L'oroscopo della giornata di domenica 23 marzo annuncia una forte intraprendenza per i nativi Sagittario, spinti dalla posizione favorevole del pianeta Mercurio, mentre l'Ariete penserà più in grande grazie a Giove. L'Acquario dimostrerà una buona organizzazione nei propri progetti professionali, mentre i nativi Scorpione saranno pervasi da una grande energia.

Previsioni oroscopo domenica 23 marzo 2025 e graduatoria

Ariete: l'ultima giornata della settimana vi vedrà particolarmente ambiziosi dal punto di vista professionale, grazie alla presenza benefica di Giove, in sestile dal segno dei Gemelli.

Avrete modo di pensare in grande i vostri progetti, con idee particolarmente ambiziose, che potrebbero portarvi lontano. Sul fronte amoroso invece, meglio essere cauti in questa domenica di marzo, considerata la presenza ostile della Luna. Voto - 7️⃣

Toro: il vostro buon umore si noterà tutto in questa domenica di marzo grazie alla Luna in trigono. Single oppure no, dimostrerete simpatia, ma soprattutto grande interesse nei confronti della vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro avrete buone idee ed energie da gestire per i vostri progetti. Avrete modo di raggiungere risultati piuttosto interessanti. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali positive in questo periodo per voi nativi del segno.

In amore godrete del sostegno di stelle come Venere in sestile per poter stare bene insieme alla persona che amate. Se siete single cercate di dare più spazio a un rapporto che potrebbe rivelarsi molto intrigante. Nel lavoro sarete sulla buona strada per gestire nella maniera adeguata le vostre mansioni, ma attenzione a non uscire fuori dal seminato.

Voto - 8️⃣

Cancro: non sarà il caso di creare discussioni con il partner per questioni da poco secondo l'Oroscopo. La Luna e Venere saranno contro di voi, causando momenti di tensione non molto semplici da gestire. Sul fronte professionale Marte porterà buone energie, che però dovrete trovare il modo di sfruttare per portare in alto i vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Leone: chiuderete questa settimana con discreto ottimismo secondo l'oroscopo Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete vi metterà a vostro agio, regalandovi momenti di piacere con la vostra dolce metà. Sul posto di lavoro potrebbe essere un buon momento per sperimentare e provare a gestire in modo differente le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Vergine: quadro astrale piuttosto fortunato in questa giornata di domenica. La Luna vi darà un po’ di fortuna in amore, spingendovi a usare le giuste parole per riuscire a conquistare il cuore della vostra fiamma. In quanto al lavoro, vi sentirete abbastanza coinvolti nei vostri progetti, ma per il momento meglio non correre troppi rischi. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà una domenica tesa in amore a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto.

Single oppure no, considerate che qualcuno potrebbe non essere di buon umore, di conseguenza, potrebbe essere complicato cercare di mantenere un buon equilibrio tra voi e le persone che amate. In quanto al lavoro un po’ di buonsenso sarà molto utile per evitare di mettervi in situazioni rischiose, in un periodo poco appagante di risultati. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vi vedrà pervasi da una grande energia secondo l'oroscopo. Marte in trigono vi spingerà a dare il massimo, preparandovi a un periodo più interessante e propizio per i vostri progetti lavorativi. In campo amoroso la Luna porterà saggezza e buoni sentimenti nei confronti della persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Sagittario: vi sentirete in buona forma e con una forte intraprendenza in questa giornata di domenica. Soprattutto sul posto di lavoro, avrete le carte giuste per riuscire a ottenere tanto dalle vostre idee e dai vostri progetti. In campo amoroso potrete contare su Venere in trigono per dimostrare in modo deciso i vostri sentimenti. Voto - 9️⃣

Capricorno: questa settimana di marzo si chiuderà con un po’ di speranza in amore per voi nativi del segno. La Luna in congiunzione al vostro segno sarà di grande aiuto per la vostra relazione di coppia per riuscire a metterci una pezza ad alcune discussioni, che forse troveranno presto risoluzione. In ambito lavorativo ci sarà ancora molto da fare affinché possiate tornare completivi.

Voto - 6️⃣

Acquario: dimostrerete una buona organizzazione nei vostri progetti professionali secondo l'oroscopo. Mercurio in sestile porterà buone idee, e con Giove in trigono avrete anche un pizzico di fortuna. Sul fronte amoroso sarà una domenica abbastanza tranquilla, fatta di momenti di condivisione, che rafforzeranno il vostro legame. Voto - 8️⃣

Pesci: sarà una giornata piacevole per la vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo. In questa domenica, potrete contare sulla Luna in buon aspetto per costruire un rapporto appagante con la vostra anima gemella. Nel lavoro è arrivato il momento di pensare alle prossime mosse da fare, anche in vista di alcuni cambiamenti. Voto - 7️⃣