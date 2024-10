L'oroscopo della giornata di lunedì 21 ottobre annuncia un Ariete più aperto e confidente nei confronti del partner, mentre i Gemelli riusciranno a mantenere una certa calma in amore. I Pesci non saranno sempre così comprensivi, mentre il Leone potrebbe lasciarsi andare a dolci tentazioni.

Previsioni oroscopo lunedì 21 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: la Luna e Venere in buon aspetto vi permetteranno di essere più aperti e confidenti nei confronti del partner all'inizio di questa nuova settimana. Se siete single non abbiate paura di mostrare le vostre emozioni.

Nel lavoro vi sentirete abbastanza creativi, anche se con Marte in quadratura farete un po' fatica a mettere tutto in pratica. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali tutto sommato buone per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci sarà una bella intesa, ma attenzione a non dare per scontato il vostro rapporto. Sul posto di lavoro avere voglia di fare non significa che sapete dove mettere le mani sui vostri progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: godere di una relazione stabile con queste stelle controverse non sarà facile, secondo l'Oroscopo. Per fortuna, la Luna sarà ancora favorevole, e sarà possibile mantenere una certa calma con il partner, anche se per poco. Sul fronte professionale, vi state impegnando parecchio nei vostri progetti, ciò nonostante, qualche imprevisto di troppo vi sta rallentando un po'.

Voto - 7️⃣

Cancro: questo lunedì di ottobre sarà abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno, anche se questo cielo non sarà così influente. In ogni caso, single oppure no, sarà possibile costruire un bel rapporto con la persona che amate, a patto di non superare certi limiti. In campo lavorativo sarete capaci di raggiungere importanti obiettivi grazie a Marte e Mercurio, dimostrando tutto il vostro valore.

Voto - 8️⃣

Leone: con la Luna e Venere in buon aspetto, questa giornata di lunedì sarà emozionante per voi nativi del segno. Single oppure no, potrebbe essere un buon momento per lasciarsi andare a dolci emozioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro, avrete molto da fare per riuscire a recuperare terreno, e con Mercurio in quadratura non sarà sempre possibile raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Vergine: questa nuova settimana non inizierà benissimo per voi nativi del segno. Purtroppo, la Luna e Venere saranno ancora contrari, e con il partner non ci saranno sempre momenti da favola. Riguardo al lavoro, i vostri progetti avranno molto potenziale se gestiti nel modo migliore. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale piena di emozioni in questo periodo grazie a questo cielo sereno. Vi sentirete vicini alla persona che amate, sicuri che niente potrà separarvi. In campo professionale avrete bisogno di trovare le energie giuste per riuscire a mettere a punto le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vedranno un cielo abbastanza luminoso, anche se queste stelle non saranno così influenti.

Sarete comunque uniti alla vostra fiamma, pronti a fare di tutto per essere felici insieme. Nel lavoro, i vostri progetti procederanno spediti, con la possibilità di pensare in grande. Voto - 9️⃣

Sagittario: le vostre emozioni non saranno così chiare in questo periodo a causa della Luna in opposizione. Anche se Venere sarà favorevole, avrete bisogno di un po' di tempo per costruire una relazione solida. Per quanto riguarda il lavoro, forse non sarete tra i migliori del vostro settore, ciò nonostante riuscirete comunque a dare il vostro prezioso contributo nel vostro gruppo di lavoro. Voto - 7️⃣

Capricorno: la vostra vita sentimentale sarà abbastanza piacevole per voi nativi del segno. Sarete felici di sapere che i bei momenti che arriveranno per voi e il partner saranno merito vostro, frutto dei sentimenti che provate per la persona che amate.

In campo professionale avrete le idee chiare, ma con Marte opposto le cose andranno un po' a rilento. Voto - 8️⃣

Acquario: ritroverete serenità e voglia di amare in questo periodo. La Luna porterà stabilità con la persona che amate, mentre Venere curerà la parte più romantica del vostro rapporto. Nel lavoro sarete abbastanza attivi, ma per raggiungere buoni risultati, forse sarebbe meglio farvi guidare da chi ne sa più di voi. Voto - 7️⃣

Pesci: con la Luna e Venere in cattivo aspetto farete fatica a comprendere i sentimenti del partner in questo periodo, soprattutto voi nati nella prima decade. Se siete single, guardate dentro di voi e cercate di capire quali lati del vostro carattere potete migliorare. In ambito professionale sarete abbastanza concentrati sui vostri progetti, che assumeranno un'importanza maggiore nelle prossime giornate. Voto - 6️⃣