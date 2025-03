Secondo l'oroscopo dal 31 marzo al 6 aprile 2025, i nativi del Cancro avranno l’opportunità di realizzare operazioni finanziarie vantaggiose e risolvere controversie. I nati sotto il segno dell'Ariete potrebbero avere aspettative troppo alte verso le persone vicine, rischiando delusioni. Le persone appartenenti al segno dello Scorpione si ritroveranno a confrontarsi con le conseguenze economiche delle azioni fatte in passato.

Oroscopo da lunedì 31 marzo a domenica 6 aprile: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In questa settimana, potreste nutrire aspettative troppo elevate nei confronti delle persone a voi vicine, rischiando di rimanere delusi.

Per evitare la solitudine, cercate di comprendere le ragioni dietro i loro comportamenti. La vostra gestione finanziaria richiede maggiore attenzione: un impegno nel buonsenso e nel risparmio vi aiuterà a mantenere il controllo del vostro bilancio. Voto: 6

Toro – Darete priorità ai rapporti con le persone che vi circondano. Vi impegnerete a creare un'atmosfera serena e distesa. Non gradirete situazioni di tensione o complicazioni. L'influenza di Plutone si rivelerà positiva in ambito finanziario, portando notevoli guadagni dai vostri investimenti. Tuttavia, prestate attenzione: Plutone potrebbe rivoltarsi contro di voi se vi mostrate imprudenti o irragionevoli. Voto: 7

Gemelli – Il vostro ritmo di vita subirà un'impennata, passando da una tranquilla passeggiata a una corsa a perdifiato.

I vostri familiari e amici dovranno adeguarsi velocemente, senza richiedere spiegazioni. L'energia di Mercurio vi inviterà a fare pulizia, eliminando il superfluo e snellendo la vostra quotidianità. In campo economico, sentirete l'esigenza di prendere in mano la situazione, riorganizzando i vostri averi e vendendo ciò che potrebbe perdere valore.

Voto: 7

Cancro – Venere, in posizione armoniosa, veglierà sulla vostra casa, dove potrete assaporare una felicità discreta ma profonda. Un viaggio in famiglia si trasformerà in un'avventura memorabile, ricca di emozioni positive. La scoperta di luoghi insoliti e di nuove esperienze arricchirà e consoliderà i vostri affetti familiari.

Con Mercurio in questo aspetto, vi si presenterà l'occasione di realizzare operazioni finanziarie fruttuose e di porre fine a una controversia che si protrae da troppo tempo. Voto: 9

La situazione familiare ed economica: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Durante questa settimana, le stelle vi sorrideranno, favorendo un legame speciale con i vostri figli. Sarete capaci di trasmettere loro la vostra energia e di ascoltarli quando ne avranno bisogno, creando un'atmosfera serena e arricchente per entrambi. In ambito finanziario, la fortuna potrebbe bussare alla vostra porta, offrendovi opportunità per far fruttare le vostre entrate. Tuttavia, prestate attenzione all'influenza negativa di Giove, che potrebbe spingervi a spese impulsive e superflue.

Sarebbe un peccato sprecare i vostri risparmi, quando potreste destinarli a progetti più significativi. Voto: 7,5

Vergine – Questa settimana, potreste sentirvi sopraffatti dalle dinamiche familiari. Anche i piccoli inconvenienti potrebbero sembrarvi insormontabili. Cercate di non concentrarvi eccessivamente sui difetti. Con l'influenza positiva di Saturno, avrete l'opportunità di incrementare le vostre finanze, a condizione di non intraprendere investimenti rischiosi seguendo suggerimenti non qualificati. Potreste ricevere entrate da varie fonti: pagamenti arretrati, restituzione di debiti e donazioni o eredità. Voto: 6,5

Bilancia – Evitate di immischiarvi nelle dispute familiari, soprattutto se coinvolgono i vostri fratelli e sorelle, quando non siete direttamente coinvolti, per non esacerbare ulteriormente la situazione.

Prestate attenzione a ciò che dite e tenete bene a mente la nota di saggezza indù: "Quando parli, procura che le tue parole siano meglio del silenzio". L'influenza di Giove vi spingerà a risparmiare. La vostra riluttanza ad aprire il portafoglio in questo periodo, che non è tipica del vostro comportamento, sarà una grande sorpresa. L’Oroscopo vi consiglia di continuare su questa strada. Voto: 7

Scorpione – In questo periodo, potreste affrontare delle difficoltà nell'ambito familiare. I vostri cari potrebbero esprimere disappunto per la vostra apparente negligenza e cercare di farvi sentire in colpa. Tuttavia, non temete, poiché grazie all'influenza positiva di Giove, sarete in grado di riprendere il controllo della situazione.

Nettuno e Saturno eserciteranno la loro influenza sul settore finanziario. L'influsso di Nettuno non è necessariamente negativo; vi spingerà a confrontarvi con le conseguenze economiche delle vostre azioni e decisioni passate. Se avete gestito saggiamente le vostre finanze, riuscirete a mantenere l'equilibrio. In caso contrario, potreste trovarvi a dover fronteggiare debiti e prestiti che pesano notevolmente sul vostro bilancio. Voto: 6

Previsioni astrologiche fino al 6 aprile: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questa settimana, vi impegnerete a creare un'atmosfera di serenità. I vostri familiari, genitori e figli, vivranno un periodo di ottima salute. La vita in casa si preannuncia vivace e piena di calore.

Grazie agli effetti benefici di Mercurio, potrete godere della simpatia e dell'aiuto di persone degne di fiducia e stima. In alcuni casi, e se dimostrerete capacità diplomatiche, ciò potrebbe generare notevoli vantaggi finanziari. Voto: 8

Capricorno – Se vi si presenta l'occasione di trasferirvi in una tranquilla cittadina di provincia, coglietela al volo. Avrete la possibilità di godere dei comfort della vita moderna, senza i fastidi e l'inquinamento tipici delle grandi città. In poche parole, il meglio di entrambi i mondi. La settimana in arrivo potrebbe mettervi alla prova, con difficoltà finanziarie che dovrete affrontare in autonomia. In questi giorni, in cui i problemi sembreranno accanirsi contro di voi, dimostrate compostezza e coraggio, mantenendo una certa distanza emotiva dalle vostre preoccupazioni.

Voto: 6,5

Acquario – Durante questa settimana, i vostri legami familiari si rafforzeranno. Tuttavia, prestate attenzione a non permettere che questioni finanziarie incrinino il rapporto con i vostri fratelli. Con i vostri figli, adotterete un approccio più rigoroso, imponendo regole chiare e inderogabili. La fortuna vi sorriderà sul fronte economico, con possibili incrementi di entrate. Farete acquisti vantaggiosi, specialmente di beni di lusso o da collezione. Voto: 8

Pesci – Durante questa settimana, mostrerete una maggiore risolutezza nel gestire le questioni domestiche. Grazie all'influenza positiva della Luna, prenderete decisioni sagge riguardo alla vostra vita familiare. Potreste ricevere entrate inaspettate, che vi permetteranno di realizzare progetti a lungo desiderati, sia per migliorare la vostra attività professionale, sia per concedervi un viaggio di piacere. Tuttavia, l'oroscopo vi consiglia di non sperperare queste risorse in spese impulsive. Voto: 8