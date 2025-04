L'oroscopo del 22 aprile 2025 annuncia cinque stelle per i Gemelli, per via di novità in arrivo, e per l'Acquario, tre stelle, invece, per i Pesci, che non sempre si sentono a loro agio, e per la Vergine, un po' nervosa.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: una giornata dinamica, con la mente attiva e un forte desiderio di confronto. Grazie all'influsso della Luna e di Giove, potete trovare nuove ispirazioni e avere intuizioni vincenti nei rapporti di gruppo. ⭐️⭐️⭐️⭐️☆

Leone: giornata utile per trovare soluzioni creative, ma anche per lasciare andare ciò che non vi serve più.

Attenzione a non prendere tutto sul personale se qualcuno vi contraddice: avete bisogno di elasticità. ⭐️⭐️⭐️☆☆

Sagittario: finalmente una giornata in cui vi sentite leggeri e pronti a ridere di nuovo. I rapporti con gli altri migliorano e anche l’umore torna su. Piccole sorprese nel pomeriggio. ⭐️⭐️⭐️⭐️☆

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: il trigono tra Luna e Giove non vi tocca direttamente, ma porta movimento nel lavoro e contatti nuovi. Mantenete la concentrazione, anche se l’umore tende a volare altrove. ⭐️⭐️⭐️☆☆

Vergine: un po’ di nervosismo nella routine, ma le idee per migliorare non mancano. La Luna vi rende meno rigidi e più aperti alla collaborazione. Lavorate sulla flessibilità.

⭐️⭐️⭐️☆☆

Capricorno: contano i fatti più delle parole, ma con la Luna in Acquario qualcuno potrebbe provocare il vostro lato più impaziente. Rispondete con ironia e strategia. ⭐️⭐️⭐️☆☆

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: giornata brillante e stimolante! Il trigono tra Luna e Giove nel vostro segno rende tutto più facile: comunicazione, contatti, viaggi e novità in arrivo.

Super! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bilancia: il clima astrale vi favorisce: siete pronti a lanciarvi in nuove conversazioni, flirt o iniziative culturali. Il vostro fascino mentale oggi è una calamita. ⭐️⭐️⭐️⭐️☆

Acquario: la Luna nel vostro segno e Giove in trigono vi regalano una giornata d’oro: siete brillanti, innovativi, capaci di entusiasmare chi vi sta intorno.

Approfittatene per proporre, creare, decidere. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: una giornata un po’ troppo “mentale” per i vostri gusti. Ma se riuscite ad aprirvi al dialogo e lasciarvi ispirare da chi vi circonda, potreste cambiare prospettiva. ⭐️⭐️⭐️☆☆

Scorpione: cielo movimentato e stimolante, ma con qualche imprevisto nei rapporti familiari o con i colleghi. Restate sul pezzo e non fatevi distrarre dai drammi altrui. ⭐️⭐️⭐️☆☆

Pesci: non sempre vi trovate a vostro agio con troppa razionalità nell’aria, ma oggi potete trarre beneficio da uno sguardo oggettivo sulla vostra vita. Ottimo per fare ordine nelle idee. ⭐️⭐️⭐️☆☆