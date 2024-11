L'oroscopo della giornata di sabato 2 novembre annuncia uno Scorpione al centro dell'attenzione, forte di stelle come il Sole, la Luna, Mercurio e Marte, mentre il Cancro sarà socievole e aperto a nuove conoscenze. Il Leone sarà in attesa di cambiamenti, sia in amore che nel lavoro, mentre il Sagittario si sentirà fiero di se stesso.

Previsioni oroscopo sabato 2 novembre 2024 segno per segno

Ariete: questo fine settimana inizierà in maniera anonima per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia sarà positiva, ma non sarà mai particolarmente affiatata.

In ambito professionale avrete buone idee in mente, ma affinché sia tutto perfetto, non dovrete avere fretta in quel che fate. Voto - 7️⃣

Toro: questo primo sabato di novembre non sarà così appagante secondo l'Oroscopo. La vostra relazione di coppia faticherà a prendere il volo a causa della Luna in opposizione, ma fortunatamente non attraverserete un periodo di crisi. Nel lavoro qualcosa inizierà a muoversi a vostro favore. Mercurio sta per allontanarsi dal segno dello Scorpione, e potreste finalmente avere a che fare con situazioni più favorevoli. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali non all'altezza in ambito sentimentale in questa giornata di sabato. Con Venere in opposizione dal segno del Sagittario, le vostre emozioni nei confronti del partner non saranno così chiare, soprattutto per voi nati nella terza decade.

Nel lavoro state notando un leggero calo di prestazioni nell'ultimo periodo. Sarà necessario rivedere la vostra situazione prima di non riuscire più a raggiungere certe vette. Voto - 6️⃣

Cancro: con un cielo così stellato non potrà che essere una giornata positiva quella di sabato 2 novembre. In amore, single oppure no, esprimerete maturità, gentilezza e voglia di socializzare.

Sarete aperti a nuove conoscenze, che potrebbero ampliare la vostra cerchia di persone. Anche nel lavoro la situazione sarà favorevole grazie a Marte e Mercurio, ciò nonostante, dovrete essere in grado di massimizzare il risultato. Voto - 9️⃣

Leone: configurazione astrale che fatica a brillare per voi nativi del segno, ma che potrebbe presto cambiare.

In amore la Luna sarà in cattivo aspetto, e non ci saranno molte occasioni romantiche tra voi e il partner. Sul fronte professionale avrete bisogno di nuove idee. Questo cielo sta per cambiare a vostro favore, ma per il momento, non dovrete essere precipitosi. Voto - 6️⃣

Vergine: un quadro astrale tutto sommato equilibrato per voi nativi del segno, che va a compensare le mancanze di questa Venere in quadratura. In amore la Luna vi favorirà dal segno dello Scorpione, aiutandovi a comprendere meglio i sentimenti del partner. Nel lavoro sarete capaci di gestire bene le vostre mansioni, ma dovrete fare in modo di concluderle entro breve tempo. Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di sabato positiva sul fronte sentimentale.

Venere in sestile porterà buoni sentimenti tra voi e la persona che amate, spingendovi a vivere un rapporto sincero e romantico al punto giusto. In ambito professionale farete un po’ fatica con i vostri progetti a causa di Marte, ciò nonostante la vostra tabella di marcia sarà ben chiara, e cercherete di rispettarla a tutti i costi. Voto - 7️⃣

Scorpione: ottima giornata per voi nativi del segno grazie a queste stelle luminose che passano dal vostro cielo, che vi metteranno al centro dell'attenzione. In amore il Sole e la Luna porteranno equilibrio nella vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Anche nel lavoro riuscirete a essere produttivi, anche se dovrete migliorare nell'organizzazione dei vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo stabile in ambito amoroso per voi nativi del segno. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate, e con Venere in congiunzione, non mancheranno momenti di pura passione. Sul fronte professionale sarete abbastanza produttivi, forse non al pari di colleghi più esperti, ma avrete comunque modo di sentirvi fieri di voi. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vi permetterà di vivere questa giornata di con il sorriso. In amore la Luna porterà maturità all'interno del vostro rapporto. Se siete single approfondirete una conoscenza che sta avendo una posizione sempre più centrale nella vostra vita. In ambito lavorativo potrete contare ancora una volta sul sostegno di Mercurio per ottimizzare bene i vostri progetti, ma attenzione a Marte in opposizione.

Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione potrebbe causare spiacevoli incomprensioni con il partner, nonostante Venere sia favorevole. Fortunatamente, questa situazione di stallo non durerà a lungo. Anche nel lavoro qualcosa inizierà a muoversi a vostro favore, ma per il momento, dovrete avere pazienza, e attendere il momento più opportuno. Voto - 6️⃣

Pesci: settore professionale proficuo in questo periodo grazie a Marte e Mercurio. Quest'ultimo però sta per mettersi di traverso nei vostri confronti. Attenzione dunque al modo in cui deciderete di sviluppare i vostri progetti. In amore la Luna vi renderà più comprensivi, ma per il momento sarà difficile vivere un rapporto affiatato. Voto - 7️⃣