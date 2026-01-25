Secondo l'oroscopo del 26 gennaio, i nativi del Leone stanno raccogliendo i frutti del loro impegno grazie al sostegno dei cari, ma devono gestire i nuovi legami sentimentali con prudenza per evitare errori passati. I nati sotto il segno della Vergine sono concentrati su nuovi progetti professionali che richiedono diplomazia e cautela nel linguaggio; nel frattempo, agiscono come saggi mediatori per risolvere piccoli attriti domestici. Infine, i Pesci sono incoraggiati a inseguire i propri sogni d'amore ignorando le critiche esterne, mentre sul lavoro, superata una breve distrazione, li attendono presto importanti successi economici e cambiamenti positivi.

Oroscopo e pagelle del giorno 26 gennaio: da Ariete a Cancro

Ariete – La vostra routine professionale sembra essersi fermata: vi sentite bloccati in un ciclo sempre uguale. Prendetevi un momento per capire se sia meglio pazientare ancora un po' o se sia giunta l'ora di stravolgere i vostri piani immediatamente. Sul fronte sentimentale, se siete single, i batticuori non mancheranno, ma proteggete la vostra privacy dalle intrusioni dei parenti. L'oroscopo consiglia di tenere separati i sentimenti dalla carriera. La passione può accecare, quindi cercate di non perdere la lucidità. Voto: 6,5

Toro – In questo periodo vi sentite particolarmente aperti al dialogo e pronti all'ascolto. Avete finalmente il desiderio di rinnovarvi e di condividere con chi amate riflessioni su ogni aspetto della vita.

Coltivare la comunicazione sarà essenziale per costruire un'intesa solida e profonda. Sul fronte professionale, però, fate attenzione: state rallentando la vostra marcia per aspettare chi è rimasto indietro. È un comportamento altruista, ma rischia di penalizzare i vostri risultati. Ricordate che dare priorità ai vostri obiettivi non è egoismo, ma rispetto per il vostro impegno. Voto: 7,5

Gemelli – Non sentite il bisogno di legami stretti in questo momento, preferendo dare priorità alla vostra indipendenza. Tuttavia, provate a riflettere: questa voglia di libertà nasconde forse il timore di mostrarvi vulnerabili? Sul fronte economico, fate attenzione agli acquisti impulsivi o ai piani suggeriti da altri sotto l'effetto dell'entusiasmo momentaneo.

Restate vigili, perché anche le persone più insospettabili potrebbero indurvi in tentazioni poco sagge. Voto: 6,5

Cancro – Se sentite che nel vostro legame si nasconde qualche segreto, evitate di ignorare il problema e affrontatelo immediatamente. Solo un dialogo onesto vi aiuterà a stabilire basi solide e accordi comuni. Ricordate che nutrire risentimento o dubbi non fa altro che allontanarvi dalla pace interiore. Qualora riteniate che una storia sia giunta al capolinea, abbiate il coraggio di voltare pagina. Attenzione però al portafoglio: cercate di limitare le uscite extra e, se possibile, rimandate eventuali dispute legali a tempi migliori.

Voto: 6

Previsioni degli astri per il giorno 26 gennaio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Recentemente vi siete impegnati al massimo e i frutti del vostro lavoro sono finalmente visibili. Siete stati bravi a canalizzare le vostre aspirazioni, contando anche sul prezioso supporto delle persone care. Anche il cuore sorride: sentite il forte desiderio di un legame profondo e autentico. L’amore è il vostro porto sicuro, ma ricordate di procedere con cautela: non lasciatevi trascinare dalla fretta per evitare di inciampare nelle solite vecchie trappole. Voto: 8,5

Vergine – Siete in una fase di semina per un importante progetto professionale che richiederà tutte le vostre energie. Durante i confronti con i superiori o nelle negoziazioni, pesate bene le parole: la prudenza vi eviterà scivoloni imbarazzanti.

Anche se in casa o con la dolce metà potrebbe esserci qualche attrito, avrete voi il compito di riportare la calma grazie alla vostra esperienza. Siete diventati il punto di riferimento per chiunque cerchi un consiglio saggio, inclusi i semplici conoscenti che vedono in voi una naturale dote diplomatica. Voto: 7,5

Bilancia – La vostra impazienza è un’arma a doppio taglio, ma rappresenta anche la vostra forza: vi spinge a ottenere risultati immediati senza troppi compromessi. Non sentitevi in dovere di accontentare gli altri a ogni costo; imparate piuttosto a mettere voi stessi al centro. Presto riuscirete a trasformare le vostre fantasie amorose in realtà, ma fate attenzione a non smarrire la razionalità proprio sul più bello.

Voto: 7,5

Scorpione – State vivendo una fase piatta e vi capita spesso di sentirvi emotivamente sottosopra. Cercate di non dare per scontato chi vi ama: ricambiate l'affetto ricevuto e, se avvertite delle crepe nella coppia, affrontate il confronto guardando al domani. Sul fronte professionale, la stanchezza rischia di farvi scivolare su qualche buccia di banana. Riprendete il controllo della situazione per dare una spinta positiva anche alle vostre finanze. Voto: 5

La giornata di lunedì 26 gennaio secondo le stelle: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Le questioni di cuore richiedono attenzione, ma vivendole con autenticità trasformerete le difficoltà in opportunità di crescita. Ignorate le aspettative altrui e restate fedeli alla vostra visione del mondo.

Per quanto riguarda il lavoro, la parola chiave è "organizzazione": concentrate gli sforzi in un arco di tempo ridotto, evitando pause superflue. Così facendo, non dovrete rinunciare ai vostri impegni serali e avrete tutta la libertà che cercate. Voto: 6,5

Capricorno – In questo periodo, le vostre emozioni parlano da sole: lasciatevi guidare da questa intensità per superare ogni ostacolo. Vi basterà un pizzico di apertura mentale per accantonare i vecchi rancori, ricordando però che la serenità si costruisce in due. Anche se il momento è complesso, la vostra creatività non si ferma e saprete lanciare progetti validi. Restate con i piedi per terra riguardo alle finanze, ma continuate a curare i vostri traguardi: i frutti di ciò che avete seminato stanno arrivando.

Voto: 7,5

Acquario – Sentite il bisogno di migliorare le vostre finanze, eppure temete che un lavoro aggiuntivo possa sottrarre spazio alla vostra serenità. È il momento di stabilire delle priorità: con la giusta pianificazione, sarete in grado di onorare ogni impegno senza stress. Fermatevi a considerare se valga più un guadagno extra o la vostra autonomia. Sul fronte dei sentimenti, sta per sbocciare un amore capace di darvi risposte certe sul futuro. Non correte troppo con la mente, però: imparate ad apprezzare il presente. Voto: 7,5

Pesci – Non lasciate che i dubbi o i giudizi esterni soffochino le vostre aspirazioni sentimentali. Realizzare un sogno richiede coraggio, ma le esperienze che farete lungo la strada varranno ogni sforzo, nonostante le piccole turbolenze quotidiane. Sul fronte lavorativo la mente tende a vagare, ma non preoccupatevi: è una nuvola passeggera. All'orizzonte si profilano traguardi raggiunti, nuovi guadagni e cambiamenti entusiasmanti. Voto: 7,5