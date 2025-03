L'oroscopo della giornata di venerdì 28 marzo prevede un Ariete loquace in amore, determinato a mantenere una certa stabilità con il partner, mentre per il Cancro ci saranno imprevisti piacevoli da affrontare. Per il Sagittario è arrivato il momento di ascoltare e farsi ascoltare in amore, mentre lo Scorpione avrà idee ed energie da sfruttare per i propri progetti.

Previsioni oroscopo venerdì 28 marzo 2025 e classifica

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana abbastanza tranquillo secondo l'Oroscopo. In questo venerdì di marzo sarete loquaci nei confronti del partner, cercando di stare alla larga dai problemi e di godere di un buon rapporto.

Se siete single imparate a conoscere la vostra fiamma un po’ per volta. Sul fronte lavorativo Mercurio vi consentirà ancora una volta di gestire al meglio le vostre mansioni. Dovrete infatti riuscire a cavarvela anche da soli. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali solide in amore in questo venerdì di marzo. Vi sentirete bene con la persona che amate, capaci di affrontare qualunque ostacolo insieme, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul posto di lavoro attenzione a non mettere in dubbio ogni singola vostra iniziativa. Se avete delle buone idee, datevi da fare per poterle realizzare. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale non molto gradevole in questo periodo. Il vostro atteggiamento nei confronti del partner potrebbe non essere così convincente, e richiederà un po’ d'attenzione da parte vostra, limando alcuni lati del vostro carattere.

In quanto al lavoro meglio non correre troppi rischi per il momento. Potreste non avere sempre le capacità necessarie per gestire nel modo adatto le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Cancro: nel lavoro potrebbero esserci ancora degli imprevisti da superare. Tuttavia, saranno imprevisti piacevoli, che vi costringeranno a lasciare da parte la pigrizia e a mettervi in movimento.

Sul fronte amoroso la Luna e Venere stimoleranno il vostro rapporto, spingendovi a reagire in modo più romantico per godere di una relazione più interessante. Voto - 8️⃣

Leone: attenzione a non osare troppo nel lavoro in questo periodo. Sentirete una grande voglia di riscatto, soprattutto ora che Mercurio sta per arrivare in una posizione per voi più invitante, ciò nonostante, potrebbe non essere così semplice portare avanti progetti così ambiziosi.

In amore, avrete bisogno del sostegno del partner per superare le difficoltà e poter stare bene insieme, ora che questo cielo sarà meno influente. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà un venerdì poco entusiasmante per la vostra relazione di coppia, considerando la Luna e Venere contro di voi. Nel vostro rapporto potrebbero emergere delle problematiche, che non saranno così semplici da superare. Riguardo al lavoro, potrebbero emergere delle incertezze, che potrebbero costringervi a rivedere le vostre prossime mosse. Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo tutto sommato piacevole secondo l'oroscopo. La vostra relazione di coppia non brillerà più di tanto, ciò nonostante sarete sulla strada giusta per costruire un rapporto migliore.

In campo lavorativo avrete buone intuizioni, utili per uscire da alcune situazioni complesse, e poter andare avanti. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà un venerdì di grande fascino in amore per voi, grazie al sostegno della Luna e di Venere. Single oppure no, sarete attraenti e tanto apprezzati dalla vostra fiamma, costruendo un rapporto sincero e affiatato. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee chiare su come portare avanti i vostri progetti. Senza troppi giri di parole, sarete capaci di costruire il vostro successo. Voto - 9️⃣

Sagittario: con la Luna e Venere in cattivo aspetto non potrete pretendere miracoli in amore. Tuttavia, single oppure no, ascoltare e farsi ascoltare sarà un metodo molto utile per capire fin da subito cosa non funziona nel vostro rapporto e come stare bene insieme.

Sul posto di lavoro sarà necessaria cautela in quel che fate, soprattutto se volete continuare a mantenere una certa qualità nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo discreto in amore per voi nativi del segno. Sarà un venerdì molto utile per comprendere le vostre azioni e dare un tono più tranquillo e romantico alla vostra relazione di coppia. Sul fronte professionale la giornata sarà perfetta per pianificare iniziative o ampliare i vostri interessi: non sottovalutate le intuizioni che potrebbero rivelarsi preziose. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale molto dolce in questa giornata di venerdì. La vostra sensibilità nei confronti del partner vi permetterà di stabilire un rapporto appagante, capace di superare qualunque ostacolo.

Sul fronte lavorativo dimostrerete impegno in quel che fate, che verrà presto ripagato, nel momento in cui raccoglierete i frutti del vostro duro lavoro. Voto - 8️⃣

Pesci: con la Luna e Venere in buon aspetto, secondo l’oroscopo, non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione di coppia. Se siete single potrebbero arrivare occasioni ghiotte per essere felici insieme alla vostra fiamma. In ambito lavorativo metterete a frutto le vostre idee, che potrebbero darvi presto risultati davvero incoraggianti. Voto - 9️⃣