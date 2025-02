L'oroscopo dal 10 al 16 febbraio prevede per i Gemelli una settimana caratterizzata da un’ondata di gioia da vivere in famiglia. I nati in Toro, in questo periodo, si distingueranno per la loro diplomazia, soprattutto nei rapporti con i familiari, riuscendo a smorzare qualsiasi tensione. Sul fronte finanziario, gli Acquario dovranno prestare molta attenzione, evitando spese impulsive e rischiose, nati sotto il segno dei Pesci potranno migliorare la loro gestione finanziaria, trovando soluzioni per bilanciare le proprie spese.

Oroscopo della seconda settimana di febbraio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – La vostra vita familiare si prospetta piacevole e armoniosa durante questa settimana. Tuttavia, è fondamentale tenere a bada la vostra impulsività. Se necessario, prendetevi del tempo per voi stessi ed evitate discussioni accese fino a quando non vi sentirete di nuovo in pieno controllo. La fortuna sembra essere dalla vostra parte in questo periodo, con la possibilità di vedere un incremento delle vostre finanze. Non temete di osare e di mettervi in gioco, ma ricordate sempre di agire con cautela e di valutare attentamente ogni situazione prima di prendere decisioni importanti. Voto: 7

Toro – Durante questa settimana, vi distinguerete per la vostra diplomazia nei confronti dei vostri familiari.

Sarete in grado di smorzare sul nascere qualsiasi segno di aggressività o disaccordo. Di conseguenza, l'armonia e il calore regneranno nella vostra casa. La Luna non ostacola le vostre finanze, ma richiede sempre un atteggiamento calcolatore e freddo. Dovrete impegnarvi a fondo per amministrare il vostro patrimonio. Voto: 6,5

Gemelli – Durante questa settimana, la vostra casa sarà pervasa da una gioia di vivere contagiosa.

Sarete voi a prendere l'iniziativa e le persone che vi circondano vi seguiranno volentieri, ammirate dal vostro atteggiamento determinato ed entusiasta. Godrete di un periodo particolarmente favorevole dal punto di vista finanziario. Mercurio favorisce una maggiore lucidità nella gestione finanziaria. È il momento di sfruttare le competenze acquisite nelle settimane passate per migliorare la vostra situazione economica, senza lasciarvi guidare dall'impulsività o dal caso.

Voto: 8

Cancro – Se le persone a voi vicine dovessero mostrarsi particolarmente esigenti, cercate di non reagire con stizza. Il loro atteggiamento, con ogni probabilità, è frutto dell'affetto che provano nei vostri confronti e del desiderio di vedervi pienamente realizzati. Cercate di instaurare un dialogo aperto e di chiarire le vostre ragioni con serenità. Il settore finanziario si presenterà piuttosto vivace in questa settimana. Prestate la massima attenzione, poiché, a differenza del vostro solito approccio, potreste essere soggetti a un'impulsività inusuale, che potrebbe indurvi a prendere decisioni affrettate e poco ponderate. L’Oroscopo consiglia di prendervi il tempo necessario per riflettere con calma sulle vostre scelte finanziarie.

Se riuscirete a posticipare di qualche giorno la messa in atto delle vostre idee e a non cedere immediatamente ai vostri desideri, allora potrete affrontare questo periodo con successo. Voto: 7,5

La settimana 10-16 febbraio dal punto di vista familiare e finanziario: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Durante questa settimana, Plutone vi consiglia di essere tolleranti con la vostra famiglia. Se avete figli, non siate troppo possessivi; pur senza essere permissivi, lasciate loro una certa indipendenza, anche se ciò significa tenerli d'occhio da lontano. Sul fronte economico, sarete combattuti tra due tendenze: da un lato, vorrete risparmiare; dall'altro, desidererete spendere per stupire la persona amata.

Cercate di essere ragionevoli! Voto: 7

Vergine – Incoraggiati da Plutone, sarete più attenti ai desideri e alle esigenze di chi vi sta vicino. Se avete una famiglia, sarete in grado di creare un'atmosfera di armonia e un esemplare spirito di solidarietà. Dovrete sopportare la pesante influenza della Luna. Cercate di gestire bene le vostre spese, soprattutto perché c'è il rischio di spiacevoli sorprese finanziarie. Una somma su cui contavate potrebbe rivelarsi inferiore al previsto o subire un ritardo. Se avevate in programma un viaggio, potreste essere costretti a rimandare, ma per non peggiorare la vostra situazione, questa sarà l'unica soluzione. Voto: 6

Bilancia – Durante questa settimana speciale, il legame con i vostri figli sarà al suo apice, un momento significativo sia per loro che per voi.

Prenderete coscienza della necessità di essere più coerenti e fermi nel loro percorso educativo. Da qualche tempo, Saturno, un pianeta notoriamente impegnativo, esercita una certa pressione sulle vostre finanze. È inutile negare che questa configurazione astrale non favorisce la prosperità economica e molti di voi potrebbero aver sperimentato una fase di stagnazione in questo settore. Tuttavia, la buona notizia è che l'influenza di Saturno non graverà più sulle vostre risorse finanziarie. Di conseguenza, vi troverete nella condizione di poter migliorare rapidamente il vostro potere d'acquisto e di ristabilire un equilibrio economico più soddisfacente. Voto: 8

Scorpione – Durante questa settimana, potreste essere inclini a una maggiore sensibilità e a reagire prontamente anche alla minima critica da parte di chi vi circonda.

Ciò potrebbe generare tensioni nel contesto familiare. Prestate attenzione a non lasciare che tali dinamiche sfocino in situazioni più complesse. L'oroscopo consiglia di provare a valutare la vostra autostima con obiettività e a non essere troppo severi con voi stessi. Per quanto riguarda le finanze, evitate di intraprendere azioni troppo rischiose, cercando piuttosto di gestire le vostre risorse con oculatezza. In questo modo, potrete massimizzare i benefici senza incorrere in pericoli inutili. Voto: 7

Previsioni settimanali dal 10 al 16 febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – La vostra settimana sarà caratterizzata dalla gioia di vivere e da una comunicazione aperta in famiglia.

I vostri cari, genitori o figli, vi sorprenderanno con la loro vitalità e determinazione nel raggiungere i propri obiettivi. L'influenza della Luna e di Saturno potrebbe farsi sentire sulle vostre finanze, ma non temete: Giove, con la sua posizione favorevole, vi proteggerà da eventuali difficoltà economiche. Saturno favorisce la pianificazione a lungo termine. Se state valutando investimenti importanti come l'acquisto di una casa, assicuratevi di analizzare ogni dettaglio con prudenza e di affidarvi a consulenti esperti per prendere decisioni ponderate. Voto: 8

Capricorno – In questo periodo, sarete determinati a stabilire una disciplina ferrea all'interno della vostra famiglia. Indulgenza e tolleranza non avranno molta importanza per voi, quindi il dialogo con i vostri cari potrebbe risultare difficile.

Tuttavia, grazie a Giove, il pianeta della fortuna, e a Urano, il pianeta delle sorprese, i vostri guadagni potrebbero aumentare e sarete in grado di gestire i vostri investimenti in modo efficiente. Fate attenzione, però: Urano vi incoraggia a correre dei rischi. Anche se siete ben protetti da Giove, non fatevi coinvolgere in qualcosa di troppo azzardato. Voto: 7

Acquario – Questa settimana potreste avvertire una certa tensione nell'aria di casa. Tuttavia, non temete, perché sarete in grado di alleggerire l'atmosfera con un pizzico di indulgenza e comprensione. Ricordate: la testardaggine non è una buona alleata, soprattutto quando si tratta di armonia familiare. Mettete da parte l'orgoglio e cercate di capire le ragioni degli altri.

Il vostro spirito avventuroso potrebbe portarvi a sperimentare nuove attività e passatempi. Non abbiate paura di mettervi in gioco e di osare un po'. Gestire il budget con attenzione sarà utile per mantenere stabilità ed evitare spese superflue. Un approccio responsabile vi aiuterà a pianificare meglio i vostri obiettivi finanziari a breve e lungo termine. Voto: 6,5

Pesci – I legami con le persone a cui volete bene rivestiranno un ruolo fondamentale nella vostra esistenza. Sarete felici nel constatare che i vostri cari risponderanno immediatamente alle vostre richieste. L'influenza di Saturno vi aiuterà a concentrarvi sulla gestione finanziaria in modo più strutturato. Se avete pendenze economiche, potreste trovare strategie efficaci per affrontarle con maggiore consapevolezza. Tuttavia, prestate attenzione verso la fine della settimana: il pianeta Giove tornerà a influenzarvi, spingendovi a spendere senza controllo. Voto: 7