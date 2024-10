L'oroscopo di mercoledì 23 ottobre vedrà un Cancro felice della propria situazione professionale, mentre i nati sotto la Vergine avranno più chiaro come far piacere alla persona che amano. Lo Scorpione sarà un abile stratega al lavoro, mentre il Leone dovrà trovare il giusto equilibrio nella propria relazione sentimentale.

Previsioni dell'oroscopo di mercoledì 23 ottobre segno per segno

Ariete: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista sentimentale. Una bella Venere splende dal segno del Sagittario, portando un po’ di luce all'interno della vostra relazione di coppia.

Se siete single sarà un bel periodo per provare a fare nuove conoscenze. Nel lavoro sarà il momento di prendere l'iniziativa e mostrare quanto potete riuscire a fare con la vostra audacia. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in sestile vi aiuterà a comprendere meglio la vostra relazione di coppia in questo periodo. Riuscirete a trovare conforto e benessere anche nelle piccole cose, che per voi assumeranno un valore più importante. In campo professionale non sarete nelle condizioni migliori per poter guidare progetti più ambiziosi. Meglio lasciare fare a chi ne sa più di voi. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che non sarà così emozionante in questo periodo. Venere in opposizione vi metterà in difficoltà, sollevando alcuni dubbi sulla vostra relazione di coppia.

Per quanto riguarda il lavoro ci metterete molto impegno in quel che fate. Riuscirete a raggiungere buoni risultati, ciò nonostante non dovrete ostacolare i vostri colleghi. Voto - 6️⃣

Cancro: il pianeta Venere non è più dalla vostra parte da un po’, ciò nonostante questo cielo vi darà comunque belle soddisfazioni nella vostra vita quotidiana.

Il Sole e la Luna vi metteranno nelle giuste condizioni per regalare attimi di felicità alla vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete creativi e ambiziosi, e sarà più facile intravedere il successo nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Leone: il pianeta Venere in trigono dal segno amico del Sagittario, vi aiuterà a trovare il giusto equilibrio nella vostra vita sentimentale, arricchendo la vostra relazione di coppia di momenti da ricordare.

Sul fronte professionale avrete bisogno di nuove idee, che possano portare i vostri progetti al livello successivo. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto dal segno del Cancro. Di contro, Venere sarà ancora in quadratura, ma in questo mercoledì di ottobre, potreste avere un po’ più chiaro come far felice il partner. Nel lavoro sarete presi dai vostri impegni, sapendo che potrebbero darvi grandi soddisfazioni, ci mettere più passione. Voto - 7️⃣

Bilancia: non sarà la giornata perfetta per alimentare nuovi legami sociali secondo l'Oroscopo. Anche se Venere vi sorride, spingendovi a essere sociali, con la Luna in quadratura dal segno del Cancro potreste non riuscire a dare una buona impressione di voi.

In ambito professionale i vostri progetti andranno avanti, con risultati tutto sommato in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarete capaci di gestire i vostri progetti con abilità e strategia in questo periodo, grazie alla posizione favorevole di stelle come Marte e Mercurio. In ambito sentimentale ci penserà la Luna a regalarvi buone emozioni e momenti da vivere con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 9️⃣

Sagittario: giornata di giovedì all'insegna delle emozioni tra voi e il partner. Il pianeta Venere accenderà il vostro entusiasmo verso la persona che amate, riempiendo questo periodo di momenti unici. In ambito professionale queste stelle vi chiederanno di fare un piccolo sforzo in più per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Capricorno: Mercurio in sestile dal segno dello Scorpione sarà vostro alleato nella scalata al successo, così come Nettuno, in sestile dal segno dei Pesci. Marte in opposizione a volte potrebbe rallentarvi, ma non perderete l'entusiasmo e la voglia di fare. In amore non sarà la giornata ideale per discutere di certi argomenti con la persona che amate, considerato la Luna in opposizione dal segno del Cancro. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedranno un cielo abbastanza sereno dal punto di vista sentimentale. Venere in sestile riempirà la vostra relazione di coppia di bei momenti, basati principalmente sulla passione e sul romanticismo, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Nel lavoro ci saranno alcuni alti, ma anche molti bassi che potrebbero impedirvi di progredire. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in trigono dal segno amico del Cancro vi permetterà di essere più morbidi nei confronti del partner durante questo periodo di Venere contraria. Non aspettatevi un rapporto estremamente affiatato, ma almeno sarà possibile sostenere conversazioni importanti, senza cadere in litigi. Nel lavoro la vostra tabella di marcia sarà ben chiara, e con Marte e Mercurio in buon aspetto, avrete tutto ciò che serve per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣