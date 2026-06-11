L'oroscopo dal 15 al 21 giugno 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro il Leone accesi da Marte nel segno, con quella d'argento i Gemelli e infine con quella di bronzo il Cancro che avranno comunicazioni empatiche con Venere nel segno.

Classifica dal 15 al 21 giugno 2026

1° posto (Medaglia d'oro) – Leone: siete i re e le regine indiscussi di questa settimana. Con Marte che entra nel vostro cielo, la vostra passione si accende e avrete una voglia matta di mettervi in mostra e di riprendervi il centro della scena. Nessuno riuscirà a resistere al vostro magnetismo, sia sul lavoro che in amore.

Sfruttate questa sferzata di energia per ottenere tutto ciò che desiderate.

2° posto (Medaglia d'argento) – Gemelli: iniziate la settimana alla grande grazie alla Luna nuova nel vostro cielo, che vi offre l'occasione perfetta per voltare pagina. Anche se il sole si prepara a salutare il vostro segno, vi lasciate alle spalle i dubbi e vi proiettate verso il futuro con una mente brillantissima. Siete pronti a lanciare nuove sfide e a reinventarvi con audacia.

3° posto (Medaglia di bronzo) – Cancro: vi preparate a vivere giornate magiche. Il sole fa il suo ingresso trionfale nel vostro cielo inaugurando la vostra stagione, mentre mercurio e venere nel vostro segno rendono le vostre comunicazioni intime, empatiche e incredibilmente dolci.

Sarete circondati da un'aura di amore e protezione, attirando solo persone sincere.

4° posto – Sagittario: l'energia di marte in leone vi risveglia da un lungo torpore. Sentirete una forte spinta a viaggiare, a mettervi in gioco e a vivere la passione senza freni inibitori. La luna nuova vi chiede solo di chiarire un rapporto in sospeso all'inizio della settimana, poi la strada sarà tutta in discesa.

5° posto – Ariete: la spinta di marte in leone vi regala una grinta pazzesca e tanta voglia di divertirvi. Tuttavia, la presenza di mercurio e venere in cancro vi chiederà di essere più affettuosi e meno spigolosi in famiglia. Se metterete da parte l'orgoglio, vivrete giornate molto intense e passionali.

6° posto – Bilancia: la Luna nuova in Gemelli vi apre la mente verso nuovi progetti e collaborazioni vantaggiose. Sarete molto diplomatici e capaci di ascoltare i bisogni degli altri grazie a un mercurio molto empatico. Evitate solo di spendere troppo nel fine settimana per pura vanità.

7° posto – Scorpione: Mercurio e venere nel segno amico del cancro curano le vostre ferite del passato. Questa settimana vi sentirete finalmente compresi e pronti a parlare di ciò che di solito tenete nascosto. Marte vi rende un po' competitivi sul lavoro, quindi cercate di non creare scontri inutili con i superiori.

8° posto – Acquario: la luna nuova vi regala una splendida intuizione creativa nei primi giorni della settimana.

Poi però dovrete fare i conti con marte in opposizione, che potrebbe rendervi un po' troppo polemici con il partner. Usate l'empatia di mercurio per disinnescare le liti prima che nascano.

9° posto – Toro: la combinazione di marte che vi sfida dal leone vi renderà piuttosto insofferenti ai doveri e ai rimproveri. Fortunatamente, mercurio in cancro vi aiuta a trovare le parole giuste per difendervi senza urlare. Usate la settimana per fare chiarezza nei vostri conti economici e non fate colpi di testa.

10° posto – Vergine: questa settimana vi sentirete stanchi e con le energie ridotte al minimo. La luna nuova vi impone di cambiare rotta sul lavoro, mentre il sole in cancro vi chiede di cercare il supporto degli amici fidati.

Non isolatevi e accettate il fatto che non potete controllare ogni singolo dettaglio.

11° posto – Capricorno: con l'ingresso del sole, di mercurio e di venere in cancro, vi troverete a dover affrontare una forte opposizione planetaria. I rapporti di coppia e le collaborazioni professionali richiederanno uno sforzo immenso. Vi sentirete messi sotto accusa: evitate la freddezza e sforzatevi di ascoltare gli altri con empatia.

12° posto – Pesci: siete sul gradino più basso della classifica settimanale. La luna nuova in gemelli vi porterà un po' di confusione in casa o in famiglia, facendovi sentire vulnerabili. Anche se mercurio e venere vi spingono a cercare calore, vi sentirete schiacciati dalla troppa esuberanza delle persone vicine. Ritagliatevi uno spazio sacro tutto vostro per non affogare nei dubbi.