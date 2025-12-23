Le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 5 all'11 gennaio 2026 invitano i nati sotto il segno del Sagittario ad aprirsi un po' di più. Per l'Ariete, invece, ci saranno delle risoluzioni in arrivo.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 5 all'11 gennaio vi invitano ad essere più decisi. Spesso perdete troppo tempo in chiacchiere, senza andare alla vera essenza delle questioni.

11° Vergine: momento un po' altalenante per quanto riguarda i nuovi incontri. Se siete single, potreste fare un po' fatica nel relazionarvi agli altri.

Dal punto di vista professionale, invece, è necessario essere coraggiosi e osare un po' di più.

10° Ariete: momento ideale per mettere da parte il rancore verso una persona a cui tenete, e risolvere le questioni in sospeso. Siete un po' troppo pessimisti secondo le previsioni dell'oroscopo della settimana, e questo non aiuterà certamente a risolvere alcune problematiche.

9° Scorpione: concentratevi un po' di più sui vostri obiettivi e i vostri interessi. In amore siete un po' titubanti circa una relazione che va avanti da parecchio tempo. A volte anche le storie più consolidate possono vivere momenti di cedimento. Se ne vale la pena, però, tutto si supera.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: cambiamenti interessanti dal punto di vista dei nuovi incontri sentimentali. Il consiglio è quello di gettarvi a capofitto nelle nuove conoscenze, senza psicanalizzare troppo chi avete di fronte. Ci sono delle novità in arrivo per voi anche per quanto riguarda il lavoro, ma non dovete essere troppo avventati in questa circostanza.

7° Toro: giornate piene di avvenimenti e di novità. Nel lavoro potreste portare a termine degli obiettivi importanti, mentre in amore è necessario essere un po' più chiari e onesti, in primis verso voi stessi, e poi verso la persona che avete di fianco.

6° Sagittario: l'oroscopo della settimana che va fino all'11 gennaio 2026 vi invita ad isolarvi di meno.

Se avete un problema o una difficoltà, affrontateli con l'aiuto delle persone a cui tenere. Non perdete tempo in chiacchiere o con persone che non meritano la vostra attenzione.

5° Capricorno: in amore è importante badare ai piccoli dettagli. Non prendete decisioni affrettate e avventate. Nel lavoro stanno per cominciare dei nuovi progetti interessanti, e voi non dovete fare altro che analizzarli e portarli a compimento. I desideri possono diventare realtà.

Previsioni astrologiche segni fortunati della settimana

4° in classifica Gemelli: siete in balia ai cambiamenti emotivi e pratici che state affrontando. Anche se la cosa potrebbe darvi qualche turbamento, il tutto ha uno scopo importante, ovvero, contribuire alla vostra rinascita interiore, ed esteriore, quindi, dovete esserne orgogliosi.

3° Cancro: buon momento per quanto riguarda l'amore. Una bella intesa si verrà a creare con i nati sotto i segni d'acqua. Ci saranno, invece, scintille con i segni di fuoco, ma la cosa importante è cercate di mantenere un briciolo di obiettività.

2° Pesci: le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 5 all'11 gennaio 2026 vi invitano a cogliere al volo alcune occasioni. Non siate timorosi di sbagliare, e ricordate che solamente chi non lavora non sbaglia mai.

1° Acquario: lo scetticismo che spesso vi contraddistingue si prepara a lasciare il posto ad una ventata di ottimismo e positività. Godetevi al meglio questo transito favorevole della Luna e non abbiate paura di osare e di mostrarvi per ciò che siete. Le buone azioni saranno ricompensate.