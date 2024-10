L'oroscopo della giornata di lunedì 14 ottobre annuncia l'arrivo del pianeta Mercurio nel segno dello Scorpione che si mostrerà per questo più aperto a nuove iniziative professionali, il Leone potrebbe invece sentirsi smarrito sul lavoro mentre la Bilancia dovrà stare attenta a come si muove con i propri progetti.

Previsioni oroscopo lunedì 14 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: settore professionale che vedrà una fase di crescita nel prossimo periodo. Il pianeta Mercurio smetterà di remarvi contro, ciò nonostante, con Marte ancora in quadratura, le cose non sempre andranno per il verso giusto.

In amore ci sarà una discreta stabilità, ma non aspettatevi momenti di estremo romanticismo. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna in Pesci vi aiuterà a vedere un po’ più facilmente il buono della vostra relazione di coppia, ma il pianeta Venere sarà in opposizione ancora per un po’. Single oppure no, insomma, per vivere una vita sentimentale appagante, dovrete avere molta pazienza e comprensione. Per quanto riguarda il lavoro la situazione potrebbe peggiorare ora che Mercurio si trova in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali altalenanti dal punto di vista sentimentale. Con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci, i vostri sentimenti non saranno sempre ben chiari, complici anche alcune affermazioni dubbiose.

Per quanto riguarda il lavoro perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante sarete ancora capaci di svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Cancro: l'arrivo del pianeta Mercurio in Scorpione renderà le vostre mansioni più interessanti da svolgere secondo l'Oroscopo. Con Marte in congiunzione poi, avrete quella voglia di fare che quasi vi dispiacerà dovervi fermare a un certo punto.

In amore la Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, regalandovi momenti di intensa armonia. Voto - 9️⃣

Leone: potreste sentirvi come smarriti nei vostri progetti professionali in questo periodo, soprattutto ora che Mercurio si trova in quadratura dal segno dello Scorpione. Sarà fondamentale nelle prossime settimane trovare qualcosa di stimolante, che possa determinare una direzione chiara e precisa di ciò che volete fare.

In amore non vi sentirete così in vena di emozioni e ciò potrebbe avere ripercussioni sul vostro rapporto. Voto - 5️⃣

Vergine: configurazione astrale buona in questa giornata di lunedì soprattutto in campo professionale. Con Mercurio in sestile dal segno dello Scorpione, le vostre idee saranno più chiare, e con Marte in buon aspetto, avrete un bel po’ di energie da spendere. In amore non sarà una grandissima giornata per la vostra relazione di coppia a causa della Luna. Per fortuna avrete ancora Venere in buon aspetto, ma non aspettatevi momenti d'oro. Voto - 8️⃣

Bilancia: il pianeta Mercurio lascerà il vostro segno all'inizio di questa settimana. Sul fronte professionale potrete ancora fare bene, ma dovrete fare attenzione a come vi muovete con i vostri progetti lavorativi.

Sul fronte amoroso la vostra relazione di coppia sarà stabile, ma non aspettatevi momenti particolarmente affiatati. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale pressoché perfetta nel corso di questo lunedì. In amore, single oppure no, non avrete occasioni migliori per regalare un momento di felicità alle persone che amate, grazie alla Luna e Venere al vostro servizio. Sul posto di lavoro, con Mercurio in arrivo nel vostro segno, sarete più aperti a nuove iniziative, dimostrando grande interesse per raggiungere importanti successi. Voto - 9️⃣

Sagittario: l'opposizione di Giove non smette di mettere alla prova le vostre capacità in campo professionale. Nonostante il vostro impegno, gli ostacoli da superare saranno tanti, e ora che Mercurio si trova alle vostre spalle, non sempre potreste sentirvi pronti.

In amore attenzione a questa Luna in quadratura, che potrebbe causare piccole fastidiose incomprensioni con il partner. Voto - 6️⃣

Capricorno: questa nuova settimana inizierà con una buona notizia per voi nativi del segno. Il pianeta Mercurio si metterà in sestile dal segno dello Scorpione, portando nuove idee su cui investire. Attenzione però a Marte, ancora in opposizione. Sul fronte amoroso sarete abbastanza teneri nei confronti del partner, con quella voglia di dare un tono più romantico alla vostra relazione. Voto - 8️⃣

Acquario: l'arrivo di Mercurio in quadratura potrebbe confondervi le idee in campo professionale, ciò nonostante, sarete ancora in tempo per poter svolgere bene le vostre mansioni.

In amore attenzione a non abusare della fiducia del partner. Prima o poi, dovrete affrontare alcune delicate discussioni. Voto - 6️⃣

Pesci: dimostrerete grande empatia nei confronti della persona che amate in questa giornata di lunedì. La Luna e Venere vi permetteranno di creare un rapporto più intimo e pieno di emozioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte professionale la situazione si farà più interessante, ora che Mercurio si trova in trigono, pronto a suggerirvi nuove interessanti idee. Voto - 9️⃣