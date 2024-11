L'oroscopo della giornata di giovedì 21 novembre prevede uno Scorpione un po’ aspro in campo sentimentale a causa della Luna in quadratura, mentre l'Ariete sarà più comprensivo nei confronti del partner. Marte in quadratura potrebbe rendere tesi o innervosire i nativi Acquario, mentre alcune idee aiuteranno la Bilancia a raggiungere risultati migliori al lavoro.

Previsioni oroscopo giovedì 21 novembre 2024 segno per segno

Ariete: questo giovedì non sarà così male per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in trigono dal segno del Leone vi aiuterà a vedere il buono della persona che amate, e potrebbe stimolarvi a vivere il vostro rapporto in maniera diversa.

In ambito professionale continuerete a mettere insieme risultati validi, almeno fino a quando Mercurio e Giove porteranno idee proficue. Voto - 7️⃣

Toro: transiti planetari che in questo giovedì di novembre non vi favoriranno particolarmente secondo l'Oroscopo. Nonostante Venere a favore, con la Luna di traverso, spesso le vostre intenzioni con il partner potrebbero essere fraintese. Sul fronte professionale dedicherete molto tempo ai vostri progetti, con risultati abbastanza soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale dolcissima grazie alla Luna in sestile dal segno del Leone. Avrete la maturità di comprendere la vostra anima gemella, e vivere il vostro rapporto con un tono più romantico e appagante.

Sul fronte professionale avrete ancora gravi difficoltà nel gestire le vostre mansioni, un po’ per mancanza di tempo, un po’ per mancanza di energie o voglia. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali che vi daranno ancora spiacevoli difficoltà in amore a causa di Venere in opposizione. Se siete single potreste sentire la necessità di prendervi più cura di voi stessi.

In ambito lavorativo la vostra produttività sarà molto buona, sfruttando al massimo i vostri mezzi per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Leone: giornata di giovedì niente male per quanto riguarda i sentimenti. Dimostrerete affetto e interesse nei confronti del partner, pronti a dare vita a una relazione intesa di emozioni, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Sul posto di lavoro siete sulla cresta dell'onda al momento, e questo momento andrà sfruttato fino alla fine. Voto - 8️⃣

Vergine: ottima giornata in campo amoroso per voi nativi del segno, grazie al supporto del pianeta Venere in trigono. Tra voi e il partner ci sarà una splendida intesa, che vi permetterà di trascorrere bei momenti insieme. Sul fronte professionale invece dovrete chiarire cosa potete fare e cosa no, in questo periodo dove alcuni progetti non funzionano così bene. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarete piuttosto creativi in questa giornata di giovedì, aiutati da stelle come Marte e Mercurio per gestire in modo efficace i vostri progetti. Giove in trigono invece porterà quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno.

In amore avrete la Luna in buon aspetto, ma con Venere in quadratura dal segno del Capricorno, non aspettatevi momenti estremamente romantici. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in quadratura dal segno del Leone potrebbe aspettatevi mettervi un po’ in crisi in campo amoroso. Fortunatamente, Venere sarà dalla vostra parte, e vi aiuterà a evitare spiacevoli incomprensioni con la persona che amate. Nel lavoro sarà un periodo pieno di impegni. Da una parte sarete felici di potervi darvi da fare ancora per un po’, dall'altra vorreste poter trovare un po’ più di tempo per voi. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale equilibrata e piacevole in questa giornata di giovedì. Con il partner ci saranno momenti di maturità e passione, grazie alla Luna in trigono dal segno amico del Leone.

Nel lavoro la vostra produttività sarà ancora una volta impeccabile, grazie al sostegno di Marte e Mercurio. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che continuerà a darvi soddisfazioni in questo periodo autunnale. Adesso è il vostro momento in amore. Dunque, godetevi il passaggio di Venere fino a quando sarà dalla vostra parte. Sul posto di lavoro vi darete da fare in questo periodo. Presto, raccoglierete i risultati del vostro duro impegno. Voto - 9️⃣

Acquario: il pianeta Marte in opposizione potrebbe innervosirvi un po’ nei vostri progetti professionali, portando un po’ di tensione. Anche se Mercurio e Giove saranno favorevoli, valutate attentamente le vostre decisioni. In amore la Luna in opposizione potrebbe causare piccole incomprensioni con il partner, che dovrete saper gestire in fretta.

Voto - 6️⃣

Pesci: giornata di giovedì ottima in campo sentimentale grazie a Venere. Il rapporto con il partner sarà solido, e sarete capaci di superare ogni ostacolo insieme. Nel lavoro invece dovrete correre ai ripari, e trovare idee e soluzioni più efficaci per i vostri progetti, anche se con Giove e Mercurio contro non sarà facile. Voto - 7️⃣