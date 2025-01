L'oroscopo di sabato 4 gennaio vedrà un Ariete fantasioso sul fronte professionale, con le idee giuste da portare avanti al lavoro, mentre i nati Scorpione saranno rassicuranti nei confronti del partner. Il Cancro sarà comunicativo in amore, lasciando maggiore spazio verso il dialogo, mentre il Leone dovrà prendersi cura del partner.

Previsioni dell'oroscopo di sabato 4 gennaio e pagelle

Ariete: sfera sentimentale discreta in questo periodo, ma che vi permetterà comunque di stare bene insieme alla persona che amate. Se siete single fare nuove conoscenze vi farà bene in questo periodo.

Nel lavoro troverete terreno fertile per i vostri progetti, che saprete trasformare in solide soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno un cielo splendido sopra di voi. La Luna e Venere illumineranno il vostro rapporto, portando momenti di gioia con la persona che amate. Sul posto di lavoro vi sentirete abbastanza preparati nei vostri progetti. Con il giusto impegno, avrete l'occasione di poter raggiungere interessanti risultati. Voto - 9️⃣

Gemelli: sfera sentimentale poco brillante in questo periodo secondo l'Oroscopo. Questo non vi sorride, ma anche il vostro atteggiamento nei confronti delle persone che amate non sarà così romantico o maturo. In ambito professionale lavorare di fretta non vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi.

Riflettete bene sulle decisioni che dovrete prendere. Voto - 6️⃣

Cancro: avrete modo di essere più comunicativi nei confronti del partner in questo sabato di gennaio. Il primo weekend dell'anno inizierà bene per la vostra relazione di coppia, lasciando maggiore spazio verso il dialogo e i sentimenti. Nel lavoro riordinate le idee, cercando di ottenere qualcosa di più produttivo.

Voto - 8️⃣

Leone: giornata di sabato positiva in campo professionale. Questo cielo sarà favorevole, ciò nonostante sarà necessario sfruttare il momento per concludere le vostre mansioni in tempo. Marte infatti sta per lasciare il vostro cielo. In ambito amoroso avrete cura del vostro rapporto, ma non sarete così sentimentali.

Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale difficile in questo periodo. L'opposizione della Luna e di Venere si farà sentire particolarmente. Questo primo weekend non inizierà nel modo giusto per la vostra storia d'amore. Nel lavoro tenete gli occhi aperti. Alcune opportunità potrebbero risollevarvi, ma dovrete saperle cogliere al volo. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarete fantasiosi e creativi in ambito professionale in questo periodo. Le vostre idee potrebbero avere un impatto positivo sui vostri progetti, permettendovi di fare importanti progressi. In amore ci sarà una buona stabilità all'interno del vostro rapporto. Attenzione però a non prendervi troppe libertà. Voto - 8️⃣

Scorpione: il vostro modo di amare nei confronti del partner sarà rassicurante.

Il sostegno della Luna e di Venere vi permetterà di vivere un rapporto davvero affiatato, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro state iniziando a ingranare in questo periodo, ottenendo buoni risultati, che vi spingeranno a dare di più. Voto - 8️⃣

Sagittario: questo primo fine settimana dell'anno non inizierà sotto una buona stella. Il pianeta dell'amore Venere e la Luna non saranno in buon aspetto, rendendo complicato il rapporto con la persona che amate. Bene invece il lavoro grazie a Marte e Mercurio in buon aspetto, che vi daranno energie a sufficienza per continuare a gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà una giornata all'insegna dei buoni sentimenti.

La Luna e Venere vi metteranno a vostro agio, regalandovi momenti di piacevole intesa. Sul fronte professionale i vostri progetti inizieranno a prendere forma. Mercurio inoltre si sta avvicinando al vostro cielo, incentivandovi a fare di più. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali stabili in questa giornata di sabato. Godrete di una buona intesa con il partner, godendovi questa giornata in totale tranquillità e armonia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro potrete contare sulla posizione favorevole di Mercurio e Giove per gestire in modo ottimale le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale semplicemente unica. Questo cielo sarà dalla vostra parte e vi permetterà di stare davvero bene insieme alla persona che amate. In ambito professionale riflettete bene sulle decisioni da prendere per i vostri progetti. Con Mercurio in quadratura potreste commettere degli errori. Voto - 7️⃣