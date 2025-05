La settimana dal 12 al 18 maggio 2025 si accinge ad essere impegnativa per i Gemelli, ultimi nella classifica del periodo.

Al contrario, per la Bilancia la settimana si prospetta spumeggiante, col segno che si merita il primo posto in graduatoria.

Approfondiamo le previsioni segno per segno.

Classifica e oroscopo settimanale 12-18 maggio, intuizioni brillanti per Acquario

1️⃣2️⃣- Gemelli. Affronterete una settimana piuttosto impegnativa, che potrebbe mettervi alla prova sia sul piano emotivo che su quello economico. Vi sentirete spesso stanchi, quasi come se foste costretti a portare avanti tutto da soli.

La sensazione di non essere compresi o valorizzati come meritate potrebbe amplificarsi, specialmente se di recente avete attraversato un periodo difficile. È possibile che si riaccendano tensioni legate a scelte passate o che qualche ostacolo materiale vi impedisca di sentirvi sereni. Non sarà facile mantenere la calma, ma è importante non cadere nella tentazione di agire d’impulso. Evitate discussioni sterili e cercate piuttosto rifugio in ciò che vi rasserena. Un po’ di silenzio, lettura o contatto con la natura potranno darvi molto più di mille parole. Sul lavoro meglio muoversi con cautela: non è il momento di forzare la mano o di prendere decisioni azzardate. Date tempo al tempo e intanto proteggete la vostra energia.

1️⃣1️⃣- Toro. La settimana potrebbe rivelarsi più nervosa del previsto, soprattutto nelle relazioni più strette. Alcune parole dette in fretta o malintesi nati da una comunicazione superficiale rischiano di provocare frizioni. Se vi sentirete messi sotto accusa, respirate a fondo prima di reagire: non tutto quello che vi viene detto ha un intento negativo. A livello emotivo, qualcosa sembra essersi inceppato. Magari vi state domandando se alcune scelte affettive siano davvero in sintonia con ciò che desiderate, oppure sentite il bisogno di maggiore indipendenza e stimoli. Chi lavora in ambienti instabili dovrà farsi furbo: osservare prima di agire sarà la strategia vincente. Se vi sentite in bilico tra due strade, non abbiate fretta di scegliere.

A volte una pausa è più utile di una corsa.

1️⃣0️⃣- Scorpione. Questa settimana potrebbe sembrare una lunga attesa, come se foste bloccati in una fase di transizione. C’è un desiderio forte di cambiamento, ma qualcosa vi trattiene ancora. Forse si tratta di una questione irrisolta del passato, di un legame che non riuscite a chiudere, oppure di un senso di colpa che torna a farsi sentire. In amore siete sempre profondi e intensi, ma stavolta potreste sentire il bisogno di proteggervi, di non dare troppo. Qualcuno si sentirà emotivamente distante dal partner, o avvertirà una freddezza crescente. In famiglia, ci sarà bisogno di pazienza: una questione legata a un parente o a una casa potrebbe sottrarvi energia.

In ambito lavorativo siate prudenti, soprattutto se ci sono contratti da firmare o trattative da concludere. Non fidatevi delle apparenze.

9️⃣- Cancro. I prossimi giorni richiederanno attenzione e sangue freddo, soprattutto in campo lavorativo. Potreste trovarvi a gestire una mole di impegni superiore al previsto o affrontare una serie di imprevisti che metteranno a dura prova la vostra organizzazione. C’è anche il rischio di sentirvi poco compresi, come se gli altri non apprezzassero i vostri sforzi. In amore, alcune parole non dette rischiano di trasformarsi in nodi irrisolti. Cercate il dialogo, anche se vi costa fatica. Non isolatevi e non date per scontato che gli altri capiscano cosa provate.

È importante non sottovalutare piccoli segnali fisici: il corpo vi parla e questa settimana potrebbe chiedervi un po’ di tregua. Dormite di più, camminate, evitate ciò che vi appesantisce.

8️⃣- Ariete. Avete superato un periodo di grandi fatiche, ma non siete ancora completamente fuori dal tunnel. Nei prossimi giorni potrebbero presentarsi sfide legate alla gestione della quotidianità e alle relazioni familiari. Qualcuno dovrà fare i conti con responsabilità che non si possono più rimandare o con promesse fatte troppo alla leggera. Il bisogno di libertà potrebbe entrare in contrasto con ciò che vi viene richiesto dagli altri. In amore, se qualcosa non va, sarà difficile fingere che tutto sia a posto.

Non siate impulsivi, ma nemmeno troppo accondiscendenti: difendete ciò che è giusto per voi. Verso il fine settimana tornerà un po’ di chiarezza e vi sentirete più centrati, pronti a ripartire con uno spirito più deciso.

7️⃣- Vergine. La vostra determinazione inizierà finalmente a portare qualche frutto tangibile. Sarà una settimana utile per chi ha bisogno di fare chiarezza sul futuro, soprattutto in ambito pratico. Se ci sono contratti, scadenze o documenti da sistemare, affrontateli con ordine e lucidità. Anche nelle relazioni sarà possibile ricucire piccoli strappi o riscoprire un’intesa sopita. Attenzione però alla tendenza a voler controllare tutto: ogni tanto lasciate che le cose seguano il loro corso naturale.

Chi è in fase di studio o formazione dovrà impegnarsi ancora un po’ per vedere risultati concreti, ma i segnali saranno incoraggianti. Cercate di mantenere un equilibrio tra dovere e piacere, anche se non è sempre facile. L’amore vi guarda con simpatia: non abbiate paura di lasciarvi andare.

6️⃣- Leone. Dopo giorni altalenanti, comincerete a sentire un’energia nuova che vi accompagna nelle scelte. Ci saranno ancora piccole difficoltà da gestire, ma il vostro spirito combattivo vi aiuterà a superarle. In ambito professionale, è il momento di rimettere in moto un progetto o di proporre un’idea che avete tenuto nel cassetto. Non aspettate che qualcuno vi dia il via libera: se ci credete, fatelo partire voi.

Sul fronte affettivo, i legami sinceri si rafforzeranno, mentre quelli incerti mostreranno tutte le loro crepe. Sta a voi decidere che direzione prendere. Il fine settimana sarà particolarmente favorevole per chi desidera riavvicinarsi a una persona o vivere un incontro speciale. Tenetevi pronti: qualcosa di bello si avvicina.

5️⃣- Capricorno. La determinazione sarà la vostra migliore alleata. Nonostante le fatiche accumulate negli ultimi tempi, questa settimana vi regalerà maggiore lucidità e capacità di affrontare le sfide con concretezza. Sarà possibile chiudere un accordo o definire meglio i confini di una collaborazione. Anche in famiglia tornerà un po’ di serenità, grazie a un confronto sincero o a un gesto d’affetto inaspettato.

Se vi siete sentiti trascurati, ora sarà più facile trovare ascolto. L’amore guadagna terreno, ma ha bisogno di spazi nuovi: organizzate qualcosa che spezzi la routine, fosse anche solo una passeggiata diversa dal solito. Se siete single, non chiudete la porta a chi prova a farsi avanti.

4️⃣- Acquario. Le vostre intuizioni si faranno particolarmente brillanti nei prossimi giorni, spingendovi verso decisioni che potrebbero rivelarsi vincenti nel medio periodo. L’ambiente intorno a voi sarà più reattivo, ma anche più esigente: non fatevi mettere all’angolo da chi pretende troppo. In campo affettivo, l’aria cambia: se avete vissuto momenti di freddezza o incomprensione, ora avrete l’occasione per chiarire e recuperare terreno.

Non sottovalutate le piccole attenzioni: a volte un gesto gentile vale più di tante parole. Chi si sente bloccato in una situazione incerta avrà finalmente la forza di cambiare rotta. Il fine settimana potrebbe portare un invito, un messaggio o un incontro che vi rimetterà in moto il cuore.

3️⃣- Sagittario. Torna il desiderio di scoperta, di leggerezza e di nuove emozioni. Dopo settimane pesanti, vi sentirete più fiduciosi e inclini a vedere il lato positivo delle cose. Non tutto sarà semplice, ma il modo in cui affronterete le difficoltà farà la differenza. In amore ci sarà spazio per grandi emozioni, ma anche per dialoghi profondi. Se qualcosa non vi convince, parlatene apertamente. Per chi è single, il periodo si preannuncia frizzante: aprite gli occhi, una persona interessante potrebbe essere più vicina di quanto pensiate.

Chi lavora in ambito creativo o comunicativo riceverà stimoli che si trasformeranno in occasioni. Non perdete tempo: agite con coraggio.

2️⃣- Pesci. I prossimi giorni vi restituiranno la voglia di sorridere e credere nei vostri sogni. Sarete più aperti, intuitivi e pronti a cogliere i segnali che l’ambiente vi manda. La settimana sarà particolarmente positiva per chi ha in mente un cambiamento importante: sia esso lavorativo, familiare o affettivo, avrete la lucidità per capire come muovervi. In amore ci saranno momenti intensi, specie per chi ha vissuto recentemente una fase di stallo. Le coppie solide ritroveranno entusiasmo e condivisione, mentre i cuori liberi saranno attratti da esperienze nuove.

Non siate troppo prudenti: qualche rischio, ogni tanto, vale la pena correrlo.

1️⃣- Bilancia. Si apre una delle settimane più spumeggianti del vostro anno, in cui vi sentirete in sintonia con ciò che vi circonda. Dopo una fase di confusione, finalmente la nebbia si diraderà e riuscirete a vedere con più chiarezza quale direzione prendere. L’amore sarà un rifugio sicuro per molti di voi, specie per chi ha saputo mantenere viva la comunicazione nella coppia. Se siete alla ricerca di emozioni forti, il fine settimana potrà regalarvi un incontro che non lascia indifferenti. Anche sul piano economico si apriranno spiragli di miglioramento: non mancheranno occasioni per valorizzare ciò che sapete fare. Approfittatene con gratitudine, ma senza accontentarvi.