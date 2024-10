L'Oroscopo dal 7 al 13 ottobre 2024 è pronto a svelare come sarà l'andamento della nuova settimana per i segni zodiacali per quanto riguarda il lavoro. Le previsioni astrologiche vedono notizie positive per i Gemelli e difficoltà per i Pesci, mentre ci saranno giornate favorevoli per i colloqui e trattative importanti per la Vergine.

Segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: sul lavoro questa settimana sarà piuttosto impegnativa. Marte in aspetto sfavorevole, in particolare il 7 ottobre, porterà qualche complicazione, soprattutto nelle comunicazioni con colleghi e superiori.

Dovrete mantenere la calma e non agire impulsivamente, poiché rischierete di fare scelte affrettate. Tuttavia, avrete l’opportunità di ottenere successi importanti e risolvere alcune questioni rimaste in sospeso. La fine della settimana sarà più favorevole, che porterà nuova energia e buone prospettive per progetti futuri.

Leone: la settimana inizierà con qualche sfida sul fronte professionale, nella quale ci saranno tensioni con colleghi o superiori. Evitate di imporre troppo la vostra volontà e cercate il dialogo. Ci saranno giornate fortunate, grazie al sostegno di Mercurio e Giove, ideali per ottenere risultati positivi, firmare contratti o concludere trattative.

Sagittario: sul lavoro la settimana vi porterà buone opportunità.

Nonostante Marte possa causare qualche tensione nei primi giorni, ci saranno giornate particolarmente favorevoli per il successo. Qualcosa vi offrirà la possibilità di concludere un affare importante o di ricevere una buona notizia in ambito lavorativo. Se avete un progetto in corso, questi saranno i giorni ideali per portarlo a termine con successo.

Lavoro per i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: la settimana lavorativa vi richiederà attenzione e pazienza. Marte vi darà filo da torcere, creando qualche ostacolo e ritardo nei vostri progetti. Tuttavia, ci saranno nuove opportunità professionali. Potrete ottenere un riconoscimento tanto atteso o concludere un affare che stavate aspettando da tempo.

Il fine settimana porterà una maggiore serenità e sarà utile per riflettere sulle decisioni da prendere.

Vergine: il lavoro procederà a rilento nei primi giorni della settimana. Tuttavia, tutto riprenderà a funzionare al meglio. Se stavate aspettando una risposta o una conferma, potreste riceverla proprio in questi giorni. Saranno giornate favorevoli per colloqui, trattative e decisioni importanti. Il weekend sarà più tranquillo e vi permetterà di riorganizzare le vostre idee per affrontare la settimana successiva con maggiore energia.

Capricorno: sul lavoro la settimana potrebbe rivelarsi faticosa. Qualcuno vi metterà alla prova, creando rallentamenti o difficoltà nel rapporto con colleghi e superiori.

Tuttavia, non tutto sarà negativo: potrete ottenere una vittoria importante o una svolta in un progetto che stava subendo ritardi. Siate pronti a cogliere le opportunità che arriveranno.

I segni di aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: la settimana si preannuncia estremamente positiva per il lavoro. Ci saranno giornate molto fortunate, perfette per chiudere accordi importanti o ricevere notizie positive in ambito professionale. Se avete un progetto in sospeso, questi giorni saranno decisivi per raggiungere un risultato significativo.

Bilancia: sul lavoro la settimana inizierà con qualche difficoltà. Tuttavia, avrete la possibilità di risolvere ogni ostacolo e ottenere il successo che desiderate.

Questi giorni saranno ideali per concludere trattative, firmare contratti o ricevere riconoscimenti tanto attesi. Sarà una settimana particolarmente favorevole per fare passi avanti nella vostra carriera e ottenere risultati concreti.

Acquario: sul fronte lavorativo avrete una settimana altalenante. Potreste trovarvi ad affrontare qualche difficoltà, soprattutto nei rapporti con i colleghi o i superiori. Tuttavia, si presenteranno ottime opportunità per il successo professionale. Se avete un progetto in sospeso, questi giorni saranno decisivi per portarlo a termine.

Lavoro per i segni di acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: la settimana lavorativa si aprirà con qualche tensione. Potreste sentirvi sotto pressione o dover affrontare qualche contrattempo.

Tuttavia, le giornate dell’8 e del 9 ottobre saranno molto più positive, grazie all’aspetto benefico di Mercurio e Giove, che porteranno soluzioni ai problemi e nuove opportunità professionali. Siate pronti a cogliere il momento per chiudere affari o ricevere notizie importanti. Il weekend sarà più tranquillo, ideale per ricaricare le energie e riflettere sui prossimi passi da compiere.

Scorpione: sul lavoro la settimana si preannuncia favorevole. Nonostante qualche tensione, quella ci saranno giorni decisivi per il vostro successo. Avrete la possibilità di ottenere un riconoscimento o di concludere una trattativa importante. Se avete un progetto in sospeso, queste giornate saranno ideali per portarlo a termine.

Pesci: sul lavoro la settimana inizierà con qualche difficoltà, soprattutto, quando Marte in aspetto sfavorevole potrebbe rallentare i vostri progetti o creare tensioni con i colleghi. Tuttavia, ci saranno giornate estremamente favorevoli grazie, che porteranno nuove opportunità e successi in ambito professionale. Se stavate aspettando una conferma o una risposta, potrebbe arrivare proprio in questa settimana.