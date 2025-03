L'oroscopo di domani 23 marzo 2025 è scandito dai raggi della Luna in Capricorno. Determinazione e concretezza, sono le parole chiavi di queste 24 ore domenicali, senza escludere a priori un velo di rigidità emotiva. A conquistare il 1° posto in classifica è il Capricorno, che vivrà una giornata insolita e positiva. L'ultima posizione spetta al Cancro, che paga pegno per l'aspetto della Luna in segno opposto.

Previsioni astrali e classifica del 23 marzo: i segni flop

1️⃣2️⃣ - Cancro - Ahia, la Luna è in segno opposto! Un vecchio rancore vi impedisce di godervi la vita pienamente.

È il momento di fare pace con il passato e con voi stessi. Siete persone decise, difficili da ingannare. Meritate di vivere con serenità, senza lasciarvi appesantire dalle preoccupazioni. Allontanate il pessimismo e prendete le distanze da chi vi trasmette negatività. Ogni situazione ha aspetti positivi e negativi: accettate la realtà, perdonate e andate avanti senza trascinare inutili fardelli. Alcune coppie stanno attraversando momenti difficili. Vi state facendo carico di tutto e la stanchezza inizia a pesare. Fate attenzione a non esplodere in sfoghi improvvisati.

1️⃣1️⃣ - Leone - Questo è un periodo spento e frustrante. Una situazione conflittuale vi ancora, impedendovi di andare avanti.

Da una parte desiderate voltare pagina e scoprire nuovi sbocchi, ma dall'altra parte avete paura di pentirvene e sbagliare. Avete iniziato l'anno con grandi speranze, ma ora vi chiedete come siate finiti in questa condizione che vi vessa. Come se non bastasse, le notizie che avete ricevuto di recente non migliorano l'umore.

Non dovete lasciare che nulla vi abbatta. Vi sentirete confusi e sopraffatti e potreste aver bisogno di un aiuto in casa, ma se vi farete coraggio vi aspettano grandi cose. Cercate nuovi stimoli sfruttando al meglio le uscite in compagnia.

1️⃣0️⃣ - Acquario - Anche se siete persone dinamiche e intraprendenti, ultimamente vi sentite scarichi e senza motivazione.

Vi sembra che i vostri sogni abbiano perso significato e faticate a ritrovare l'entusiasmo di un tempo. Vorreste scattare giù dal letto appena svegli, ma non fate altro che sonnecchiare e sentirvi stanchi. Vi serve un cambiamento che stimoli la mente e vi dia nuove prospettive. Anche se non vi sentite in forma, mantenete le abitudini e non lasciatevi andare. C'è sempre un'occasione dietro l'angolo, basta saperla cogliere. Inoltre, qualche consiglio ricevuto in passato potrebbe tornarvi utile proprio adesso.

9️⃣ - Gemelli - È un periodo altalenante in cui ansia, stanchezza e noia sembrano prevalere. Alcuni sono preoccupati per un familiare, mentre altri nativi del segno hanno rivalutato delle scelte fatte, riscoprendo il valore delle cose semplici.

Avete voglia di cambiare aria, di riprendere abitudini che un tempo vi annoiavano ma che ora sembrano offrirvi stabilità. Le cose miglioreranno, nulla è eterno. Dopo la tempesta spunta l'arcobaleno, si sa. Nel frattempo, non trascurate il benessere: ritagliatevi momenti di cura personale e fate attenzione all'alimentazione, evitando gli eccessi.

8️⃣ - Ariete - Se c'è un problema, non tenete tutto dentro. Condividere le difficoltà con qualcuno può aiutarvi a sentirvi meno soli. Parlatene con un familiare o utilizzate gli strumenti tecnologici per trovare supporto. Gestire casa, figli, lavoro e magari anche prendersi cura di genitori anziani non è semplice, soprattutto se nessuno vi dà una mano.

Non fatevi sopraffare dallo stress: stabilite dei limiti chiari e rispettateli. Sfruttate questa domenica per uscire e fare qualcosa di emozionante. Sfidate i limiti: se vi piace una persona, provate a fare un primo e piccolo passo verso di lei.

7️⃣ - Scorpione - Avete un carattere forte e la vita vi ha messo più volte alla prova, ma avete imparato a combattere. Alcuni di voi stanno vivendo un momento difficile in famiglia, tra contrasti, noia e problemi lavorativi o economici. Qualcuno, inoltre, si sta prendendo cura di un parente che non sta bene. Non perdetevi d'animo: cercate di mantenere un atteggiamento positivo. Potreste trovare conforto dedicandovi alla cucina e preparando qualcosa di speciale.

Il benessere viene prima di tutto, quindi curatevi e cercate momenti di rilassamento. Lo stress è un grande pericolo. Con il tempo, le cose miglioreranno e ritroverete il vostro equilibrio, anche in amore.

I segni top secondo l'oroscopo giornaliero

6️⃣- Sagittario - Altro che riposo! Vi sentite più stanchi e stressati del solito, specialmente appena svegli. Da un momento all'altro vi siete ritrovati immersi in una realtà che faticate a riconoscere e spesso vi sembra incredibile quello che sta accadendo. Alcuni di voi stanno facendo fatica a dormire, forse a causa di tensioni fisiche o di distanze incolmabili. Prendetevi cura di voi stessi e non lasciatevi sopraffare dall'apatia. Un'alimentazione equilibrata, con un maggior consumo di frutta e verdura, aiuterà a recuperare energia.

Non mollate, anche se vi costa fatica: un passo alla volta, giorno dopo giorno, potete rimettervi in ​​carreggiata. Non arrendetevi, avete una forza incredibile. L'amore potrebbe essere un toccasana, ma forse c'è già qualcuno che vi fa battere il cuore ma temete di soffrire o di causare pasticci.

5️⃣- Toro - L'Oroscopo del giorno si prospetta tranquillo, senza grandi scossoni, e per voi va bene così. In questo periodo vi sentite spaesati e non sapete bene quale direzione prendere, mentre le responsabilità domestiche sembrano essere più pesanti che mai. Avete nostalgia di una quotidianità che ormai vi sembra lontana e quasi dimenticata. I tempi cambiano e ormai siete cresciuti. Custodite la giovinezza nel cuore, ma andate oltre.

In giornata ci sarà spazio per una piccola emozione o, per i più fortunati, una sorpresa gradita. È il momento di mettere ordine, stabilendo delle regole chiare e gestire con attenzione ogni aspetto della tua vita, compresi i conti.

4️⃣- Bilancia - La giornata si preannuncia piacevole, con emozioni e sorprese dietro l'angolo. Chi lavora o gestisce un'attività in proprio, sta vivendo un periodo instabile, ma le soluzioni per andare avanti non mancano. In vista dell'estate, organizzatevi per una vacanza. Potrebbe esserci una svolta positiva che attirerà la vostra attenzione e vi darà nuove speranze. A breve, un'idea brillante potrebbe entusiasmarvi e offrirvi nuove opportunità. Non lasciatevi abbattere dai pensieri negativi: parlare con una persona di fiducia può essere un toccasana.

Un familiare o il partner potrebbe aver bisogno del vostro supporto, quindi siate pronti a offrire una mano.

3️⃣ - Pesci - Nella vita bisogna saper rischiare, altrimenti si resta sempre fermi al punto di partenza. Questa giornata porta con sé ispirazione e voglia di socializzare. Favorite le uscite, le conoscenze e la passione. Lasciatevi andare, senza pensieri. Chi ha un'attività in proprio sarà impegnato in ricerche e strategie per mantenere a galla il lavoro e trovare nuove idee per il futuro. La soluzione è più vicina a quanto pensiate e potrebbe rivelarsi un'opportunità molto redditizia. Alcuni di voi troveranno sollievo dedicandosi al giardinaggio, alla cura dell'orto o a piccoli lavori di bricolage.

2️⃣- Vergine - Con l'estate che si avvicina (anche se manca ancora molto), inizia a farsi sentire la voglia di rimettersi in forma. Questo è il momento ideale per migliorare le abitudini alimentari, senza ricorrere a diete drastiche. Organizzate la vostra routine quotidiana con regole chiare per tutti i membri della famiglia. Evitate di lasciarvi andare alla pigrizia, ma senza esagerare con il lavoro domestico. Chiedete agli altri di collaborare e vedrete che saranno felici di aiutarvi, anche perché il vostro buonumore sarà contagioso. Prendetevi cura di voi stessi: vestitevi con cura, sentitevi bene nella vostra pelle. Le coppie innamorate vivranno momenti intensi e potrebbero iniziare a progettare qualcosa di speciale per il futuro.

1️⃣- Capricorno - La giornata avrà un ritmo insolito, anche se vi sembra difficile crederlo. Di solito le domeniche vi vedono impegnati più del solito, ma questa volta l'energia sarà diversa. Si avverte un forte vento di cambiamento, con delle novità all'orizzonte che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane. Guardatevi intorno: le occasioni non mancano, dovete solo essere pronti a coglierle. Segnatevi le idee che vi vengono in mente, potrebbero rivelarsi preziose per il futuro. Sono previste uscite in compagnia, conoscenze e sorprese gradite.