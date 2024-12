L'oroscopo del weekend del 7 e 8 dicembre annuncia un Acquario rinato in amore grazie al passaggio di Venere in congiunzione, così come i nativi Bilancia potranno costruire un rapporto migliore con il partner. Il Leone dovrà superare questo periodo natalizio senza causare guai con il partner, mentre il Sagittario continuerà a raggiungere buoni successi in campo lavorativo.

Previsioni oroscopo weekend 7 e 8 dicembre 2024 segno per segno

Ariete: il primo weekend del mese si rivelerà pieno d'amore per voi del segno, ora che Venere tornerà ad agire a vostro favore.

Single oppure no, rinascerà in voi la voglia d'amare, e di dare un tocco più romantico e intimo alla vostra vita. Nel lavoro forse alcuni progetti passeranno in secondo piano a causa di impegni più importanti, ciò nonostante non rinuncerete a inseguire i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che potrebbe complicarsi nel prossimo periodo secondo l'Oroscopo a causa di Venere in quadratura dal segno dell'Acquario. La Luna vi darà una mano nel giorno dell'Immacolata, ma in ogni caso, il vostro rapporto potrebbe farsi meno romantico. Settore professionale nel complesso stabile, anche se in questo periodo tenderete a lavorare di meno. Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo in crescita sul fronte sentimentale per voi nativi del segno, ma con ancora qualche sbavatura da sistemare.

Il pianeta Venere tenderà a favorirvi, ma attenzione alla Luna in quadratura durante la giornata di domenica, che potrebbe causare qualche atteggiamento un po’ troppo estroverso. Sul fronte lavorativo la vostra produttività continuerà a essere limitata a causa di Mercurio e Giove. Attenzione a come vi muoverete con i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Cancro: il pianeta Venere smetterà di esservi contro nel prossimo periodo. Ritroverete serenità all'interno della vostra relazione di coppia, costruendo lentamente un rapporto nuovo. Pochi cambiamenti invece in campo professionale, considerato anche questo periodo un po’ più leggero. In ogni caso, al momento coprite una situazione tutto sommato soddisfacente.

Voto - 8️⃣

Leone: in questo weekend di inaugurazione del periodo natalizio, sarà necessario cercare di preservare quanto di buono ci sia nel vostro rapporto, ora che Venere si trova in opposizione. Se siete single, concentratevi su quei rapporti che nel tempo vi hanno dimostrato tanto. Sul posto di lavoro continuerete a ottenere invidiabili successi, e la strada verso nuove vette vi apparirà ben chiara. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali in lieve calo in amore, anche se la vostra vita sentimentale rimarrà comunque abbastanza positiva. Pazienza se in questo weekend Venere non sarà più in trigono e la Luna sarà opposta. Se il vostro rapporto è sincero, supererete ogni ostacolo insieme. Riguardo al lavoro, meglio non correre troppi rischi per il momento.

Approfittate di questo periodo più calmo per studiare bene la vostra prossima mossa. Voto - 6️⃣

Bilancia: in questo fine settimana di dicembre la Luna e Venere saranno dalla vostra parte, e vi permetteranno di costruire un rapporto migliore con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza e nella prima decade. Nel lavoro le vostre mansioni andranno avanti con discrete soddisfazioni in arrivo, grazie alla posizione favorevole di stelle come Marte, Giove e Mercurio. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo in calo per quanto riguarda i sentimenti in questo weekend dell'Immacolata. L'arrivo di Venere in quadratura potrebbe smorzare il vostro entusiasmo per il partner e per queste feste natalizie ormai imminenti.

Cercate di non essere la causa di spiacevoli discussioni, sfruttando la posizione favorevole della Luna. Per quanto riguarda il lavoro invece, rimarrete concentrati sui vostri progetti, pronti a dimostrare le vostre abilità. Voto - 6️⃣

Sagittario: continuerete a raggiungere buoni successi in ambito lavorativo anche in questo weekend di dicembre. Mercurio sarà retrogrado per un po’, allungando la sua permanenza nel vostro cielo, portando interessanti occasioni che dovrete sfruttare appieno. In amore ci penserà il pianeta Venere a darvi quella vostra iconica carica erotica, ma attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche incomprensione. Voto - 8️⃣

Capricorno: il pianeta Venere lascerà il vostro segno all'inizio di questo fine settimana, ma questo non vorrà dire che la vostra relazione di coppia sarà problematica.

Single oppure no, avrete ancora buone occasioni per vivere una vita sentimentale convincente. Sul posto di lavoro farete buoni progressi nei vostri progetti, ma attenzione a non pretendere troppo. Voto - 8️⃣

Acquario: vi sentirete come rinati in amore grazie al passaggio di Venere nel vostro segno zodiacale. Cuori solitari o meno, ci saranno più occasioni romantiche per voi, che permetteranno alla vostra vita amorosa di brillare. In ambito professionale sarete farete buoni progressi nei vostri progetti, e avrete grande fiducia nel prossimo periodo. Voto - 9️⃣

Pesci: configurazione astrale niente male per quanto riguarda i sentimenti. Anche se il pianeta Venere si metterà alle vostre spalle, in questo fine settimana ci sarà la Luna a darvi una marcia in più per poter vivere una relazione di coppia appagante. Sul posto di lavoro invece continueranno a esserci imprevisti da gestire. È arrivato però il momento di prendere in mano la situazione e cercare di risalire la china. Voto - 7️⃣