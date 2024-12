L'oroscopo della giornata di lunedì 9 dicembre prevede un Leone più ragionevole in ambito sentimentale, supportato dalla Luna in trigono, mentre per l'Ariete sarà un inizio di settimana frizzante. L'Acquario si distinguerà come un vero campione nel lavoro, mentre i Bilancia potrebbero non essere sempre di ottimo umore.

Previsioni oroscopo lunedì 9 dicembre 2024 segno per segno

Ariete: ottimo inizio di settimana per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner si farà più frizzante, grazie alla Luna in congiunzione e Venere in trigono. Se siete single, adotterete un approccio più seducente.

Sul fronte professionale le vostre idee verranno accolte e i vostri progetti faranno buoni progressi. Voto - 9️⃣

Toro: periodo poco entusiasmante per quanto riguarda i sentimenti. Non sarete così aperti alle novità in amore, anzi, preferirete cercare di sistemare ciò che non funziona nella vostra vita amorosa. Bene il settore professionale, anche se con Marte in quadratura non sarete sempre così pieni di energie. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali sopra le aspettative in questo lunedì di dicembre. Con la Luna e Venere in buon aspetto, il vostro rapporto navigherà sotto una buona stella, godendovi tutto l'amore che c'è tra voi e il partner o in famiglia. Per quanto riguarda il lavoro invece state vivendo una situazione di stallo, che potrebbe mettere a rischio alcuni progetti.

Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete renderà più difficile l'equilibrio del vostro rapporto secondo l'Oroscopo. Anche voi single non sarete sempre così convinti dei sentimenti che provate per certe persone. Sul posto di lavoro avrete grandi idee e aspettative, ma dovrete essere in grado di saperle gestire e concretizzare.

Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che vedrà l'astro argenteo in trigono dal segno amico dell'Ariete in questo periodo. Nonostante Venere contraria, sarete più ragionevoli nei confronti del partner, nel tentativo di risollevare il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro la vostra produttività sarà ancora elevata, con risultati davvero ottimi.

Voto - 7️⃣

Vergine: potreste avere la sensazione che vi manca qualcosa nella vostra vita sentimentale. Questo cielo non sarà né contrario né favorevole, ragion per cui cercate di essere più aperti nei confronti del partner, e migliorare il vostro rapporto insieme. Sul posto di lavoro ascoltate i consigli dei vostri colleghi, che sapranno sicuramente come aiutarvi per gestire meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: non sarete sempre di ottimo umore in questo periodo secondo l'oroscopo. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione dal segno dell'Ariete, potreste sentire la necessità di parlare di alcune cose importanti con la persona che amate. Sul fronte professionale avrete buone capacità nel vostro ambiente, che se ben sfruttate vi porteranno lontano.

Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di lunedì non particolarmente entusiasmante in amore. Venere continua a gettare ombre nel vostro rapporto, che potrebbero riaprire alcune vecchie ferite. Anche nel lavoro non sarete particolarmente concentrati. Avrete buone potenzialità, ma la vostra mente non sarà così proiettata verso le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Sagittario: ritroverete il vostro appeal in ambito amoroso ora che la Luna torna ad agire a vostro favore. Insieme a Venere, single oppure no, sarà più facile per voi essere romantici e dimostrare quanto ci tenete alla persona che amate. In campo professionale sarete inarrestabili, pronti a ogni richiesta grazie al sostegno di Marte e Mercurio. Voto - 8️⃣

Capricorno: starete molto attenti alle emozioni in questa giornata di lunedì.

L'astro argenteo in quadratura potrebbe giocarvi brutti scherzi, e causare piccole, ma spiacevoli incomprensioni tra voi e la persona che amate. Sul posto di lavoro siate più creativi, e vedrete che arriveranno buone soluzioni. Voto - 7️⃣

Acquario: sarete dei veri campioni in ambito professionale in questo periodo. La posizione favorevole di Giove e Mercurio vi permetterà di essere abili ed efficienti in quel che fate, risparmiando a volte anche tempo e fatica. In amore ci penseranno la Luna e Venere a portare maturità e romanticismo tra voi e la persona che amate. Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale nel complesso soddisfacente all'inizio di questa settimana. Single oppure no, sarete di buona compagnia, con la persona che amate che apprezzerà particolarmente il vostro modo di fare. Nel lavoro, non sarete ancora in ottima forma. Queste stelle vi invitano a rallentare, poiché non sempre la testardaggine porta ai risultati desiderati. Voto - 7️⃣