L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 marzo 2025 premia i Gemelli con il primo posto in classifica. Al contrario, il Leone sarà ultimo in graduatoria, affrontando un periodo alquanto difficoltoso. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche per tutti i segni.

Classifica e oroscopo settimanale 17-23 marzo: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Leone - La settimana si preannuncia piuttosto difficoltosa. Sarete chiamati a gestire situazioni che metteranno alla prova la vostra pazienza e determinazione. Il lavoro si presenterà carico di sfide, con incarichi che richiederanno uno sforzo maggiore del solito e colleghi che potrebbero non essere di grande aiuto.

Nonostante ciò, il vostro spirito combattivo vi aiuterà a superare ogni difficoltà, anche se la stanchezza potrebbe farsi sentire. Cercate di ritagliarvi dei momenti di pausa per non esaurire del tutto le energie. In amore, le tensioni saranno dietro l'angolo, soprattutto nelle coppie di lunga data, dove incomprensioni e piccoli screzi potrebbero minare la serenità del rapporto. Sarà fondamentale evitare di alimentare polemiche inutili. Nel fine settimana, cercate di dedicare più tempo a voi stessi, magari concedendovi qualche momento di svago per staccare la mente.

1️⃣1️⃣- Scorpione - Un periodo di incertezze e riflessioni profonde caratterizzerà la vostra settimana. Avrete la sensazione di non riuscire a trovare una direzione chiara nelle vostre scelte, sia in ambito professionale che personale.

Questa confusione potrebbe portarvi a rimuginare eccessivamente, facendo emergere vecchi dubbi che credevate ormai risolti. È importante non lasciarsi sopraffare dall'ansia e affrontare ogni questione con calma e lucidità. Per chi è in coppia, sarà necessario trovare un punto di incontro con il partner, evitando discussioni che potrebbero sfociare in litigi accesi.

I single, invece, potrebbero sentirsi demotivati nella ricerca dell'amore, ma non è il momento di forzare le cose: lasciate che tutto accada con naturalezza. La settimana si concluderà con un leggero miglioramento dell'umore, soprattutto se riuscirete a distrarvi con attività piacevoli e rigeneranti.

1️⃣0️⃣- Ariete - Dopo un periodo piuttosto instabile, finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo.

Anche se le difficoltà non sono del tutto superate, inizierete a vedere qualche segnale positivo. Avrete modo di riorganizzare la vostra quotidianità e prendere decisioni più consapevoli per il futuro. Sul lavoro, potrebbero arrivare nuove opportunità, ma sarà necessario valutare con attenzione ogni proposta prima di accettarla. La creatività sarà il vostro punto di forza, soprattutto tra lunedì e martedì, quando avrete intuizioni brillanti che potrebbero rivelarsi vincenti. In ambito sentimentale, le coppie ritroveranno maggiore complicità, mentre i single avranno la possibilità di fare incontri interessanti, soprattutto attraverso i social. Nel weekend, concedetevi del tempo con le persone care: organizzare un'attività di gruppo potrebbe essere il modo ideale per rafforzare i legami familiari e amicali.

9️⃣- Toro - La settimana sarà caratterizzata da numerosi impegni che vi terranno costantemente occupati. Tra lavoro, casa e responsabilità familiari, potreste sentirvi sopraffatti dalla mole di cose da fare. Tuttavia, riuscirete a gestire tutto con determinazione e metodo, ottenendo risultati soddisfacenti. Se avete avuto delle preoccupazioni legate alla salute o al benessere fisico, noterete un miglioramento graduale, ma sarà fondamentale non trascurarsi e mantenere uno stile di vita equilibrato. Nel weekend, una serata all'insegna del relax e del divertimento vi aiuterà a recuperare energie. Per quanto riguarda il settore finanziario, potrebbero arrivare piccoli guadagni inattesi che, seppur modesti, rappresenteranno un segnale positivo verso una ripresa economica.

8️⃣- Capricorno - Una settimana ancora piuttosto faticosa, ma la resilienza sarà la vostra arma segreta. Affronterete giornate dense di impegni e responsabilità che metteranno alla prova la vostra capacità di adattamento. In famiglia potrebbero verificarsi tensioni dovute a divergenze di opinione o problemi organizzativi, ma sarà importante mantenere la calma ed evitare di esasperare la situazione. Il lavoro continuerà a richiedere il massimo della concentrazione, ma i vostri sforzi non passeranno inosservati e potrebbero portarvi a ottenere qualche piccolo riconoscimento. L’amore sarà un terreno instabile, soprattutto per chi vive una relazione a distanza o per chi ha subito una recente delusione.

Meglio non prendere decisioni affrettate e lasciare che il tempo porti maggiore chiarezza nei sentimenti.

7️⃣- Acquario - Dopo settimane di incertezze, finalmente inizierete a vedere una piccola ripresa. Le difficoltà non sono del tutto scomparse, ma la vostra capacità di adattamento vi aiuterà a trovare soluzioni efficaci. Nel lavoro, arriveranno riscontri positivi, soprattutto per chi ha seminato con impegno negli ultimi mesi. In amore, chi è in coppia ritroverà un dialogo più aperto e sincero, mentre i single potrebbero fare nuove conoscenze interessanti, soprattutto sui social. Il weekend sarà ideale per concedervi un po’ di svago e ricaricare le energie, magari dedicandovi a un’attività creativa o sportiva.

6️⃣- Sagittario - La prudenza sarà la chiave per affrontare la settimana nel modo giusto. Vi sentirete riflessivi e desiderosi di comprendere meglio ciò che davvero conta nella vostra vita. Un evento inaspettato potrebbe costringervi a rivedere i vostri piani, ma non sarà necessariamente un male: a volte, le svolte improvvise portano a nuove opportunità. In amore, ci sarà la possibilità di rafforzare un legame o, al contrario, di comprendere che è giunto il momento di voltare pagina. La salute richiederà maggiore attenzione, soprattutto per chi è soggetto a disturbi stagionali o a cali di energia.

5️⃣- Pesci - Settimana all’insegna della stabilità e del benessere. Avrete modo di dedicarvi a ciò che vi appassiona, trovando soddisfazione nelle piccole cose.

Per chi studia o lavora da casa, ci saranno risultati positivi e opportunità interessanti. In amore, vivrete momenti di intensa complicità con il partner, mentre i single potranno lasciarsi andare a nuove emozioni. Il weekend porterà buone notizie e un’atmosfera serena che vi permetterà di rilassarvi e godervi il tempo libero.

4️⃣- Bilancia - Una settimana positiva sotto molti aspetti. Vi sentirete più sereni e sicuri di voi stessi, il che vi permetterà di affrontare ogni situazione con maggiore determinazione. Nel lavoro, arriveranno gratificazioni e possibili riconoscimenti, mentre in ambito sentimentale le relazioni saranno solide e appaganti. Alcuni di voi potrebbero ricevere una proposta interessante, sia in amore che nel lavoro.

La salute sarà stabile e il vostro umore risulterà ottimista. Nel weekend, concedetevi del tempo per voi stessi, magari facendo qualcosa di speciale che vi faccia sentire appagati e felici.

3️⃣ - Cancro - Dopo un periodo piuttosto instabile, finalmente si apre una settimana in cui potrete respirare un po’ di sollievo, anche se le sfide non mancheranno. Sentirete dentro di voi un’energia nuova, ma sarà importante incanalarla nel modo giusto, senza lasciarvi trascinare dall'impulsività. Sul piano emotivo, vi renderete conto di aver bisogno di maggiore equilibrio, sia nei rapporti familiari che in quelli sentimentali. Alcune discussioni potrebbero accendere piccoli focolai di tensione, ma se gestirete tutto con calma e lucidità, riuscirete a riportare serenità nelle vostre giornate.

Nel lavoro e nelle attività quotidiane ci sarà la possibilità di riprendere in mano progetti lasciati in sospeso, magari con nuove prospettive. Per chi studia, sarà un buon momento per concentrarsi con maggiore disciplina e ottenere risultati concreti. Il fine settimana porterà momenti più leggeri e spensierati, anche se qualche pensiero di troppo continuerà a farvi compagnia. Se avete bisogno di staccare la spina, concedetevi una passeggiata o qualche ora di relax in compagnia di persone fidate.

2️⃣- Vergine - Settimana favorevole per voi, che vi sentirete particolarmente ispirati e in sintonia con il vostro mondo interiore. Avrete voglia di rallentare i ritmi e di concentrarvi su ciò che vi fa stare bene, magari dedicandovi a qualche passione trascurata o a momenti di riflessione.

La vostra sensibilità sarà molto accentuata, e questo vi permetterà di cogliere sfumature che agli altri sfuggono. In amore, chi è in coppia potrebbe vivere giorni di grande complicità, mentre chi è single avrà l’opportunità di incontrare persone interessanti, purché si metta in gioco senza troppe riserve. Nel lavoro e nello studio avrete la possibilità di mostrare il vostro valore, soprattutto se saprete sfruttare la creatività che in questo periodo sarà particolarmente vivace. Non abbiate paura di osare o di proporre idee innovative. Sul piano fisico e mentale, vi sentirete abbastanza in forma, anche se sarà fondamentale evitare di accumulare troppo stress. Un po’ di movimento e qualche ora all’aria aperta potranno aiutarvi a mantenere l’equilibrio.

1️⃣- Gemelli - Dopo settimane cariche di impegni e pensieri, finalmente arriva un periodo in cui potrete tirare un sospiro di sollievo e godervi un po’ più di stabilità. La vostra mente sarà più serena e avrete maggiore chiarezza sulle situazioni che vi circondano. Nel lavoro, chi ha dovuto affrontare difficoltà o rallentamenti noterà i primi segnali di ripresa, anche se sarà necessario mantenere alta l’attenzione per evitare di commettere errori di valutazione. Per chi è alla ricerca di nuove opportunità, il consiglio è di non avere fretta e di valutare ogni proposta con occhio critico. Dal punto di vista sentimentale, chi è in coppia potrà riscoprire un’intesa più profonda, mentre per i single potrebbe esserci un incontro interessante, magari in un contesto inaspettato. La settimana si chiuderà con un weekend rilassante, ideale per trascorrere del tempo di qualità con amici o familiari. Se avete bisogno di rigenerarvi, concedetevi qualche ora tutta per voi, magari dedicandovi a un’attività che vi dia benessere.