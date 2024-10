L'oroscopo della giornata di domenica 20 ottobre prevede la Luna arrivare nel segno dei Gemelli, che saranno più comprensivi in amore, nonostante Venere contro, mentre i nativi Leone guarderanno avanti con maggiore ottimismo. Il Sagittario non dovrà correre troppo in amore, mentre l'Acquario sarà particolarmente premuroso nei confronti del partner.

Previsioni oroscopo domenica 20 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: la vostra domenica sarà caratterizzata da un cielo particolarmente sereno dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, vi sentirete in sintonia prima di tutto con voi stessi e sarete capaci di condividere il vostro amore con gli altri.

In campo lavorativo dovrete mettere in atto le vostre abilità, e dimostrare che siete capaci di poter fare molto anche voi. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale stabile in questa domenica di ottobre. Tra voi e il partner ci sarà una discreta intesa, un equilibrio tutto sommato discreto, ma che non andrà spezzato. Nel lavoro non avrete intenzione di cadere in basso nel vostro gruppo professionale. Mercurio vi ostacolerà dal segno dello Scorpione, ciò nonostante, Marte in sestile vi aiuterà a reagire a ogni imprevisto. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di domenica che vedrà l'arrivo della Luna nel vostro cielo. Nonostante Venere contraria, riuscirete a essere comprensivi nei confronti del partner.

Potreste anche riuscire a dissipare eventuali discussioni sul nascere con la persona che amate. Settore professionale nel complesso produttivo, anche se portare a termine alcune mansioni sarà complicato. Voto - 7️⃣

Cancro: riuscirete a godervi appieno questo weekend, nonostante questo cielo poco influente. Gli effetti positivi di Venere li sentirete ancora sulla vostra pelle, dimostrandovi ancora una volta capaci di regalare un'emozione in più alla persona che amate.

Sul fronte professionale, gli ultimi risultati saranno incoraggianti e vi spingeranno a proseguire lungo questa direzione. Voto - 8️⃣

Leone: con la Luna e Venere in buon aspetto, riuscirete a guardare avanti con maggiore ottimismo in ambito sentimentale. Single oppure no, sentirete che questo, forse, sarà il periodo giusto per condividere il meglio di voi con chi ha dimostrato di volervi bene.

Nel lavoro, Mercurio in quadratura vi metterà in difficoltà. Avrete bisogno di trovare nuove strade, ma questo potrebbe richiedere del tempo. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale poco brillante con questa Venere in quadratura dal segno del Sagittario. In questa domenica di ottobre, anche la Luna sarà contraria, impedendovi di trovare una scappatoia agli ostacoli che si stanno creando tra voi e il partner. Nel lavoro, invece, sarete abbastanza sicuri delle vostre scelte che spesso vi porteranno a risultati anche superiori alle aspettative. Voto - 7️⃣

Bilancia: vita amorosa che si accende in questo periodo per voi nativi del segno. Riuscirete a dare il meglio per la persona che amate grazie alla Luna e a Venere in buon aspetto.

Anche voi single potreste trovare finalmente quella sinergia che vi attira alla vostra fiamma come un magnete. Nel lavoro, avere una routine chiara e precisa vi permetterà di sprecare meno risorse e ottenere di più dai vostri progetti. Voto - 9️⃣

Scorpione: sarà una domenica abbastanza tranquilla per voi, secondo l'Oroscopo. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante riuscirete a godervi tutto il buono della vostra relazione di coppia grazie ai bei momenti passati insieme nelle ultime settimane. Sul fronte professionale, sarete particolarmente attivi e con in mente un'idea sempre valida da applicare ai vostri progetti per raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Sagittario: questa domenica potrebbe non essere così entusiasmante per voi a causa della Luna opposta.

Anche se Venere sarà favorevole, sarà necessario non correre troppo con la persona che amate. Godetevi il vostro rapporto un giorno alla volta, attimo dopo attimo. Sul fronte professionale, state mettendo a punto nuove idee. Alcune potrebbero richiedere tempo, ma la strada verso il successo, forse è già tracciata. Voto - 7️⃣

Capricorno: ci sarà un discreto ottimismo all'interno della vostra relazione di coppia in questo periodo. Non potrete chiedere molto da questo cielo al momento, per cui, per costruire un rapporto sano, dovrete metterci molto del vostro. In ambito professionale sarete guidati da Mercurio in sestile, che v'indicherà la via più adatta per raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Acquario: questa Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli metterà in mostra il vostro lato più premuroso in questa giornata di domenica.

Farete più attenzione ai desideri del partner, ponendo alla base del vostro rapporto sincerità e romanticismo. In ambito professionale, a volte basta poco per complicare un progetto in corso. Fate attenzione alle decisioni che prenderete, perché potrebbero rivelarsi errate. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna e Venere in cattivo aspetto renderanno le cose difficili tra voi e il partner in questo periodo. Il vostro umore non sarà dei migliori, di conseguenza, non potrete pretendere troppo dalla vostra anima gemella. Sul posto di lavoro non ci saranno imprevisti a rallentarvi, ciò nonostante potreste non essere sempre soddisfatti di ciò che fate. Voto - 6️⃣