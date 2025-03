Secondo l'oroscopo del 23 marzo questa prima domenica di primavera è la giornata ideale per rallentare un attimo e godersi le piccole cose. La Bilancia vola alto, con emozioni leggere e bei momenti da condividere. Il Capricorno si muove in punta di piedi verso nuovi traguardi, mentre il Cancro attraversa una giornata un po’ altalenante. Il Leone è in gran forma, pronto a brillare. Per i Gemelli, invece, è il momento giusto per ascoltare di più e parlare un po’ meno. Approfondiamo ora le previsioni per tutti con le relative pagelle giornaliere.

L'oroscopo di domenica 23 marzo: Sagittario fa un incontro interessante, Gemelli sotto stress

♈ Ariete (Voto: 9) - Giornata piena di energia. Siete in vena di fare, dire, risolvere. Occhio solo a non strafare: una scelta impulsiva potrebbe complicare qualcosa in amore. Sul lavoro, una sfida interessante vi stuzzica. Sfruttatela, ma con testa.

♉ Toro (Voto: 7) - Domenica un po’ pigra, ma non è un male. Prendetevi del tempo per voi. Nelle relazioni c’è bisogno di rassicurazioni, soprattutto se avete evitato certe conversazioni. A tavola occhio agli eccessi: godetevi il piacere, ma senza esagerare.

♊ Gemelli (Voto: 6) - Tante parole, poca voglia di ascoltare. Cercate di bilanciare meglio. In amore potrebbe servire più presenza e meno distrazioni.

Vi sentite un po’ stanchi? Colpa del mentale sempre in overdrive. Spegnete il cervello, almeno per un po’.

♋ Cancro (Voto: 5) - Domenica un po’ sulle montagne russe. Sensibilità alle stelle e umore ballerino. Non prendete decisioni importanti oggi, soprattutto in amore: rischiate di leggere male le situazioni. Meglio fare qualcosa che vi fa stare bene, anche da soli.

♌ Leone (Voto: 9) - Grinta da vendere. Vi svegliate col piede giusto e la voglia di splendere si vede. Ottimo feeling con chi vi sta accanto, soprattutto se smettete di voler avere sempre l’ultima parola. Un invito inaspettato potrebbe rivelarsi interessante.

♍ Vergine (Voto: 6) - Avete bisogno di silenzio e ordine, ma intorno a voi c’è un po’ di caos.

Niente panico: anche oggi riuscite a cavarvela, basta non voler sistemare tutto. In amore meglio non cercare il pelo nell’uovo.

♎ Bilancia (Voto: 10) - Cuore leggero, testa libera. Giornata perfetta per lasciarvi andare a emozioni belle, anche piccole. In amore c’è equilibrio, e finalmente vi sentite ascoltati. Se aspettavate una risposta o una conferma, potrebbe arrivare.

♏ Scorpione (Voto: 8) - Intuito al massimo. Oggi riuscite a leggere tra le righe e capire cose che gli altri non notano. Buona intesa con una persona che ultimamente vi confondeva. Sul lavoro lasciatevi guidare dal fiuto: non sbaglia.

♐ Sagittario (Voto: 7) - Giornata tranquilla ma non piatta. Qualche spunto interessante vi arriva da una chiacchierata leggera, di quelle che aprono la mente.

In amore serve più gioco, meno serietà. Prendetevi il lusso di non pianificare.

♑ Capricorno (Voto: 8) - Silenziosi ma efficaci. Anche oggi trovate il modo per portare avanti un’idea o un obiettivo. Non sarà una domenica “da divano”, ma nemmeno pesante. In amore siete presenti, anche senza troppe parole.

♒ Acquario (Voto: 8) - Dopo giorni un po’ nervosi, arriva una domenica soft. Vi sentite di nuovo voi stessi, con quella voglia di fare le cose a modo vostro. In coppia si torna a respirare, anche grazie a un dialogo più spontaneo.

♓ Pesci (Voto: 7) - Sensibili, sì, ma ora anche più lucidi del solito. Un sogno nel cassetto torna a bussare e forse è il momento di riprenderlo in mano. In amore, evitate di idealizzare troppo chi avete accanto. Guardate bene, con dolcezza ma anche con realismo.