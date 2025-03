L'oroscopo della giornata di domenica 30 marzo prevede un Ariete molto affettuoso e comprensivo grazie alla Luna, mentre i Gemelli vivranno emozioni difficili da comprendere. I Pesci saranno brucianti d'amore, mentre per i nativi del Sagittario sarà necessario un maggior dialogo con l'anima gemella.

Previsioni oroscopo domenica 30 marzo 2025 e classifica

Ariete: l'ultima domenica del mese si rivelerà piuttosto soddisfacente per voi nativi del segno. La Luna in congiunzione stabilizzerà il vostro rapporto con il partner, concedendovi momenti affettuosi e di comprensione tra di voi.

Per quanto riguarda il lavoro sarete molto concentrati sulle vostre idee, dimostrandovi efficienti anche nei momenti di difficoltà. Voto - 8️⃣

Toro: questa penultima giornata di marzo vi vedrà scalpitare secondo l'Oroscopo, considerato la posizione favorevole di queste stelle. In amore vivrete un rapporto sereno, godendo di una piacevole intesa che farà molto bene alla vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro potreste avere bisogno di qualcosa di nuovo, utile per poter mettere sul piatto progetti di più ampio respiro. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali non molto soddisfacenti a causa di queste stelle contrarie. Ci saranno emozioni difficili da capire all'interno della vostra relazione di coppia, con qualche incomprensione di troppo.

Complesso anche il settore professionale a causa di Mercurio in quadratura. Non sempre il vostro modo di fare si rivelerà efficace o adeguato per i colleghi. In ogni caso, cercate di non essere ostinati. Voto - 6️⃣

Cancro: questa settimana si chiuderà in modo davvero soddisfacente, nonostante la Luna in quadratura. Sicuramente troverete maggiore intesa tra voi e il partner, e a poco a poco, godrete di un rapporto migliore.

Sul posto di lavoro raggiungerete buoni risultati, grazie anche alla tenacia di Mercurio e Marte in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Leone: il vostro atteggiamento amichevole con il partner o con le persone che amate vi permetterà di trascorrere una domenica serena secondo l'oroscopo. Approfittate del periodo per fare qualcosa di diverso, ad esempio una piccola gita fuori casa.

Sul fronte professionale potrebbero arrivare buone idee, da utilizzare però in un momento più propizio. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale complessa in questo periodo a causa di Venere e di Mercurio contro di voi. Soprattutto in campo sentimentale, non sarà così semplice farvi comprendere dalla persona che amate. Un chiarimento potrebbe risolvere tutto, se usate le giuste parole. In ambito lavorativo Marte vi aiuterà a essere reattivi, ma con Mercurio in opposizione, meglio non fare il passo più lungo della gamba. Voto - 6️⃣

Bilancia: il rapporto con il partner ha conosciuto parecchi momenti di stanchezza nel precedente periodo. Adesso, con questo cielo più sereno, sarete capaci di vedere la vostra relazione da un punto di vista migliore.

Lentamente, riuscirete a sentirvi più vicini alla vostra anima gemella. Sul posto di lavoro piccole intuizioni potrebbero accendere la vostra ispirazione. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali che in questa domenica di marzo vi permetteranno di stare bene con voi stessi e con le persone che amate. Passione e reazioni romantiche saranno all'ordine del giorno, soprattutto per voi nati nella terza decade. Sul fronte professionale sarà possibile capire fin dove potete spingervi, sfruttando la posizione favorevole di stelle come Mercurio e Marte. Voto - 9️⃣

Sagittario: avrete bisogno di un dialogo più chiaro con la persona che amate affinché possiate vivere un rapporto più sereno. La Luna sarà favorevole, ma con Venere in quadratura attenzione a non essere troppo pretenziosi.

Anche nel lavoro dovrete gestire le vostre mansioni con parsimonia, evitando di imbattervi in situazioni che possono compromettere la vostra prestazione. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali soddisfacenti in questa giornata di domenica per voi nativi del segno. Con il partner ci saranno buone emozioni da vivere, ma attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche incomprensione. Per quanto riguarda il lavoro la vostra energia non sarà molta, ma avrete le giuste idee per cercare di essere efficienti. Voto - 8️⃣

Acquario: sarà una giornata emozionante per voi nativi del segno, ricca di momenti di piacevole intesa con la persona che amate. Vi lascerete coinvolgere dalle emozioni, costruendo un rapporto sano e convincente tra voi e la persona che amate.

Sul posto di lavoro avrete buone idee, ma alcune di essere saranno da affinare per poter essere realizzabili. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale solida in questa domenica di marzo grazie a Venere e Mercurio in buon aspetto. Single oppure no, saprete coniugare emozioni e maturità tra voi e la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul fronte professionale, con le giuste energie e una buona dose di creatività, arriveranno risultati importanti. Voto - 9️⃣