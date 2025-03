Sarà un sabato ko per il Capricorno, ultimo nella classifica dell'oroscopo del 29 marzo 2025. Al contrario, il Cancro si aggiudica la posizione più alta, vivendo una giornata florida di opportunità. Fase positiva, non solo per il Novilunio in Ariete ma anche per il verificarsi dell'eclissi solare che potrebbe mettere in ombra molte piccole incertezze: approfondiamo le previsioni del giorno segno per segno.

Classifica e oroscopo del 29 marzo: dai segni flop a quelli top del giorno

1️⃣2️⃣ - Capricorno - L'Oroscopo del giorno vi mette ko. Non solo sarete sotto pressione ma avvertirete addosso una stanchezza che appesantirà le vostre ore, rendendo più difficoltose le attività domestiche e lavorative.

Da tempo avvertite un calo di energia, probabilmente dovuto allo stress accumulato oppure ad un'alimentazione errata. Correte ai ripari e fate qualcosa che vi aiuti a riprendere in mano le redini della vostra vita. Con l’avvicinarsi della Pasqua, potreste ritrovarvi a fare degli acquisti ma cercate di non eccedere con le spese, specialmente se avete problemi economici. Non è facile gestire tutto, ma prendetevi delle pause per non sovraccaricarvi. A breve potrebbe arrivare una piacevole sorpresa che vi strapperà un sorriso. L'amore non sta andando molto bene. Chi è sposato o convive da tempo, non fa altro che farsi dispetti o discutere. Meritate una persona che vi scelga ogni giorno, non una che vi lasci nel dubbio.

1️⃣1️⃣ - Sagittario - Lasciare andare non significa perdere, ma fare spazio a qualcosa di meglio. Nonostante il vostro spirito vitale, ultimamente vi sentite 'scarichi'. In giornata fate attenzione alla guida e ascoltate con cura chi vi parla: un consiglio inaspettato potrebbe rivelarsi prezioso. Siete amanti dei viaggi e dell'avventura, ma fate attenzione alle persone con cui vi relazionate, perché non tutti sono sinceri con voi.

Rischiate di cadere in qualche tranello, quindi mantenete alta la guardia. Anche l'alimentazione merita più attenzione: state esagerando con zuccheri o sale, e un maggiore equilibrio potrebbe giovare sia al corpo che alla mente. In amore avvertite una mancanza, ma nemmeno voi sapete bene di cosa si tratti.

1️⃣0️⃣ - Ariete - L’amore non dovrebbe farvi sentire in gabbia, ma liberi di essere voi stessi.

Dovete mostrare carattere e determinazione, perché il vostro umore oscilla tra momenti di calma e scatti di nervosismo. In amore è fondamentale investire più tempo e pazienza, cercando di apprezzare le qualità del partner invece di dar peso solo ai difetti. Questo atteggiamento aiuterà a rafforzare il legame. Evitate di essere supponenti e approfittate della giornata per pianificare qualcosa di speciale per le festività pasquali, magari coinvolgendo la famiglia o il partner. Una cena romantica o un'uscita con gli amici potrebbero risollevare l’umore. Sarete tentati di accelerare i tempi per chiudere una questione in sospeso, ma è meglio procedere con prudenza.

9️⃣ - Toro - Non accontentatevi di una presenza che pesa più di un'assenza.

Pazienza e concentrazione saranno essenziali: fate attenzione a dove mettete i piedi. Potreste sentirvi distratti o avvertire qualche piccolo fastidio fisico. Alzarsi al mattino sembra sempre più difficile e rimandare la sveglia non aiuta a iniziare la giornata con il piede giusto. Chi lavora in proprio sta cercando di risollevarsi dopo un periodo di difficoltà economiche, in cui le spese hanno superato le entrate. Avete talento negli affari, ma a volte vi manca la sicurezza per mostrarlo al meglio. Il vostro impegno è rivolto a costruire basi solide per il futuro, non solo vostro ma anche della vostra famiglia. Uscite dagli schemi e non fermatevi alle apparenze: non tutto ciò che luccica è oro.

8️⃣ - Acquario - Una relazione sana nutre, non consuma: se vi svuota, non è amore. Siete spiriti liberi e creativi, con un’indole poetica e un carattere fuori dagli schemi. Questo periodo è stato fonte di ispirazione ma anche di momenti di frustrazione. Presto avrete l'opportunità di stupire chi vi circonda, ma per riuscirci dovrete liberarvi delle negatività. Un po’ di ordine in casa potrebbe aiutarvi anche a schiarire la mente. Non amate sentirvi intrappolati e vi offendete facilmente, ma i vostri amici sono pochi e sinceri, perché non sopportate la falsità. Se le ultime settimane sono state pesanti, concedetevi un piccolo momento di relax per ricaricare le energie.

7️⃣ - Leone - Non è il tempo passato insieme a definire l’amore, ma la qualità di ciò che vivete.

Siete un segno forte, maturo e razionale, ma ultimamente il lavoro e le questioni economiche occupano tutti i vostri pensieri. Cercate di essere più collaborativi: lavorare in sintonia con gli altri vi porterà migliori risultati e persino qualche riconoscimento. La giornata si concluderà con un po’ di meritato relax, magari davanti alla TV o con un buon libro. In amore la passione è alle stelle, quindi approfittatene per ravvivare il rapporto di coppia. Chi è single, per ora, si gode la propria indipendenza senza troppi pensieri.

6️⃣- Scorpione - Il vero amore non è fatto di promesse vuote, ma di gesti concreti. La giornata scorre senza particolari scossoni, ma potreste sentirvi un po’ giù di tono, forse influenzati dal tempo o da pensieri che vi affliggono.

Siete molto legati alla famiglia e agli amici più stretti, per i quali siete sempre pronti a schierarvi senza esitazione. Alcuni di voi stanno attraversando un periodo complicato, con una scelta importante da affrontare. Affidatevi alla vostra forza di volontà e al vostro istinto, che raramente vi tradisce. Rimandare le decisioni non serve: affrontate ciò che vi preoccupa e toglietevi subito il pensiero.

5️⃣- Bilancia - Le relazioni interpersonali saranno al centro della vostra giornata. Le amicizie meritano attenzione e non vanno sottovalutate, mentre le coppie affiatate potranno contare sul reciproco supporto. Saranno ore vivaci e positive per l’amore, regalandovi emozioni intense. Quando vi sentite amati, trovate più sicurezza in voi stessi, quindi lasciate emergere il vostro lato migliore.

Non evitate situazioni incerte, affrontate i vostri timori con determinazione: solo così riuscirete a brillare davvero. Chi vi ama davvero non vi farà mai sentire inadeguati o poco importanti.

4️⃣- Pesci - Dire addio a chi non vi valorizza è il primo passo per dire sì a voi stessi. Vi attende un venerdì promettente. Il lavoro non mancherà e sarete impegnati come sempre, ma la vostra mente rischia di perdersi in distrazioni. Fate attenzione a non lasciarvi trascinare troppo dai pensieri. Preferite stare al caldo piuttosto che uscire con il maltempo, ma cercate di non isolarvi troppo. In amore, chi è in procinto di sposarsi potrebbe sentirsi agitato e insicuro: concedetevi un momento di relax per ritrovare serenità.

3️⃣ - Vergine - Non temete la solitudine: è meglio stare soli che sentirsi soli in due. Questa giornata vi offre un’opportunità per guardare dentro voi stessi e fare chiarezza su ciò che volete davvero. Conciliare vita privata e lavoro non è semplice, ma con un po’ di organizzazione riuscirete a gestire tutto. Approfittate del momento per portare avanti i vostri impegni e riflettere sui vostri obiettivi futuri. Imparate ad avere più fiducia nelle vostre capacità e ad essere costanti nel perseguire ciò che desiderate. Fate attenzione all’alimentazione e limitate il consumo di caffeina.

2️⃣ - Gemelli - L’amore più importante è quello che date a voi stessi. Curiosi, dinamici e sempre pronti a nuove esperienze, siete ottimi amici e compagni di vita.

In questo periodo sentite il desiderio di viaggiare e sperimentare qualcosa di nuovo. Questa è una giornata ricreativa. Vi rimetterete in carreggiata. Le stelle consigliano di iniziare a pianificare un’avventura estiva che vi entusiasmi e, se possibile, qualcosa da fare nel periodo pasquale (anche se mancano ancora diverse settimane). A fine giornata, concedetevi una piccola gratificazione per l’impegno e l’energia che avete dedicato ai vostri progetti.

1️⃣ - Cancro - Chiudere una porta oggi significa aprire mille possibilità domani. Le stelle favoriscono una giornata serena e ricca di buone notizie. Potreste ricevere una visita o una telefonata importante, che vi farà piacere. Precisi e organizzati, non amate le improvvisazioni né la falsità, e preferite pianificare ogni dettaglio con cura.

La Pasqua sarà un’occasione speciale da trascorrere con le persone a voi più care, ma già da adesso dovrete organizzarla perché le cose fatte all'ultimo minuto sono costose e riescono male. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle piacevoli sorprese, quindi mantenetevi ricettivi.