneo e romantico. Nel lavoro la situazione tenderà a peggiorare a causa di Mercurio in quadratura. Avrete bisogno di nuovi stimoli e nuovi progetti, che purtroppo faticano molto a prendere il volo. Voto - 7️⃣

Vergine: vita di coppia che tenderà a complicarsi per voi nativi del segno, ora che Venere si trova in quadratura dal segno del Sagittario.

Soprattutto voi single, potreste non sentire gli stessi sentimenti di prima. Avrete bisogno di capire cosa provate davvero per continuare il rapporto con il partner. Nel lavoro avrete buone capacità in questo periodo grazie a Marte e Mercurio in sestile. Attenzione però a Giove, ancora in quadratura. Voto - 6️⃣

Bilancia: il pianeta Mercurio lascerà il vostro segno zodiacale nel prossimo periodo. Questa settimana di ottobre non sarà così produttiva per quanto riguarda il lavoro. Serviranno idee che possano davvero fare la differenza per poter portare a casa risultati più soddisfacenti. In amore questo periodo potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna opposta. Di contro, il pianeta Venere si troverà in sestile dal segno del Sagittario, regalandovi interessanti occasioni romantiche.

Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vedrà alcuni cambiamenti per voi nativi del segno, ma che vi permetterà ancora di godere di un periodo abbastanza appagante. In amore perderete il supporto di Venere, ma i vostri sentimenti ancora molto forti nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro, con Mercurio che arriva nel vostro segno, e Marte stabilmente in trigono, il successo sarà a portata di mano. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà una settimana intensa di emozioni sul piano amoroso, ora che Venere passa nel vostro cielo. Forse le prime giornate potrebbero non essere granché a causa della Luna in quadratura, ciò nonostante, avrete l'occasione di rendere più interessante la vostra storia d'amore.

In campo professionale dovrete raggiungere i vostri successi in autonomia. Mettete in pratica le vostre conoscenze, e affidatevi al vostro intuito. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo in rialzo per quanto riguarda il lavoro per voi nativi del segno. Con Mercurio in sestile dal segno dello Scorpione, sarà possibile ottimizzare meglio il vostro lavoro, senza sprecare risorse a disposizione. In amore Venere si metterà alle vostre spalle. Tra voi e il partner ci sarà una buona intesa, ma attenzione a possibili discussioni causate dalla Luna. Voto - 7️⃣

Acquario: il pianeta Venere smetterà di remarvi contro nel prossimo periodo, tornando ad agire a vostro favore. Single oppure no, la vostra voglia d'amore si farà sentire, e potreste riversare i vostri sentimenti finalmente verso la persona giusta.

In ambito professionale Mercurio si sposterà in quadratura. Non ci saranno sempre buone occasioni per i vostri progetti. Di contro, avrete buone potenzialità da saper sfruttare. Voto - 7️⃣

Pesci: con Mercurio e Marte in buon aspetto, durante questa settimana sarete capaci di mettere sul piatto progetti professionali decisamente più interessanti, che possono mettervi in una posizione più comoda. In amore attenzione a Venere in quadratura nel prossimo periodo, che potrebbe mettere in crisi il vostro rapporto. Voto - 7️⃣