Le anticipazioni del Paradiso delle Signore relative alla settimana che va dal 12 al 16 gennaio 2026 rivelano che per Rosa arriverà il momento di prendere una decisione drastica dopo aver scoperto l'esistenza della lettera segreta che Adelaide ha scritto a Marcello. Fulvio scoprirà la relazione tra Mario e Roberto e, rimanendone particolarmente turbato, manifesterà l'intenzione di dare le dimissioni dal grande magazzino. Momento concitato anche per Odile, la quale non riuscirà a capacitarsi della scelta di Adelaide.

Anticipazioni Paradiso delle Signore al 16 gennaio 2026: Rosa scopre la lettera di Adelaide per Marcello e prende una decisione drastica

Nelle puntate del Paradiso delle Signore che andranno in onda nella settimana fino al 16 gennaio 2026, Odile sarà molto turbata dalla scelta di Adelaide di ritirarsi in convento per cercare di ritrovare la sua serenità. Marcello e Rosa, dal canto loro, potranno godersi finalmente il loro amore, senza la presenza ingombrante di Adelaide. I due, così, si dedicheranno ai preparativi del loro matrimonio, scegliendo il luogo, ma una lettera inaspettata di Adelaide rischierà di turbare, per l'ennesima volta, la loro serenità. Marcello informerà Umberto di aver ricevuto una lettera contenente delle scuse da parte di Adelaide, e si preoccuperà di nasconderla a Rosa.

La donna, però, scoprirà l'esistenza di tale missiva e prenderà una decisione drastica.

Fulvio scopre la relazione tra Mario e Roberto e manifesterà la volontà di dimettersi dal grande magazzino

Fulvio deciderà di partire per Roma per affrontare Mario, dopo la fuga di quest'ultimo. In tale occasione, il protagonista farà una scoperta inaspettata, ovvero, verrà a conoscenza della relazione tra Mario e Roberto. Di ritorno da Roma, Fulvio deciderà di affrontare Roberto, il quale confermerà tutto sulla sua passata storia con Mario. Dopo aver appreso questa notizia, l'uomo sarà così turbato, al punto da palesare l'intenzione di licenziarsi dal Paradiso delle Signore, ma Marta avrà un'idea per convincerlo a restare.

Nel frattempo, al grande magazzino si discuterà per la sfida contro la GMM. L'umore di Odile, però, sarà così compromesso per la vicenda della madre, al punto da arrivare a ritirarsi dalla competizione. Preoccupato per la decisione della donna, Matteo si presenterà a Villa Guarnieri e proverà a far cambiare idea ad Odile, riuscendoci. La donna, così, si impegnerà con Greta per la realizzazione del costume di scena di Marina Valli. Umberto rimarrà molto colpito dalla cosa, sta di fatto che ringrazierà Matteo per aver spronato Odile.

Trame Paradiso settimana 12-16 gennaio: Irene gelosa di Johnny e Barbara

Le Veneri organizzeranno una serata al cinema per cercare di risollevare l'umore di Caterina, ma questo potrebbe non bastare.

Johnny, così, avrà una brillante idea per cercare di risollevare la situazione. Anche Barbara sarà molto turbata a causa di pene d'amore, sta di fatto che rifiuterà di prendere parte al battesimo del figlio di una cara amica, in quanto sarebbe l'unica a presentarsi da sola. Johnny, così si offrirà di accompagnarla. Vedendoli spesso insieme, Irene sembrerà convinta che tra i due ci sia una relazione, e ne rimarrà molto turbata. Tancredi, poi, proporrà ad uno dei redattori di Paradiso Donna di seguirlo a New York per intervistare la famosa scrittrice Susan Sontag.