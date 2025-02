L'oroscopo della settimana dal 10 al 16 marzo afferma che la vita sentimentale dei nati del Toro sarà intensa, con oscillazioni tra tenerezza e passione. Sul lavoro, un ambiente sereno porterà felicità, anche se non stimolerà un'ambizione sfrenata. I single dell’Ariete desiderano legami duraturi, è consigliabile moderare lo spirito critico, soprattutto sul lavoro. Per i nati sotto il segno della Bilancia, possibili piccole difficoltà di coppia legate alle finanze, ma il legame si rafforzerà. Nel lavoro, la creatività porterà a risultati positivi, ma attenzione all'ambiguità di alcune persone.

Oroscopo amoroso e lavorativo della settimana 10-16 marzo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Molti di voi single desidereranno che l'amore duri per sempre. In ogni caso, spinti da Venere in posizione favorevole, non lesinerete sforzi per rafforzare i vostri legami affettivi, sforzi che vi porteranno a un profondo senso di benessere e vi permetteranno di stabilizzare la vostra vita sentimentale. Se siete sposati, coltiverete momenti di tenerezza e gioie semplici da condividere con la famiglia o gli amici più cari. Cercate di moderare il vostro spirito critico. Se vi lasciate andare a sminuire tutto, finirete per esaurire la pazienza di chi vi circonda nel contesto professionale. Le vostre osservazioni sarcastiche risulteranno difficili da tollerare.

Voto: 7

Toro – Durante la settimana, potreste oscillare tra momenti di tenerezza platonica e picchi di intensa passione. In ogni caso, la vostra vita di coppia sarà al centro dei vostri pensieri e vi coinvolgerà profondamente, sia che vi consideriate asceti sentimentali o amanti passionali. Se siete single, avrete ottime opportunità di fare incontri significativi.

Presto vi renderete conto che non si tratta di un'infatuazione passeggera. Grazie all'influenza positiva di Giove e Venere, godrete del sostegno della fortuna e di un ambiente lavorativo sereno e piacevole. Questo potrebbe non stimolarvi a inseguire un'ambizione sfrenata, ma vi renderà felici di andare al lavoro. Voto: 8

Gemelli – Se siete alla ricerca dell'anima gemella, vivrete un'esperienza amorosa particolarmente piacevole e sarete entusiasti di incontrare nuove persone.

Il vostro carisma sarà irresistibile e questa settimana si rivelerà fondamentale per il vostro benessere interiore. La vostra vita di coppia sarà dinamica. Con Marte in questa posizione, è probabile che le discussioni aumentino. Tuttavia, per la maggior parte di voi, si tratterà solo di piccoli dissapori, che saranno presto dimenticati a favore di una dolce riconciliazione. Marte è il pianeta del desiderio e il vostro partner sarà molto propositivo. Parlando di lavoro, questa settimana vi metterà di fronte a cambiamenti di programma imprevisti. Potrete solo congratularvi con voi stessi per come affronterete la situazione, che vi sarà molto favorevole. Voto: 8

Cancro – Questa settimana si presenta favorevole per ristabilire l'armonia nel vostro matrimonio.

Tale risultato scaturirà da una valutazione più obiettiva delle circostanze e, soprattutto, da un cambiamento del vostro stato d'animo, che potrebbe indurre reazioni più positive da parte del vostro partner rispetto al passato. Se siete single e avete meno di 30 anni, la vostra situazione potrebbe evolversi rapidamente grazie agli incontri che Venere vi riserverà in questa settimana. Per i single con più di trent'anni, invece, sarà più arduo superare la solitudine. Sul fronte lavorativo, l'atmosfera di questa settimana favorirà le attività intellettuali o parapsicologiche. Sarà inoltre un periodo propizio per aggiornare i vostri registri contabili, completare le mansioni meticolose che avete intrapreso e riordinare i vostri archivi.

Voto: 8

Previsioni astrali da lunedì 10 a domenica 16 marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Grazie all'influenza di Venere, il vostro spirito sarà pervaso da un'atmosfera romantica. Molti di voi potrebbero scoprire l'amore in questa settimana, anche se non lo stavate cercando. Potrete godere di una relazione appagante, un affetto condiviso con una persona che vi corrisponde pienamente. Nel contesto lavorativo, questo periodo si rivela ideale per intraprendere progetti ambiziosi, che richiedono impegno costante e grande determinazione. Avrete anche l'opportunità di rafforzare la vostra posizione nell'azienda in cui operate, grazie alla vostra affidabilità e alla capacità di gestire responsabilità significative.

In sintesi, sarete insostituibili! Voto: 8,5

Vergine – La posizione favorevole di Venere vi regala momenti molto romantici e passionali sul fronte amoroso. Se siete sposati, questo influsso positivo si traduce in un notevole miglioramento della vostra vita di coppia. È il momento ideale per impegnarvi a fondo nel riconquistare il partner: i vostri sforzi saranno abbondantemente ripagati. Se siete single, il vostro fascino aumenterà notevolmente, ottenendo grandi risultati. Non si esclude qualche incontro significativo. Non siate timidi: sarebbe un vero peccato lasciarsi sfuggire un'occasione così propizia. Qualsiasi iniziativa intraprendiate sul lavoro è destinata a concretizzarsi in modo eccellente.

Non rifiutate proposte o appuntamenti: potreste perdere un'opportunità professionale eccezionale. Voto: 9

Bilancia – Potreste riscontrare alcune piccole difficoltà nella vostra relazione. Queste potrebbero derivare da opinioni discordanti sulla gestione delle finanze familiari. Tuttavia, tali ostacoli non avranno conseguenze significative e il vostro legame si rafforzerà presto. Se siete single, Giove influenzerà positivamente la sfera della passione e degli incontri. Questa settimana si preannuncia ricca di eventi importanti per la vostra vita sentimentale. Grazie alla vostra creatività e al vostro intuito, riuscirete a portare a termine i vostri progetti lavorativi. Non aspettatevi risultati eclatanti.

Vi sentirete a disagio a causa dell'ambiguità di alcune persone che vi circondano. Voto: 7

Scorpione – Sotto l'influenza di Mercurio, la vostra relazione di coppia sarà intensa e appassionata. Vi sentirete particolarmente affiatati e in sintonia. Se siete single, questa settimana sarà molto favorevole per l'amore. Venere e Giove influenzeranno positivamente il vostro segno, aumentando le probabilità di un incontro significativo. Tuttavia, l'Oroscopo vi consiglia di non affrettare le cose, anche se l'attrazione è forte. Grazie all'appoggio di Mercurio, sarete particolarmente efficienti nell'organizzazione del lavoro, ottenendo risultati migliori in tempi più brevi.

Voto: 7,5

La situazione amorosa e lavorativa secondo le stelle: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Due astri favorevoli salvaguarderanno la vostra vita di coppia. Chi si è unito in matrimonio di recente potrà godere di una serena luna di miele. Coloro che hanno in programma di allargare la famiglia vedranno i loro progetti concretizzarsi. Se siete single, il vostro desiderio di stabilità in amore prevarrà sulla voglia di cambiamento. Sul fronte lavorativo, molti di voi sceglieranno di mettere radici. In apparenza, avrete in Giove un valido alleato. Esso si adopererà per consolidare la vostra posizione lavorativa, ma dovrete essere pazienti. Questo pianeta si troverà in una posizione sfavorevole, che rischia di portarvi problemi se vi mostrerete aggressivi e pretenziosi.

E con Marte in tumulto, potreste cedere alla tentazione di essere aggressivi. Voto: 7

Capricorno – Le attuali configurazioni astrali promettono un notevole miglioramento nel vostro ambito amoroso. È risaputo che, tra tutti i segni zodiacali, siete stati tra i più colpiti da influenze negative nella vostra vita sentimentale. Tuttavia, grazie al Sole, la vostra vita amorosa sarà protetta. Molti di voi potranno finalmente ritrovare il sorriso! Grazie a questo favorevole ambiente astrale dominato da Giove, avrete tutte le carte in regola per eccellere a livello professionale. La vostra ambizione sarà notevolmente accentuata e vi impegnerete con determinazione per raggiungere i vostri obiettivi. Non esiterete a dedicarvi completamente, sacrificando il tempo libero e persino il sonno, se necessario, per il vostro lavoro.

Voto: 7

Acquario – L'atmosfera coniugale si preannuncia elettrizzante. La convivenza non sarà delle più serene, ma la vostra integrità e il desiderio di preservare il rapporto potranno stemperare le tensioni e le divergenze. Se siete single, anelate a trovare l'amore con la "A" maiuscola. Tuttavia, è improbabile che ciò accada. Perché non cogliete l'occasione per riflettere sulle vostre passate relazioni? Con il senno di poi, potreste trarne preziosi insegnamenti. Dopo un periodo di disordine causato dalla trascuratezza, è giunto il momento di riordinare i vostri affari o di risolvere una questione professionale che vi assilla. A quel punto, tutto si incanalerà nella direzione auspicata e starà a voi trarne vantaggio agendo concretamente, coltivando contatti utili o sollecitando supporto.

Voto: 7

Pesci – Non desidererete più evitare il confronto con il vostro partner d’amore. Imporrete le vostre opinioni e spingerete il vostro partner a rivelare i suoi pensieri. Successivamente, la vostra relazione procederà in modo più armonioso. Se siete single, vi sentirete vivaci, generosi e pieni di speranze positive in questa settimana. La vostra energia contagiosa attirerà gli altri, ma potreste sperimentare una lieve delusione in ambito sentimentale. Nel contesto professionale, godrete del supporto efficace del pianeta Giove. Sfruttate ogni istante! Avrete l'opportunità di realizzare progetti ambiziosi che richiedono coraggio, equilibrio e un forte spirito di iniziativa. Il vostro spirito competitivo sarà particolarmente acuto, quindi i vostri rivali dovranno fare molta attenzione. Voto: 8