L'oroscopo del 14 febbraio si preannuncia più speciale che mai, visto che per molti è il giorno dell'amore. San Valentino nasce sotto la Luna in Vergine, perfetta per le questioni sentimentali, sia per chi è single che per le coppie innamorate. Il primo posto nella classifica quotidiana va al Pesci, che sarà pieno di energia. Male, invece, il Toro, che chiuderà la graduatoria.

Classifica e oroscopo del 14 febbraio: i segni flop e top

1️⃣2️⃣ - Toro - L'Oroscopo del giorno dice che dovete affrontare le situazioni con calma, passo dopo passo, senza farvi prendere dall’ansia.

Ogni problema ha una soluzione, ma è necessario impegnarsi e non aspettare che le cose si risolvano da sole. Non distraetevi troppo con le vicende degli altri, poiché avete già abbastanza questioni da gestire. Presto potreste dover affrontare una spesa imprevista, quindi sarà fondamentale tenere sotto controllo il bilancio. Se recentemente il vostro partner vi ha deluso, potreste ricevere una sorpresa in grado di riportare serenità nel rapporto. Chi vive una relazione priva di stimoli da tempo sta considerando un cambiamento radicale, e in questo venerdì la situazione sarà più chiara. Se un amore è ormai spento, è il momento di guardare avanti: il mondo è pieno di opportunità. Dedicate del tempo a voi stessi, ad esempio con un piccolo trattamento di bellezza, una passeggiata nella natura o un’attività che vi aiuti a rilassarvi e a ritrovare equilibrio.

1️⃣1️⃣- Ariete - In questo periodo sentite il bisogno di serenità e di ritagliarvi del tempo solo per voi. In amore desiderate rispetto e non sopportate situazioni soffocanti. Avete sempre mille progetti in mente, e per questo siete spesso molto impegnati e ricercati. Tuttavia, è importante non esagerare: un carico eccessivo di responsabilità potrebbe causare stress e problemi fisici.

Organizzate la vostra giornata con attenzione e concedetevi una pausa. Chi è in coppia potrebbe approfittarne per un viaggio, mentre per i single potrebbero esserci sviluppi interessanti in ambito sentimentale. Se provate sentimenti profondi per qualcuno o state flirtando con una persona speciale, potrebbero arrivare novità importanti.

La forma fisica e mentale è in ripresa, per chi ha attraversato un periodo difficile.

1️⃣0️⃣- Sagittario - Nel tempo siete cambiati molto e non siete più la persona spensierata di un tempo. Amicizie si sono allontanate, amori sono finiti, ma avete acquisito maggiore sicurezza e consapevolezza. Se in passato certi obiettivi sembravano irraggiungibili, ora sono più vicini. Vi aspetta un fine settimana interessante, durante il quale alcune questioni rimaste in sospeso troveranno una soluzione. Avete in mente di migliorare il vostro stile di vita, magari con un nuovo hobby, un cambio d’abitudine o un piccolo rinnovamento personale. Per le coppie potrebbe arrivare una notizia entusiasmante, e chi sta affrontando una separazione dovrebbe concentrarsi prima di tutto sul proprio benessere personale.

9️⃣- Gemelli - Durante questa giornata potrebbero verificarsi eventi emozionanti. Qualcuno si aprirà con voi, confidandovi pensieri profondi, e sarà importante ascoltarlo con attenzione. Possibili ritardi o imprevisti potrebbero innervosirvi, quindi cercate di mantenere la calma. Chi ha figli potrebbe trovarsi a gestire situazioni delicate che richiedono pazienza. In serata le coppie potranno dedicarsi a momenti romantici e pianificare il futuro insieme. C’è chi è in attesa di un evento importante, come un matrimonio o una nuova nascita, ma non bisogna farsi sopraffare dall’ansia. Ridurre il consumo di caffeina potrebbe aiutarvi a rilassarvi.

8️⃣- Capricorno - È necessario trovare un nuovo equilibrio nella vita domestica.

Gli ultimi tempi non sono stati particolarmente generosi, ma le cose stanno per cambiare in meglio. A partire da questo venerdì, potrete godervi qualche giorno di tranquillità per ricaricare le energie. Un sentimento potrebbe riaccendersi, ma fate attenzione a non ripetere errori del passato. La fiducia in voi stessi aumenterà e vi sentirete più forti. Qualcuno a voi caro vi darà un consiglio prezioso che si rivelerà utile a breve. Potreste concludere un affare interessante, ma sarà necessario valutare attentamente ogni compromesso.

7️⃣- Leone - Secondo le stelle, siete ambiziosi e mirate sempre al massimo, ma questo vi porta talvolta a sentirvi delusi quando non raggiungete subito i vostri obiettivi.

Oggi potrebbero arrivare delle risposte che chiariranno alcune situazioni incerte. Se avete dubbi su un rapporto recente, presto le cose si faranno più limpide. Anche il benessere merita attenzione, soprattutto dopo un periodo di stress e affaticamento. Prendetevi cura dell’ambiente in cui vivete: una casa in ordine vi aiuterà a sentirvi più sereni e organizzati.

6️⃣- Vergine - Le numerose responsabilità quotidiane possono essere pesanti, ma finalmente qualcuno potrebbe riconoscere il vostro impegno. Anche nel lavoro vi dedicate con determinazione ai vostri obiettivi, anche se spesso sentite di dover faticare più del necessario per ottenere risultati. Questo venerdì è perfetto per dedicarsi all’amore: potrebbe essere il momento giusto per esprimere i vostri desideri alla persona amata e concedervi un’esperienza speciale insieme.

Non abbiate timore di lasciarvi andare ai sentimenti.

5️⃣- Bilancia - L'oroscopo giornaliero avvisa che è il momento giusto per affrontare conversazioni importanti e chiarire eventuali dubbi. Non amate le situazioni ambigue e sentirete il bisogno di definire meglio i rapporti. Le coppie vivranno momenti intensi e passionali, mentre chi è single potrà godersi una giornata in compagnia di amici, con la possibilità di fare nuove conoscenze. Se avete lasciato in sospeso un progetto, valutate di riprenderlo e portarlo a termine.

4️⃣- Acquario - Vi sentite più energici e sicuri di voi stessi. Una relazione terminata vi ha segnato profondamente, ma è importante guardare avanti e non restare ancorati al passato.

Nelle relazioni sarà fondamentale mantenere il proprio spazio personale. Oggi potrebbe esserci una sorpresa romantica che renderà speciale la giornata. Se ne avete la possibilità, prendetevi una pausa dal lavoro per rilassarvi e dedicarvi a ciò che vi fa stare bene.

3️⃣- Scorpione - Vi sentite emotivi e un po’ confusi. State inseguendo un sogno, ma per il momento è meglio non forzare troppo le cose. Godetevi la giornata e vivete il presente. Chi è in coppia potrà condividere momenti esclusivi con il partner. È importante non avere aspettative irrealistiche in amore per evitare delusioni. Sul fronte creativo, sarete particolarmente ispirati e motivati a concludere ciò che avete iniziato. Cercate di non lasciarvi sopraffare dall’ansia e fate attenzione alla forma, evitando di esporvi troppo alle basse temperature.

2️⃣- Cancro - Una sorpresa vi lascerà senza parole. Siete sensibili e romantici, e quando amate lo fate con tutto il cuore, ma questo può anche portarvi a soffrire più degli altri. La casa è il vostro rifugio, ma oggi sarà una giornata speciale per le coppie, che potranno vivere momenti intensi e indimenticabili. Organizzate qualcosa di originale per la persona amata e lasciatevi andare senza timori.

1️⃣- Pesci - Avrete un’energia particolare che vi renderà più affascinanti e intraprendenti. Chi è in coppia si sentirà favorito, mentre i single avranno voglia di mettersi in gioco. Se ultimamente vi siete sentiti giù di morale, oggi sarà un’occasione per ritrovare entusiasmo. Apritevi alle novità e non abbiate paura del cambiamento: ogni esperienza è un’occasione di crescita.