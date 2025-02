L'oroscopo dell'11 febbraio vede la Luna nel segno del Leone in questo martedì. Alcuni segni potrebbero sentirsi più impulsivi o desiderosi di affermarsi, mentre altri potrebbero avere bisogno di conferme. Meglio gestire con calma eventuali tensioni. Il primo posto nella classifica del giorno spetta alla Vergine, che sarà proficua e serena. Ultima posizione per il Capricorno, alle prese con un martedì caotico.

Classifica e oroscopo del giorno 11 febbraio: i segni flop e top

1️⃣2️⃣ - Capricorno - Giornata che può rivelarsi caotica, soprattutto nelle relazioni di lunga data, dove la routine ha preso il sopravvento.

Sarà fondamentale mantenere la calma ed evitare di lasciarsi sopraffare dalle emozioni. Potreste incontrare una persona del vostro passato, risvegliando ricordi lontani. Alcuni dettagli o informazioni importanti potrebbero esservi sfuggiti: è il momento di prenderli in considerazione senza più ignorarli. Evitate di ricadere in situazioni che in passato hanno creato profonde spaccature nelle vostre relazioni. Sul lavoro potreste avvertire un senso di insoddisfazione, come se qualcosa non funzionasse come dovrebbe. Se state valutando un cambiamento, rompete gli schemi abituali. La giornata può essere caratterizzata da numerosi impegni e c'è il rischio di rimanere bloccati nel traffico o in lunghe attese.

In casa, state pensando da tempo a ristrutturare o a fare delle modifiche: prendetevi il tempo necessario per riflettere. Mettetevi alla prova, esplorate i vostri limiti e cercate di superarli.

1️⃣1️⃣- Gemelli - La settimana prosegue, ma nulla sembra andare secondo i piani. Nel profondo sperate in una svolta improvvisa, ma per cambiare davvero le cose dovrete adottare un nuovo approccio.

Le soluzioni finora adottate non hanno funzionato, quindi è necessario un cambiamento radicale per superare l’impasse in cui vi trovate. Innovare e sperimentare vi permetterà di ritrovare energia e allontanare la monotonia.

Qualcuno sta attraversando un periodo incerto, con sentimenti contrastanti. Da un lato desiderate esplorare il mondo e ampliare i vostri orizzonti, dall’altro temete il fallimento e preferite la sicurezza di casa.

Non lasciatevi influenzare dagli eventi esterni. La vita è troppo breve per essere vissuta seguendo le mode o le aspettative altrui: siate autentici. In amore e in famiglia, sarà fondamentale essere chiari e sinceri.

1️⃣0️⃣- Scorpione - Siete ad un bivio. Vi sentite combattuti e incerti su quale direzione prendere. Restare fermi, però, non migliorerà la situazione. Da un lato desiderate dimostrare le vostre capacità, dall’altro temete di sbagliare. È importante superare le paure e mettersi in gioco. Procedendo un passo alla volta, riuscirete a ottenere risultati concreti e a dare una svolta alla vostra situazione. Inoltre, da tempo vi sentite stanchi e svuotati, come se qualcosa vi mancasse.

Datevi una scossa e fissate dei nuovi obiettivi.

Nella giornata sarà importante essere indulgenti con amici, partner e figli: non scaricate su di loro le vostre tensioni. Se avete bisogno di sfogarvi, confidatevi con una persona fidata. A casa, cercate di mantenere l’armonia e, se la situazione diventa difficile da gestire da soli, chiedete aiuto. Ricordatevi che si lavora per vivere, non il contrario. Con l’arrivo della nuova stagione, vi attende un cambiamento interiore e alcune importanti novità.

9️⃣- Toro - Da tempo vi sentite confusi, attraversando momenti di sofferenza alternati a euforia. L'Oroscopo giornaliero dice che è arrivato il momento di fare ordine nella vostra mente e mettere fine al caos.

Avrete l’opportunità di agire con determinazione e risolvere alcune questioni in sospeso. Nei rapporti con i familiari sarà utile essere più indulgenti ed evitare di scaricare sugli altri le vostre frustrazioni. Da giorni percepite un malessere legato a questioni economiche o sentimentali. Qualcuno si sente insoddisfatto e sogna una vita completamente diversa. Non arrendetevi, perché la speranza è sempre l’ultima a morire. Se desiderate un cambiamento, impegnatevi per realizzarlo: nulla accade per caso. Sul lavoro potreste rendere meno del solito a causa dello stress. Liberarsi di ciò che non serve più sarà un passo fondamentale per il vostro benessere. Prendetevi del tempo per voi, magari pianificando una breve vacanza.

È importante ritrovare il vostro equilibrio e dedicarvi a ciò che vi fa stare bene.

8️⃣- Acquario - La vita è troppo breve per preoccuparsi dei giudizi altrui o per seguire le tendenze del momento. Un’emozione intensa potrebbe sorprendervi nella giornata. Se state cercando lavoro senza successo, forse è il momento di valutare nuove strade. Sul piano professionale o scolastico potreste provare un senso di frustrazione e il desiderio di allontanarvi da certe dinamiche. Cercate di fare maggiore affidamento su voi stessi e di volervi più bene. A breve potreste ricevere una chiamata importante.

Negli ultimi giorni l’ambiente familiare o sentimentale è stato caratterizzato da tensioni, ma ora l’armonia potrà essere ristabilita.

Un senso di insoddisfazione potrebbe spingervi a desiderare un cambiamento. Anche in situazioni apparentemente rigide è possibile trovare spazi di espressione e nuove passioni. Se c’è qualcuno che trovate invadente, sarà il caso di affrontare la questione con chiarezza.

7️⃣- Leone - La giornata potrebbe lasciarvi nel dubbio su quale direzione prendere. C’è qualcosa o qualcuno a cui non vorreste rinunciare, ma questa situazione vi genera insicurezza. Da tempo aspettate una risposta che potrebbe avere un impatto significativo sulla vostra vita. Tra la primavera e l’estate prossima, potreste vivere un evento importante. Praticare un’attività rilassante, come una passeggiata o qualche minuto di riflessione, vi aiuterà a ritrovare equilibrio.

Affrontate le vostre debolezze e superate gli ostacoli che vi impediscono di progredire. Siete persone sincere, incapaci di fingere o mentire. In passato siete rimasti delusi da qualcuno che consideravate amico e avete difficoltà a perdonare. L’amore richiede impegno e fiducia: se siete single, forse avete aspettative troppo alte o vi piace semplicemente flirtare. Chi ha figli dovrà prestare loro più attenzione, perché potrebbero affrontare difficoltà scolastiche o personali.

6️⃣- Ariete - Un periodo di riflessione vi aiuterà a fare i conti con il passato e con alcuni sentimenti irrisolti. Questo martedì sarà perfetto per mettere ordine nei conti e riflettere sulla situazione generale. Un’analisi attenta vi eviterà complicazioni future e vi aiuterà a raggiungere un obiettivo a lungo inseguito.

Alcuni rapporti personali necessitano di maggiore attenzione: intervenire tempestivamente potrebbe evitare fratture irreparabili. Nella vita, prima o poi, tutto si riequilibra, quindi non abbiate timore se avete subito un’ingiustizia: il tempo vi darà le risposte che cercate. Un’amicizia potrebbe rivelarsi più utile del previsto.

Alcuni di voi, per motivi lavorativi, sono costretti a viaggiare spesso e questo può risultare stancante. A fine giornata potreste sentirvi privi di energie, con il desiderio di rilassarvi guardando una serie tv o leggendo un buon libro. Non cercate di essere diversi da ciò che siete: trovate il giusto equilibrio. La serata sarà all’insegna del relax, magari davanti a un buon film o a una serie tv coinvolgente.

5️⃣- Pesci - L'oroscopo del giorno segnala delle spese impreviste, forse per acquisti personali o imprevisti. Avete in mente un obiettivo da raggiungere entro fine anno o forse state aspettando un responso importante: l’attesa sta per concludersi. Vi piace fare shopping, sia per vestiti che per libri, tecnologia e arredamento, e spesso vi lasciate tentare dagli acquisti online. Se state risparmiando per un progetto importante, sarà necessario un maggiore autocontrollo. In questo periodo sentite il bisogno di muovervi di più e ridurre la sedentarietà. Avrete una buona dose di energia a disposizione: sfruttatela per rimettervi in gioco. Mantenete sempre la parola data e non lasciatevi abbattere dalle critiche.

Dedicare maggiore attenzione al benessere fisico e a un’alimentazione equilibrata sarà utile per sentirvi meglio e per affrontare le giornate con maggiore vigore.

4️⃣- Bilancia - La giornata sarà importante per sistemare questioni in sospeso, chiarire con una persona cara o aiutare un familiare. Sarete chiamati a dare il vostro supporto, quindi non tiratevi indietro. Saranno molte le opportunità da cogliere, specialmente per chi coltiva passioni personali. Sul lavoro sentite l’esigenza di crescere e di ottenere un cambiamento significativo. Se aspettate una promozione o un aumento, continuate a impegnarvi. Se un’attività non vi entusiasma più come prima, potrebbe essere il momento di cambiare e cercare nuovi stimoli.

Vi sentirete più sicuri di voi stessi e questo vi aiuterà a ottenere buoni risultati, specialmente in ambito lavorativo o scolastico. Chi ama cucinare sorprenderà i propri cari con piatti deliziosi. Avete sogni ambiziosi, ma la paura del fallimento vi trattiene. Non lasciate che il timore delle critiche vi impedisca di realizzarli.

3️⃣- Cancro - La settimana è iniziata con qualche difficoltà fisica o preoccupazione, ma la giornata porterà un po’ di calma. Le prossime ore, infatti, potrebbero rivelarsi particolarmente positive. Potreste fare un incontro interessante o concludere con successo un progetto. In famiglia si respirerà un clima di complicità e armonia, fattore che influenzerà positivamente il vostro umore. Vi accorgerete di essere cambiati: ciò che un tempo vi turbava ora vi lascia indifferenti. Siete persone sensibili e premurose, sempre pronte ad aiutare gli altri. Anche quando qualcosa non vi entusiasma, raramente vi tirate indietro. Avete affrontato molte delusioni, ma non permettete che vi condizionino. Fate attenzione alla vostra alimentazione e riducete il consumo di caffè e dolci in un periodo così stressante. Bene anche l’amore: si intravedono emozioni intense all’orizzonte.

2️⃣- Sagittario - Vi sentirete particolarmente creativi e affascinanti, pronti a mettere in mostra le vostre qualità. La vostra autostima avrà bisogno di un piccolo incoraggiamento: non sottovalutatevi. Sarà una giornata proficua, in cui riuscirete a ignorare critiche e commenti superflui. Chi ama cucinare potrà sperimentare nuove ricette, mentre altri potrebbero concedersi un’uscita piacevole o un incontro interessante. Fisicamente tutto bene, qualcuno di voi ha iniziato a prendersi più cura di sé, mangiando meglio e facendo più movimento. Mentalmente, però, potreste sentirvi appesantiti da una delusione recente che vi ha reso più diffidenti. Non chiudetevi troppo, altrimenti rischiate di perdere belle opportunità emotive nei prossimi mesi. Pensate a organizzare una vacanza, magari al mare. Per i single si prospettano nuove occasioni da cogliere. In questo periodo è essenziale concentrarsi su voi stessi, lasciando da parte il lavoro per un po’.

1️⃣- Vergine - Sarà una giornata proficua e al contempo serena. Le stelle garantiscono buone possibilità di successo sia sul lavoro che nelle questioni personali. Se in famiglia ci sono stati dissapori, troverete il modo di riportare l’equilibrio. Potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo. Tensioni e preoccupazioni sembrano allentarsi, lasciando spazio a una maggiore tranquillità. L’amore promette momenti piacevoli, soprattutto per i single in cerca di emozioni nuove. Anche le coppie potranno vivere un periodo di sintonia e complicità, con progetti futuri da condividere. Sfruttate al massimo questo momento favorevole e datevi da fare. Le vostre possibilità di realizzare i vostri progetti sono maggiori del solito. Prendetevi cura di voi stessi: troppo spesso, per mancanza di tempo o per pigrizia, trascurate il vostro benessere. Un ritardo potrebbe causarvi qualche disagio, ma nulla di insormontabile.