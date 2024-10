L'oroscopo della giornata di martedì 15 ottobre vedrà un Acquario un po’ scettico in campo professionale, invece lo Scorpione sarà particolarmente attivo, intenzionato a raggiungere i propri successi. Una comunicazione migliore permetterà ai nativi Capricorno di gestire meglio il lavoro, mentre i Pesci avranno diverse tentazioni amorose.

Previsioni oroscopo martedì 15 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: ritroverete una discreta voglia di fare per quanto riguarda il lavoro nel prossimo periodo. Anche se Marte vi terrà ancora un po’ letargici in quel che fate, potrebbe arrivare qualche idea che vi smuoverà un po’.

In amore godrete di una buona stabilità di coppia: attenzione soltanto a non esagerare con la bontà del partner. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale altalenante in questa giornata di martedì. La vostra relazione di coppia sarà ancora messa in dubbio da Venere, ma con la Luna in sestile riuscirete a dissipare questi dubbi. Per quanto riguarda il lavoro avrete una grande volontà di fare, ma senza una direzione chiara e precisa, non andrete molto lontano. Voto - 6️⃣

Gemelli: questa Luna in quadratura non renderà giustizia alla vostra relazione di coppia secondo l'Oroscopo. I vostri sentimenti non saranno ben chiari, e sarà necessario non scatenare una crisi. Sul fronte professionale cercherete di essere produttivi, ciò nonostante attenzione a non esagerare, in quanto non sempre potreste avere il tempo o le energie necessarie per fare tutto ciò che volete.

Voto - 7️⃣

Cancro: godrete di una relazione di coppia meravigliosa in questo periodo, illuminata dalla Luna e da Venere in trigono, rispettivamente dal segno dei Pesci e dello Scorpione. Soprattutto voi single, queste stelle v'incoraggeranno a superare la vostra timidezza, e provare ad avvicinarvi alla persona che amate. Sul fronte professionale la vostra produttività sarà in aumento, e lo dimostrano alcuni risultati migliori.

Voto - 9️⃣

Leone: questo cielo vi metterà alle strette in questo periodo, spingendovi a trovare una soluzione adeguata a poter risalire la china. In amore dovrete essere capaci di comprendere la frustrazione del partner quando qualcosa non va, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul fronte professionale cambiare settore potrebbe aiutarvi a trovare nuovi stimoli per poter ottenere di più, sia moralmente che economicamente.

Voto - 5️⃣

Vergine: previsioni astrali che vedranno un cielo dalle due facce in questo martedì di ottobre. Con la Luna e Venere in contrapposizione, non sempre ci sarà una perfetta intesa tra voi e la persona che amate. Molto bene invece il settore professionale, grazie alla posizione favorevole di Marte e Mercurio. Continuate lungo questa direzione per raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di martedì nel complesso discreta per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia sarà appagante, a patto che siate capaci di dimostrare il vostro amore per il partner con i fatti. Sul fronte professionale ci saranno alcuni momenti in cui non vi sentirete all'altezza a causa di Marte.

In ogni caso, cercate di fare sempre del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Scorpione: non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione di coppia in questa giornata di martedì. Con la Luna e Venere in buon aspetto, tra voi e il partner ci saranno forti emozioni ad attendervi. Anche voi single vi sentirete più in vena di conquiste. Sul posto di lavoro sarete particolarmente attivi grazie a Marte e Mercurio, intenzionati a prendervi il successo che meritate. Voto - 9️⃣

Sagittario: una Luna dissonante potrebbe causarvi un po’ di nervosismo durante questo martedì. Con il partner non sarete sempre così mansueti. Se avete delle discussioni da risolvere, fatelo, ma senza essere irriverenti. Nel lavoro sarete abbastanza concentrati in quel che fate, ma attenzione a non essere precipitosi considerato Giove opposto.

Voto - 6️⃣

Capricorno: comunicare efficacemente con i colleghi vi permetterà di gestire meglio le vostre mansioni professionali. Con il sostegno di Mercurio infatti, potreste riuscire a ottenere risultati migliori senza troppi sforzi. Sul fronte amoroso la Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, pronti a regalarvi dolci emozioni con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Acquario: settore professionale in calo nell'ultimo periodo per voi nativi del segno. Alcune mansioni potrebbero farsi più complicate del previsto, rendendovi un po’ scettici sulla resa del vostro lavoro. In amore l'intesa con il partner non sarà estremamente favorevole a causa di Venere. Se siete single prendetevi un po’ di tempo per lavorare su voi stessi.

Voto - 6️⃣

Pesci: non mancheranno le tentazioni amorose in questa giornata di martedì secondo l'oroscopo. La Luna sarà nel vostro cielo, e Venere in trigono vi darà il giusto pretesto per creare momenti davvero romantici con la persona che amate. Nel lavoro Mercurio porterà idee interessanti, e con Marte in trigono avrete energie a sufficienza per trasformarle in successo. Voto - 9️⃣