Per i Gemelli questo è un momento di tensione per quanto riguarda le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 19 al 24 gennaio 2026. Per quanto riguarda i Pesci, invece, devono essere attenti a delle novità importanti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: questo non è un momento particolarmente positivo per i nati sotto questo segno. Vi sentite particolarmente inclini alla polemica e arrabbiati con il mondo, sia dal punto di vista dei rapporti sentimentali, sia in quelli professionali. Cercate di mantenere la calma e, soprattutto, di non fasciarvi la testa prima di cadere.

11° Toro: in amore potrebbe esserci qualche alto e basso, ma in fondo voi amate stare sulle montagne russe, in quanto la monotonia vi annoia e vi porta subito a stancarvi. Ad ogni modo, le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 19 al 25 gennaio vi invita a non prendere delle decisioni troppo affrettate.

10° Bilancia: le stelle vi spronano a trovare il lato positivo anche nelle cose più sgradevoli. Cercate di essere attenti e di non farvi prendere troppo la mano dall'istinto. In ambito professionale potrebbe essere giunto il momento di avanzare qualche pretesa in più.

9° Vergine: novità per quanto riguarda l'assetto professionale. Questo 2026 potrebbe portarvi una ventata di aria fresca e di cambiamenti, ma attenzione a non trascurare i vostri affetti.

In ambito sentimentale, invece, potrebbero esserci delle piccole tensioni dovute alla vostra assenza.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: questo è un momento emotivamente complesso per voi. Ci sono delle situazioni delicate in ballo, a cui vale la pena prestare attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, invece, è importante essere attenti e meticolosi, senza lasciarsi sfuggire particolari che potrebbero essere rilevanti.

7° Scorpione: quest'anno sarà particolarmente proficuo per voi, ma per poter godere dei risultati, sarà necessario avere pazienza. Nel frattempo, l'oroscopo della settimana vi esorta ad essere parsimoniosi, e aspettare tempi migliori prima di concedervi qualche sfizio in più.

6° Cancro: le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio vi invitano ad essere intraprendenti. Sia in amore sia nel lavoro potrebbero nascere delle occasioni interessante e degne di nota. Non siate troppo irruenti nelle decisioni, e contate fino a 10 prima di dire o fare cose di cui potreste pentirvi.

5° Capricorno: buon momento per quanto riguarda l'ambito professionale, specie per chi lavora in autonomia. Ci sono dei cambiamenti all'orizzonte, ma è importante essere attenti a non prendere delle decisioni in modo troppo affrettato. In amore è necessario essere pazienti.

Previsioni primi quattro segni in classifica

4° in classifica Leone: l'oroscopo vi invita ad essere intraprendenti e lungimiranti.

Allargate i vostri orizzonti verso nuovi confini, e vedrete che rimarrete piacevolmente colpiti. In amore stanno per accadere delle cose importanti, quindi, cercate di farvi trovare pronti.

3° Pesci: siate attenti e oculati nelle decisioni che prenderete in questo periodo, in quanto potrebbero condizionare in maniera importante il vostro futuro. Non siate troppo litigiosi, e cercate di risolvere alcune questioni in sospeso che vi hanno dato un po' di tormento ultimamente.

2° Ariete: buon momento per iniziare un nuovo progetto professionale. Ci sono degli interessanti cambiamenti in arrivo, ma è opportuno tenere gli occhi ben aperti. Le stelle vi invitano ad essere attenti alle nuove occasioni.

In ambito sentimentale, invece, dovete lasciarvi andare di più.

1° Acquario: le previsioni dell'oroscopo della settimana fino al 24 gennaio vi invita ad essere ottimisti. Questo è un ottimo momento per portare a termine degli obiettivi importanti. In amore potrebbe essere necessario fare qualche piccola scelta, mentre nel lavoro non dovete essere troppo puntigliosi.