L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre 2024 prevede un Leone particolarmente solare e un segno, quello dei Gemelli, decisamente energico.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni zodiacali sul versante della fortuna e del denaro.

L'oroscopo della settimana: Acquario fortunato

1° Bilancia: successi. Finalmente l'astrologia vi sorriderà con un bellissimo Sole nel vostro segno zodiacale. Ottimismo, valore, autostima e fiducia nel futuro saranno gli strumenti attraverso i quali riuscirete a collezionare successi e gratificazioni, oltre che guadagnare denaro con un certo aumento.

2° Sagittario: grandi occasioni lavorative andranno di pari passo con ottimi guadagni. La fortuna di Giove ora più che mai rifletterà sul vostro lavoro e i vostri affari quegli influssi che vi assisteranno nel corso della settimana. Sarete dei punti di riferimento per molti dei vostri colleghi.

3° Ariete: non ci saranno né sfide né ostacoli che possano essere di intralcio nella scalata della vostra carriera.

4° Acquario: sentirvi fortunati sul piano lavorativo non sarà semplicemente una sensazione. Difatti in questa settimana numerose notizie si faranno strada nella vostra vita professionale. Sarete inoltre molto più creativi e celeri nell'adempimento di impegni che avete procrastinato fino a questo momento.

Pausa per Cancro

5° Gemelli: dare nuova linfa alla vostra energia per il lavoro potrebbe essere una mossa particolarmente vantaggiosa per i progetti che avete in mente. Con gli astri dalla vostra parte, arriverà una dose di fortuna che altrimenti non sarebbe possibile altrimenti. Vi farete carico anche di impegni non vostri per guadagnarvi la fiducia altrui.

6° Leone: per il vostro segno sarà una settimana molto attiva e solare, nella quale non ci saranno limitazioni di carattere lavorativo. Per alcuni giorni sarete in una fase meditativa adatta per consolidare al meglio la vostra posizione sul lavoro. Avrete anche la strada spianata per un investimento.

7° Capricorno: grazie ad un'interazione ottimale con la squadra, la ripresa di alcuni progetti potrebbe rivelarsi particolarmente fortunata.

Sarà comunque tempo di risparmiare il vostro denaro.

8° Cancro: regalarvi un momento di pausa ogni tanto nel corso di questa settimana potrebbe essere salvifico sia per le energie sia per le idee che avranno bisogno di essere elaborate. La parsimonia che avrete nel corso di questa settimana potrebbe darvi la possibilità di fare un acquisto piuttosto importante. Sul lavoro sarà utile perseverare.

Rallentamento per Pesci

9° Scorpione: l'unica cosa a cui penserete veramente in queste giornate sarà come arrivare alla fine senza che il vostro denaro scarseggi. Perderete un po' di fiducia in voi stessi, ma sicuramente non la voglia di stimolare la vostra carriera con delle piccole idee innovative. Cercate però di non commettere errori.

10° Toro: non avrete molte energie, anzi, questa settimana sarà abbastanza altalenante in tal senso. La vostra situazione lavorativa se non è già ferma potrebbe subire un forte rallentamento. Bisognerà aspettare qualche opportunità che però in questo momento sarà estremamente difficile ottenere. Le risorse non mancheranno.

11° Vergine: potreste affaticarvi per progetti che al momento non vedranno la luce o che comunque potrebbero assorbire molto tempo a vostra disposizione. Crederete molto in voi stessi, ma la fortuna non sarà dello stesso parere.

12° Pesci: sul posto di lavoro vi sentirete piuttosto inadeguati e non ci sarà abbastanza autostima per poter lanciarvi in un'avventura lavorativa che possa farvi avviare in solitaria.