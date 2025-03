L'oroscopo settimanale dal 31 marzo al 6 aprile 2025 si fa portavoce di intensi momenti, anche se i nati del Gemelli si sentiranno fiacchi. Buone notizie, invece, per il Cancro, che si accinge a lasciare alle spalle un difficile periodo. Approfondiamo le previsioni segno per segno.

Oroscopo dal 31 marzo al 6 aprile: Toro avrà bisogno di riposo

Ariete – In questo periodo sentite un forte desiderio di farvi notare nel lavoro. Volete dimostrare a tutti di cosa siete capaci e di avere talento, impegno e determinazione. Vi piace la competizione e non avete paura di affrontare nuove sfide.

Se però la famiglia vi mette dei paletti o cerca di farvi desistere, non lasciate che i loro timori vi fermino. Le occasioni vanno colte quando si presentano, anche se questo significa cambiare città o addirittura trasferirsi all'estero. Non abbiate paura di lasciare il vecchio per il nuovo: quello che si perde per strada non sempre si può recuperare. In amore, vi sentite pieni di passione in alcuni momenti, mentre in altri tendete a chiudervi in ​​voi stessi. Cercate di trovare un equilibrio, perché il vostro partner potrebbe sentirsi confuso dai vostri continui cambiamenti di umore.

Toro – Avete sempre mille cose da fare e vi sembra di dover sostenere tutto sulle vostre spalle. Vi prendete cura della casa, del lavoro, della famiglia e persino degli amici, senza mai concedervi una pausa.

Ma ricordate che non siete una macchina: avete bisogno di riposo e di momenti di relax per ricaricare le energie. Dormire di più e prendervi del tempo per voi vi farà sentire meglio. Per quanto riguarda i soldi, potete stare tranquilli, perché non ci sono grandi problemi economici all'orizzonte. In amore, potrebbe esserci qualche piccolo malinteso con il partner, ma nulla di irrisolvibile.

Siete persone affidabili e sincere, quindi riuscirete a chiarire ogni cosa. Dopo un periodo difficile, arriverà un po' di serenità e tutto tornerà come prima, se non addirittura meglio.

Gemelli – Vi sentite un po' giù di tono e meno energici del solito. Di solito siete persone piene di idee e voglia di fare, ma alla fine vi sembra di non riuscire a concludere nulla.

Il lavoro procede a rilento, e anche chi studia fatica a migliorare i propri voti. Dovete ritrovare la grinta e la voglia di mettervi in ​​gioco, senza lasciarvi scoraggiare dalle difficoltà. Avete tanti sogni nel cassetto e molte qualità che aspettano solo di essere valorizzate. Se nella tua relazione ci sono stati momenti di freddezza o distanza, è il momento di risolvere le cose con un confronto sincero. Ammettere le proprie colpe e fare un passo verso l'altro aiuterà a ristabilire l'armonia. Se potete, concedetevi un viaggio o una piccola vacanza rilassante, magari in un centro benessere o in un luogo immerso nella natura.

Cancro – Dopo un periodo complicato, finalmente le cose iniziano a migliorare.

Vi portate dentro il peso di un'esperienza difficile che vi ha turbato, ma ora è il momento di guardare avanti e lasciarsi tutto alle spalle. Concentratevi su ciò che vi fa stare bene e provate a godervi di più la vita. Sul lavoro, qualcuno si accorgerà del vostro impegno e vi farà i complimenti per quello che avete fatto. Potrebbero arrivare anche buone notizie dal punto di vista economico. In amore, chi è single potrebbe iniziare a provare un sentimento speciale per qualcuno di nuovo, mentre chi è già in coppia vivrà momenti di grande complicità. Qualcuno potrebbe anche pensare di organizzare un viaggio. Questo è il momento giusto per fare progetti e rimettersi in forma in vista della bella stagione.

Leone – Siete persone molto precise e attente nel vostro lavoro. Vi impegnate con serietà e non vi lasciate distrarre, per questo spesso risultate più preparati degli altri. Tuttavia, non tutti apprezzano il vostro talento: qualcuno potrebbe invidiarvi e cercare di mettervi i bastoni tra le ruote, perfino chi dovrebbe sostenerci, come i capi oi colleghi più esperti. Non lasciatevi ingannare da sorrisi falsi o atteggiamenti ambigui, e continuate per la vostra strada senza farvi condizionare. Nei prossimi giorni potresti ricevere una telefonata o un messaggio da un parente o da un amico che non sente da un po'. In amore, sentite il bisogno di costruire qualcosa di stabile e sicuro. Se hai una relazione, potresti iniziare a pensare di allargare la famiglia.

Vergine – Sul lavoro e nello studio è importante essere prudenti. Anche se vi fidate delle persone intorno a voi, è sempre meglio stare attenti, perché non tutti sono sinceri. Qualcuno potrebbe cercare di approfittarsi della vostra bontà e della vostra disponibilità. Anche nei rapporti con i vicini di casa è meglio non abbassare la guardia. Dal punto di vista economico, è un buon momento per riflettere bene sulle spese. Prima di fare un acquisto importante, fate una lista dei pro e dei contro e chiedetevi se è davvero necessario. In amore, la sincerità è la chiave per costruire un rapporto solido e duraturo. Se ci sono stati problemi con il partner, cercate di parlarne con calma, senza alzare i toni.

Bilancia – Fate attenzione a chi lavora con voi. Qualcuno potrebbe provare invidia nei vostri confronti e cercare di ostacolarvi. Siete persone molto creative e talentuose, e chi vi sta intorno se ne accorge. Potreste avere un guadagno inaspettato, magari grazie a un colpo di fortuna. In amore, siete molto apprezzati, ma fate attenzione: qualcuno sta giocando con il fuoco e potrebbe trovarsi in situazioni complicate.

Scorpione – Siete persone molto ambiziose e non avete paura di impegnarvi al massimo per ottenere ciò che desiderate. Tuttavia, a volte vi caricate di troppi impegni e rischiate di esaurire le energie. Se continua a mettere il lavoro davanti a tutto, potresti arrivare a un punto in cui qualcosa va storto.

Cercate di trovare un equilibrio. In amore, la gelosia può essere un problema: fidarsi di chi si ama è fondamentale per vivere serenamente. Se potete, concedetevi una gita al mare o una passeggiata all'aria aperta.

Sagittario – In questo periodo fate scelte poco ragionate sul lavoro e potreste commettere qualche errore. I colleghi non vi rendono la vita facile, anzi, alcuni potrebbero mettervi in ​​difficoltà. Dal punto di vista economico, non siete bravissimi a gestire i soldi: meglio fare più attenzione. In amore, vi sentite confusi e indecisi tra due situazioni diverse.

Capricorno – Siete molto intuitivi e riuscite a capire subito quando qualcosa non va. I progetti su cui sto lavorando sono ambiziosi, ma per realizzarli dovete ampliare i vostri orizzonti.

Se vi propongono di studiare o specializzarvi, non abbiate paura di accettare.

Acquario – Siete persone pratiche, che amano passare dalle parole ai fatti. Anche se vi piace sentirvi liberi, nella realtà siete molto legati alla famiglia. Avete la sensazione di aver fatto le scelte giuste e vi sentite sicuri delle vostre decisioni.

Pesci – Secondo l'Oroscopo della settimana, state imparando a gestire meglio i soldi, evitando sprechi inutili. Chi cerca lavoro avrà buone possibilità di trovare qualcosa di interessante. In amore, fidatevi del vostro cuore e seguite le vostre emozioni. Per chi è single, potrebbero esserci incontri interessanti e nuove amicizie.