L'oroscopo della giornata di sabato 15 marzo annuncia un Acquario piuttosto aperto e sincero con il partner, aiutato dalla Luna e da Venere in buon aspetto, mentre l'Ariete non dovrà correre troppo in amore. I nativi Bilancia sentiranno il bisogno di fermarsi un momento e riflettere sulla loro posizione attuale, mentre il Capricorno sarà piuttosto rigido in amore.

Previsioni dell'oroscopo di sabato 15 marzo e graduatoria

Ariete: il vostro fine settimana non inizierà per il verso giusto secondo l'Oroscopo, complice la Luna in opposizione dal segno della Bilancia.

Venere sarà favorevole, e vi permetterà di essere flessibili nei confronti del partner, ma attenzione a non essere troppo esuberanti. In campo lavorativo andrete piuttosto bene grazie a Mercurio, ma con Marte in quadratura, meglio non caricarsi troppo di lavoro. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali stabili in questa giornata di domenica. La vostra settimana si concluderà in modo tranquillo: godetevi questa giornata insieme alle persone che amate, così come verrà. Sul posto di lavoro i vostri progetti saranno a buon punto. Attenzione però a non mettervi troppa fretta, se non volete commettere errori. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di domenica migliore in campo sentimentale per voi nativi del segno.

Ritroverete armonia all'interno del vostro rapporto grazie alla Luna che tornerà in buon aspetto. Se siete single sarà piacevole per voi poter stringere nuovi legami. In ambito lavorativo avrete voglia d'impegnarvi, di mettere alla vostra le vostre abilità, dimostrando di cosa siete capaci. Voto - 8️⃣

Cancro: gli astri vi suggeriranno di andarci piano in amore in questo periodo, considerato la presenza negativa della Luna e di Venere.

Single oppure no, se ci sono dei problemi in sospeso da risolvere, siate pazienti, ma soprattutto comprensivi nei confronti della vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti saranno impegnativi, ciò nonostante, mettendo a frutto la vostra esperienza e le energie che Marte vi darà, potreste riuscire a superare ogni ostacolo.

Voto - 7️⃣

Leone: periodo piacevole in amore per voi nativi del segno, grazie alla presenza benefica della Luna e di Venere. Soprattutto se siete single, se avete già qualcuno nel vostro cuore, potrebbe essere il periodo adatto per intensificare questo legame speciale. In quanto al lavoro, metterete a frutto le vostre idee, ottenendo risultati tutto sommando soddisfacenti, ammortizzando le spese. Voto - 9️⃣

Vergine: un quadro astrale non molto chiaro nei vostri confronti secondo l'oroscopo. Queste stelle non avranno molto da offrirvi, ma questo non vorrà dire che la vostra vita quotidiana sarà spiacevole. Soprattutto in amore, cercate di essere creativi, e trovare qualcosa di piacevole da fare con la persona che amate.

In ambito professionale potreste avere qualche preoccupazione economica, ciò nonostante cercherete di gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: l'astro argenteo passerà dal vostro segno zodiacale nel prossimo periodo, ciò nonostante, con Venere in opposizione dal segno dell'Ariete, non aspettatevi un rapporto affiatato. Avrete bisogno fermarvi un momento e di mettere in chiaro alcune cose del vostro rapporto, prima di lasciarvi andare alle emozioni. Anche sul posto di lavoro potrebbe aprirsi un momento di riflessione, nel tentativo di comprendere quale direzione prendere per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: questo cielo si farà un pò più anonimo in amore in questo inizio di fine settimana, ma vi permetterà comunque di stare bene insieme alla persona che amate.

Se siete single, studiate bene il rapporto con la vostra fiamma, senza essere troppo diretti. In campo professionale i vostri progetti saranno lungo la giusta direzione, con importanti occasioni che non potrete lasciarvi sfuggire. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che tornerà a splendere per voi nativi del segno. La Luna tornerà ad agire a vostro favore, permettendovi di vivere il vostro rapporto in modo più romantico e diretto. Se siete single questo sabato potrebbe essere quello giusto per avvicinarvi alla vostra fiamma. Sul posto di lavoro la vostra precisione e attenzione ai dettagli vi permetterà di sfornare progetti professionali di prima qualità. Voto - 9️⃣

Capricorno: in questo sabato di marzo le cose tra voi e il partner non andranno benissimo, considerato la Luna e Venere contro di voi.

Non sarà facile trovare una buona armonia tra voi e la persona che amate, soprattutto quando ci saranno opinioni contrastanti, rendendovi piuttosto rigidi. In campo professionale serviranno idee migliori per le vostre mansioni se volete ottenere risultati più interessanti. Voto - 6️⃣

Acquario: questa giornata di sabato vi vedrà piuttosto sinceri e trasparenti nei confronti del partner, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Dolcezza, pazienza e un po' di spirito faranno miracoli per godere di una splendida armonia, soprattutto se siete nati nella prima decade. In campo lavorativo forse potrebbe sfuggirvi qualche dettaglio, ma in generale, sarete capaci di mettere insieme progetti ben fatti.

Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna non sarà più in cattivo aspetto nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. Sarete capaci di ristabilire una buona intesa con la persona che amate: attenzione però a non correre troppo. In ambito lavorativo questo cielo vi darà buone opportunità, che dovrete sfruttare appieno per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣